Россия — ЕС: девять кругов санкционного ада
Война санкций, в которой России приходится противостоять США и Евросоюзу, проходит по образу и подобию обеих мировых войн, как бы на двух фронтах. При этом схватка с американцами чем-то напоминает боксёрский поединок, в котором соперники отвечают ударом на удар, а рыжий ковбой из Белого дома явно примеряет на себя доспехи этакого рыцаря без страха и упрёка. А вот против европейцев России приходится выдерживать долгосрочную осаду, с подкопами, строительством эскарпов и контрэскарпов, редкими вылазками и периодической засылкой друг к другу парламентёров с белыми флагами.
Такого рода парламентёры из представительства ЕС в России были в числе тех, кто в понедельник представил в МИА «Россия сегодня» датированный октябрём 2018 года Промежуточный доклад EUREN. Это подобие аббревиатуры, образованной из слов Россия и ЕС, специалисты обычно переводят примерно как «Ваше» или «К Вам». Эксперты из ЕС и России продемонстрировали в этом аналитическом материале редкий на сегодня пример эффективного сотрудничества тех, кто оказался по разные стороны санкционных баррикад.
Доклад начали готовить ещё в 2016 году, когда Европейская служба внешних связей представила пять основополагающих принципов политики ЕС в отношении России. Помимо призыва России к выполнению Минских соглашений, они предполагали укрепление связей с восточными партнёрами, разработку дополнительных мер защиты от угроз со стороны России, необходимость так называемого «выборочного сотрудничества», а также поддержку гражданскому обществу в России. Эти пять принципов никто не отменял, хотя в абсолют их никто уже не возводит.
Термин «выборочное сотрудничество», тогда мало кем замеченный, сегодня похоже, готовы реанимировать. Ну а само по себе исследование, посвящённое перспективам сотрудничества России и Евросоюза в условиях сохранения режима санкций и контрсанкций, как выясняется, не было заказано ни российским правительством, ни структурами ЕС. И это одно из важнейших преимуществ доклада. Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), представительства ЕС в России и ряда российских и европейских институтов за два года (после обмена делегациями и серии встреч) глубоко проанализировали развитие отношений между ЕС и Россией в новых условиях. При этом анализ затронул не только политические и экономические, но и многочисленные социокультурные аспекты этих взаимоотношений.
Одним из важнейших выводов экспертов стал такой: на уровне общественной дипломатии связи России с Европой остаются настолько крепкими, что никакие санкции помешать им, похоже, вообще не в силах. Именно поэтому людям сегодня лучше принимать массу противоречий как некую данность и как можно больше контактировать на личностном уровне. И это несмотря на то что, начиная примерно с 2014 года Россия и Европа фактически сменили парадигму взаимоотношений после многолетнего стратегического партнёрства.
Углублённый диалог экспертов помог выявить пять точек, в которых подходы России и ЕС расходятся в корне. Речь о событиях 2014 года на Украине, отношении к проблемам безопасности, в том числе европейской, к демократии, как таковой, к политическим режимам в разных странах мира (судя по всему, в первую очередь это касается Сирии. – Авт.), а также об оценке вмешательства во внутренние дела друг друга.
При этом, как отметил Иван Тимофеев, один из авторов доклада, программный директор РСМД, на старте работы было признано, что Евросоюз не согласен с российской оценкой современного расклада политических сил на Западе как однополярного мира. Серьёзные разночтения остались и в оценках ситуации на Украине, которую европейские политики, в отличие от российских, склонны скорее приветствовать, как выражение народного протеста против коррупционного режима.
Иван Тимофеев
Однако различие в подходах и оценках не помешало российским и европейским специалистам обозначить пространство для того, чтобы прийти к общим взглядам и подходам в разрешении ряда проблем и противоречий. Или же «вывода их за скобки», после чего они уже не являются реальными помехами для развития сотрудничества. Обе стороны сегодня заинтересованы в развитии общеевропейской безопасности, хотя и имеют различные взгляды на то, как её добиваться. Пожалуй, куда важнее то, что и россияне, и европейцы в поиске общего подхода готовы опираться в первую очередь на основополагающие принципы ООН.
Иван Тимофеев отметил, что в представленном докладе нет готовых рецептов для восстановления полномасштабного сотрудничества ЕС и России. Доклад потому и получил название: «Выборочное сотрудничество». Если не принять это как данность, вряд ли вообще удастся сдвинуться с места, отметила ещё один автор доклада Сабине Фишер, представляющая берлинский фонд «Наука и политика». В не самом большом по объёму аналитическом материале намечены лишь сами проблемы и противоречия, начато обсуждение различий.
Сабине Фишер
К дальнейшим же шагам даны лишь рекомендации, их, как и дантовых кругов ада, всего девять, разделённых на три блока, и они призваны помочь прежде всего разобраться с самой сутью существующих на сегодня проблем. При этом предложенные в докладе рекомендации сами по себе уже выходят далеко за рамки того самого «выборочного сотрудничества», на которое, похоже, готовы теперь сделать ставку в ЕС. Это особо отметил в своём предельно кратком выступлении чрезвычайный и полномочный посол и вице-президент РСМД Александр Аксенёнок.
Иван Аксенёнок
Едва ли не самой чувствительной темой, затронутой в докладе, стала, как и можно было ожидать, тема сопредельных, но спорных территорий России. В связи с этим авторы доклада рекомендовали, прежде всего, «поддерживать меры по укреплению доверия в Донбассе». В докладе сам тезис развёрнут, но нет и попытки намёка на какое-то готовое решение, хотя тут же упомянут и статус Крыма, который, по оценке авторов доклада, вряд ли оспоримой, так и останется яблоком раздора. Конечной же целью всего процесса, должно, по мнению авторов, оставаться «полное выполнение Минских соглашений». При этом в докладе отдельно признано, что ситуация, когда ЕС не участвует напрямую ни в одном из переговорных процессов, не может считаться нормальной.
Судя по всему, поэтому в докладе и рекомендовано «инициировать переговоры на высшем уровне между ЕС, Евразийским экономическим союзом и странами, которые подписали Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли». Напомним, что это соглашение стало тем рубиконом, после которого случились «майдан» и последующий дрейф Украины к её нынешнему положению.
При этом в качестве позитивного примера в материале РСМД-ЕС приводится подписание Россией новых соглашений с Казахстаном и Арменией, которые не помешали этим странам искусно маневрировать с учётом их региональных особенностей. В тот же блок рекомендаций внесено и предложение активнее договариваться с Китаем и государствами Центральной Азии по проекту «Один пояс – один путь». По всем признакам, тут логика авторов доклада такова: ничто так не помогает разгребать завалы во взаимоотношениях, как общий глобальный проект.
В блоке рекомендаций, которые касаются разного рода многосторонних форумов и выработаны, напомним, совместно российскими и европейскими экспертами, явно выделяется предложение для России и ЕС вместе выступить в защиту небезызвестной ядерной сделки с Ираном. Редкий на сегодня случай готовности европейских специалистов выступать единым фронтом с нашей страной, а заодно ещё и с Китаем, против традиционного глобального союзника. В пакете же с этой рекомендацией – продолжение дискуссии по Сирии, заметьте, дискуссии, а не вмешательства, а также признание необходимости поиска менее политизированных областей для дальнейшего сотрудничества ЕС и России.
Наконец, в третьем блоке рекомендаций, затрагивающем двусторонние взаимоотношения ЕС и России, обращает на себя внимание признание необходимости оперативного поиска тех сфер экономического сотрудничества, которые не затронуты санкциями. На этом фоне тезисы об условиях для разностороннего гражданского взаимодействия и инициировании диалога экспертов по спорным вопросам, согласитесь, смотрятся куда скромнее.
Проблемы, существующие между ЕС и Россией, конечно же, не исчезнут сразу и сами по себе, но не может не внушать оптимизма тот факт, что уже в процессе создания экспертного документа появилось лучшее понимание этих проблем, появилась какая-то экспертиза, первый опыт, готовность учиться тому, как преодолевать противоречия.
Кадри Лийк
Очевидно, не случайно на этом сделала акцент в своём выступлении старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк из Эстонии. Она, как бы выполняя обязательную программу, отметила приоритет, который европейцы отдают вопросам права перед всеми иными, в том числе экономическими, проблемами, и не замедлила заявить, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма и вмешательство России в ситуацию в Донбассе. Но при этом на удивление жёстко выступила против практики эскалации санкций, столь характерной сегодня для самого старшего партнёра – США.
Такого рода парламентёры из представительства ЕС в России были в числе тех, кто в понедельник представил в МИА «Россия сегодня» датированный октябрём 2018 года Промежуточный доклад EUREN. Это подобие аббревиатуры, образованной из слов Россия и ЕС, специалисты обычно переводят примерно как «Ваше» или «К Вам». Эксперты из ЕС и России продемонстрировали в этом аналитическом материале редкий на сегодня пример эффективного сотрудничества тех, кто оказался по разные стороны санкционных баррикад.
Доклад начали готовить ещё в 2016 году, когда Европейская служба внешних связей представила пять основополагающих принципов политики ЕС в отношении России. Помимо призыва России к выполнению Минских соглашений, они предполагали укрепление связей с восточными партнёрами, разработку дополнительных мер защиты от угроз со стороны России, необходимость так называемого «выборочного сотрудничества», а также поддержку гражданскому обществу в России. Эти пять принципов никто не отменял, хотя в абсолют их никто уже не возводит.
Термин «выборочное сотрудничество», тогда мало кем замеченный, сегодня похоже, готовы реанимировать. Ну а само по себе исследование, посвящённое перспективам сотрудничества России и Евросоюза в условиях сохранения режима санкций и контрсанкций, как выясняется, не было заказано ни российским правительством, ни структурами ЕС. И это одно из важнейших преимуществ доклада. Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), представительства ЕС в России и ряда российских и европейских институтов за два года (после обмена делегациями и серии встреч) глубоко проанализировали развитие отношений между ЕС и Россией в новых условиях. При этом анализ затронул не только политические и экономические, но и многочисленные социокультурные аспекты этих взаимоотношений.
Одним из важнейших выводов экспертов стал такой: на уровне общественной дипломатии связи России с Европой остаются настолько крепкими, что никакие санкции помешать им, похоже, вообще не в силах. Именно поэтому людям сегодня лучше принимать массу противоречий как некую данность и как можно больше контактировать на личностном уровне. И это несмотря на то что, начиная примерно с 2014 года Россия и Европа фактически сменили парадигму взаимоотношений после многолетнего стратегического партнёрства.
Углублённый диалог экспертов помог выявить пять точек, в которых подходы России и ЕС расходятся в корне. Речь о событиях 2014 года на Украине, отношении к проблемам безопасности, в том числе европейской, к демократии, как таковой, к политическим режимам в разных странах мира (судя по всему, в первую очередь это касается Сирии. – Авт.), а также об оценке вмешательства во внутренние дела друг друга.
При этом, как отметил Иван Тимофеев, один из авторов доклада, программный директор РСМД, на старте работы было признано, что Евросоюз не согласен с российской оценкой современного расклада политических сил на Западе как однополярного мира. Серьёзные разночтения остались и в оценках ситуации на Украине, которую европейские политики, в отличие от российских, склонны скорее приветствовать, как выражение народного протеста против коррупционного режима.
Иван Тимофеев
Однако различие в подходах и оценках не помешало российским и европейским специалистам обозначить пространство для того, чтобы прийти к общим взглядам и подходам в разрешении ряда проблем и противоречий. Или же «вывода их за скобки», после чего они уже не являются реальными помехами для развития сотрудничества. Обе стороны сегодня заинтересованы в развитии общеевропейской безопасности, хотя и имеют различные взгляды на то, как её добиваться. Пожалуй, куда важнее то, что и россияне, и европейцы в поиске общего подхода готовы опираться в первую очередь на основополагающие принципы ООН.
Иван Тимофеев отметил, что в представленном докладе нет готовых рецептов для восстановления полномасштабного сотрудничества ЕС и России. Доклад потому и получил название: «Выборочное сотрудничество». Если не принять это как данность, вряд ли вообще удастся сдвинуться с места, отметила ещё один автор доклада Сабине Фишер, представляющая берлинский фонд «Наука и политика». В не самом большом по объёму аналитическом материале намечены лишь сами проблемы и противоречия, начато обсуждение различий.
Сабине Фишер
К дальнейшим же шагам даны лишь рекомендации, их, как и дантовых кругов ада, всего девять, разделённых на три блока, и они призваны помочь прежде всего разобраться с самой сутью существующих на сегодня проблем. При этом предложенные в докладе рекомендации сами по себе уже выходят далеко за рамки того самого «выборочного сотрудничества», на которое, похоже, готовы теперь сделать ставку в ЕС. Это особо отметил в своём предельно кратком выступлении чрезвычайный и полномочный посол и вице-президент РСМД Александр Аксенёнок.
Иван Аксенёнок
Едва ли не самой чувствительной темой, затронутой в докладе, стала, как и можно было ожидать, тема сопредельных, но спорных территорий России. В связи с этим авторы доклада рекомендовали, прежде всего, «поддерживать меры по укреплению доверия в Донбассе». В докладе сам тезис развёрнут, но нет и попытки намёка на какое-то готовое решение, хотя тут же упомянут и статус Крыма, который, по оценке авторов доклада, вряд ли оспоримой, так и останется яблоком раздора. Конечной же целью всего процесса, должно, по мнению авторов, оставаться «полное выполнение Минских соглашений». При этом в докладе отдельно признано, что ситуация, когда ЕС не участвует напрямую ни в одном из переговорных процессов, не может считаться нормальной.
Судя по всему, поэтому в докладе и рекомендовано «инициировать переговоры на высшем уровне между ЕС, Евразийским экономическим союзом и странами, которые подписали Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли». Напомним, что это соглашение стало тем рубиконом, после которого случились «майдан» и последующий дрейф Украины к её нынешнему положению.
При этом в качестве позитивного примера в материале РСМД-ЕС приводится подписание Россией новых соглашений с Казахстаном и Арменией, которые не помешали этим странам искусно маневрировать с учётом их региональных особенностей. В тот же блок рекомендаций внесено и предложение активнее договариваться с Китаем и государствами Центральной Азии по проекту «Один пояс – один путь». По всем признакам, тут логика авторов доклада такова: ничто так не помогает разгребать завалы во взаимоотношениях, как общий глобальный проект.
В блоке рекомендаций, которые касаются разного рода многосторонних форумов и выработаны, напомним, совместно российскими и европейскими экспертами, явно выделяется предложение для России и ЕС вместе выступить в защиту небезызвестной ядерной сделки с Ираном. Редкий на сегодня случай готовности европейских специалистов выступать единым фронтом с нашей страной, а заодно ещё и с Китаем, против традиционного глобального союзника. В пакете же с этой рекомендацией – продолжение дискуссии по Сирии, заметьте, дискуссии, а не вмешательства, а также признание необходимости поиска менее политизированных областей для дальнейшего сотрудничества ЕС и России.
Наконец, в третьем блоке рекомендаций, затрагивающем двусторонние взаимоотношения ЕС и России, обращает на себя внимание признание необходимости оперативного поиска тех сфер экономического сотрудничества, которые не затронуты санкциями. На этом фоне тезисы об условиях для разностороннего гражданского взаимодействия и инициировании диалога экспертов по спорным вопросам, согласитесь, смотрятся куда скромнее.
Проблемы, существующие между ЕС и Россией, конечно же, не исчезнут сразу и сами по себе, но не может не внушать оптимизма тот факт, что уже в процессе создания экспертного документа появилось лучшее понимание этих проблем, появилась какая-то экспертиза, первый опыт, готовность учиться тому, как преодолевать противоречия.
Кадри Лийк
Очевидно, не случайно на этом сделала акцент в своём выступлении старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк из Эстонии. Она, как бы выполняя обязательную программу, отметила приоритет, который европейцы отдают вопросам права перед всеми иными, в том числе экономическими, проблемами, и не замедлила заявить, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма и вмешательство России в ситуацию в Донбассе. Но при этом на удивление жёстко выступила против практики эскалации санкций, столь характерной сегодня для самого старшего партнёра – США.
- Автор:
- Алексей Подымов
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