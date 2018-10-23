Россия — ЕС: девять кругов санкционного ада

Война санкций, в которой России приходится противостоять США и Евросоюзу, проходит по образу и подобию обеих мировых войн, как бы на двух фронтах. При этом схватка с американцами чем-то напоминает боксёрский поединок, в котором соперники отвечают ударом на удар, а рыжий ковбой из Белого дома явно примеряет на себя доспехи этакого рыцаря без страха и упрёка. А вот против европейцев России приходится выдерживать долгосрочную осаду, с подкопами, строительством эскарпов и контрэскарпов, редкими вылазками и периодической засылкой друг к другу парламентёров с белыми флагами.Такого рода парламентёры из представительства ЕС в России были в числе тех, кто в понедельник представил в МИА «Россия сегодня» датированный октябрём 2018 года Промежуточный доклад EUREN. Это подобие аббревиатуры, образованной из слов Россия и ЕС, специалисты обычно переводят примерно как «Ваше» или «К Вам». Эксперты из ЕС и России продемонстрировали в этом аналитическом материале редкий на сегодня пример эффективного сотрудничества тех, кто оказался по разные стороны санкционных баррикад.Доклад начали готовить ещё в 2016 году, когда Европейская служба внешних связей представила пять основополагающих принципов политики ЕС в отношении России. Помимо призыва России к выполнению Минских соглашений, они предполагали укрепление связей с восточными партнёрами, разработку дополнительных мер защиты от угроз со стороны России, необходимость так называемого «выборочного сотрудничества», а также поддержку гражданскому обществу в России. Эти пять принципов никто не отменял, хотя в абсолют их никто уже не возводит.Термин «выборочное сотрудничество», тогда мало кем замеченный, сегодня похоже, готовы реанимировать. Ну а само по себе исследование, посвящённое перспективам сотрудничества России и Евросоюза в условиях сохранения режима санкций и контрсанкций, как выясняется, не было заказано ни российским правительством, ни структурами ЕС. И это одно из важнейших преимуществ доклада. Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), представительства ЕС в России и ряда российских и европейских институтов за два года (после обмена делегациями и серии встреч) глубоко проанализировали развитие отношений между ЕС и Россией в новых условиях. При этом анализ затронул не только политические и экономические, но и многочисленные социокультурные аспекты этих взаимоотношений.Одним из важнейших выводов экспертов стал такой: на уровне общественной дипломатии связи России с Европой остаются настолько крепкими, что никакие санкции помешать им, похоже, вообще не в силах. Именно поэтому людям сегодня лучше принимать массу противоречий как некую данность и как можно больше контактировать на личностном уровне. И это несмотря на то что, начиная примерно с 2014 года Россия и Европа фактически сменили парадигму взаимоотношений после многолетнего стратегического партнёрства.Углублённый диалог экспертов помог выявить пять точек, в которых подходы России и ЕС расходятся в корне. Речь о событиях 2014 года на Украине, отношении к проблемам безопасности, в том числе европейской, к демократии, как таковой, к политическим режимам в разных странах мира (судя по всему, в первую очередь это касается Сирии. – Авт.), а также об оценке вмешательства во внутренние дела друг друга.При этом, как отметил Иван Тимофеев, один из авторов доклада, программный директор РСМД, на старте работы было признано, что Евросоюз не согласен с российской оценкой современного расклада политических сил на Западе как однополярного мира. Серьёзные разночтения остались и в оценках ситуации на Украине, которую европейские политики, в отличие от российских, склонны скорее приветствовать, как выражение народного протеста против коррупционного режима.Однако различие в подходах и оценках не помешало российским и европейским специалистам обозначить пространство для того, чтобы прийти к общим взглядам и подходам в разрешении ряда проблем и противоречий. Или же «вывода их за скобки», после чего они уже не являются реальными помехами для развития сотрудничества. Обе стороны сегодня заинтересованы в развитии общеевропейской безопасности, хотя и имеют различные взгляды на то, как её добиваться. Пожалуй, куда важнее то, что и россияне, и европейцы в поиске общего подхода готовы опираться в первую очередь на основополагающие принципы ООН.Иван Тимофеев отметил, что в представленном докладе нет готовых рецептов для восстановления полномасштабного сотрудничества ЕС и России. Доклад потому и получил название: «Выборочное сотрудничество». Если не принять это как данность, вряд ли вообще удастся сдвинуться с места, отметила ещё один автор доклада Сабине Фишер, представляющая берлинский фонд «Наука и политика». В не самом большом по объёму аналитическом материале намечены лишь сами проблемы и противоречия, начато обсуждение различий.К дальнейшим же шагам даны лишь рекомендации, их, как и дантовых кругов ада, всего девять, разделённых на три блока, и они призваны помочь прежде всего разобраться с самой сутью существующих на сегодня проблем. При этом предложенные в докладе рекомендации сами по себе уже выходят далеко за рамки того самого «выборочного сотрудничества», на которое, похоже, готовы теперь сделать ставку в ЕС. Это особо отметил в своём предельно кратком выступлении чрезвычайный и полномочный посол и вице-президент РСМД Александр Аксенёнок.Едва ли не самой чувствительной темой, затронутой в докладе, стала, как и можно было ожидать, тема сопредельных, но спорных территорий России. В связи с этим авторы доклада рекомендовали, прежде всего, «поддерживать меры по укреплению доверия в Донбассе». В докладе сам тезис развёрнут, но нет и попытки намёка на какое-то готовое решение, хотя тут же упомянут и статус Крыма, который, по оценке авторов доклада, вряд ли оспоримой, так и останется яблоком раздора. Конечной же целью всего процесса, должно, по мнению авторов, оставаться «полное выполнение Минских соглашений». При этом в докладе отдельно признано, что ситуация, когда ЕС не участвует напрямую ни в одном из переговорных процессов, не может считаться нормальной.Судя по всему, поэтому в докладе и рекомендовано «инициировать переговоры на высшем уровне между ЕС, Евразийским экономическим союзом и странами, которые подписали Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли». Напомним, что это соглашение стало тем рубиконом, после которого случились «майдан» и последующий дрейф Украины к её нынешнему положению.При этом в качестве позитивного примера в материале РСМД-ЕС приводится подписание Россией новых соглашений с Казахстаном и Арменией, которые не помешали этим странам искусно маневрировать с учётом их региональных особенностей. В тот же блок рекомендаций внесено и предложение активнее договариваться с Китаем и государствами Центральной Азии по проекту «Один пояс – один путь». По всем признакам, тут логика авторов доклада такова: ничто так не помогает разгребать завалы во взаимоотношениях, как общий глобальный проект.В блоке рекомендаций, которые касаются разного рода многосторонних форумов и выработаны, напомним, совместно российскими и европейскими экспертами, явно выделяется предложение для России и ЕС вместе выступить в защиту небезызвестной ядерной сделки с Ираном. Редкий на сегодня случай готовности европейских специалистов выступать единым фронтом с нашей страной, а заодно ещё и с Китаем, против традиционного глобального союзника. В пакете же с этой рекомендацией – продолжение дискуссии по Сирии, заметьте, дискуссии, а не вмешательства, а также признание необходимости поиска менее политизированных областей для дальнейшего сотрудничества ЕС и России.Наконец, в третьем блоке рекомендаций, затрагивающем двусторонние взаимоотношения ЕС и России, обращает на себя внимание признание необходимости оперативного поиска тех сфер экономического сотрудничества, которые не затронуты санкциями. На этом фоне тезисы об условиях для разностороннего гражданского взаимодействия и инициировании диалога экспертов по спорным вопросам, согласитесь, смотрятся куда скромнее.Проблемы, существующие между ЕС и Россией, конечно же, не исчезнут сразу и сами по себе, но не может не внушать оптимизма тот факт, что уже в процессе создания экспертного документа появилось лучшее понимание этих проблем, появилась какая-то экспертиза, первый опыт, готовность учиться тому, как преодолевать противоречия.Очевидно, не случайно на этом сделала акцент в своём выступлении старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк из Эстонии. Она, как бы выполняя обязательную программу, отметила приоритет, который европейцы отдают вопросам права перед всеми иными, в том числе экономическими, проблемами, и не замедлила заявить, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма и вмешательство России в ситуацию в Донбассе. Но при этом на удивление жёстко выступила против практики эскалации санкций, столь характерной сегодня для самого старшего партнёра – США.