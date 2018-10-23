Выход из ДРСМД: похороны нового мирового порядка
Заявление Дональда Трампа о необходимости выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) накануне визита в Москву его помощника Джона Болтона, скорее всего, является «домашней заготовкой» к нему. Тот факт, что Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из ДРМСД (а в договоре она прописана ), заставляет предположить, что это может быть традиционная для нынешнего руководства Соединенных Штатов попытка шантажа, или, как это называют в самом Белом доме, «подготовка к диалогу».
Тут нет никакого лукавства: для нынешней американской дипломатии это обычная практика — начинать переговоры с угроз и «наездов» в надежде сделать партнера по «диалогу» более сговорчивым.
Впрочем, похоже, что этот прием у Вашингтона опять не сработал. Во всяком случае, уже после приезда Болтона в Москву представители высшей власти страны заявили, что, если США все же решатся на выход из договора, ответные шаги России последуют незамедлительно.
В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слом положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.
«Если вы внимательно перечитаете разные выступления и интервью президента, он неоднократно говорил о том, что слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности, потому что — что такое слом ДРСМД? Это значит, США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку вот этих систем в дальнейшем, а если разрабатывается эта система, то необходимо действие со стороны других стран — в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — сказал Песков.
А глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что у России есть достаточный научно-технический задел, чтобы ответить на любое действие противника.
При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече в Москве с Болтоном заявил о важности сохранения Договора о РСМД, расторжение которого станет «серьёзным ударом для всей международной правовой системы контроля над вооружениями», и о готовности «к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора».
Впрочем, можно не сомневаться, что встречные претензии России, которые упомянул Патрушев, рассматриваться американцами не будут. В том случае, если намерения Трампа выйти из договора серьезны, ни о каком компромиссе речь не может идти: под надуманным предлогом обязательства просто будут отринуты так же, как это имело место в отношении ядерной сделки с Ираном.
Однако нельзя исключать и того, что выступление Трампа связано с выборами в Конгресс США и его стремлением показать американцам, в том числе и своим оппонентам из лагеря демократов, что он может быть предельно жестким по отношению к Москве, и разговоры о его зависимости от Путина не имеют никаких оснований. Собственно, опыт его президентства показывает, что повышения рейтинга ему удавалось добиваться благодаря агрессивной внешней политике, которая воспринимается многими американцами как проявление «величия» Америки, которое Трамп обещал «вернуть».
И если это только предвыборная демонстрация, нельзя исключать, что выход США из договора может и не состояться. Особенно если от России удастся получить какие-то бонусы. Например, посодействовать США в вопросе распространения ДРСМД на Китай, который, как известно, в нем не участвует.
Однако для Вашингтона, который объявил КНР «врагом номер один», было бы очень желательно, если бы Пекин, большая часть ракет которого попадает под ограничения договора, его подписал. Ведь не случайно в своем заявление о выходе Трамп упомянул и Китай.
Напомним, что американский лидер заявив о намерении выйти из договора, добавил, что США будут развивать эти ракеты средней и меньшей дальности, «только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: «Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения».
Чуть позднее Трамп в эфире телеканала Fox News объявил: «Китай не входит в это соглашение, но они должны быть включены в него». То есть посыл американского лидера Москве следует понимать так: если хотите сохранить договор, добейтесь, чтобы его подписал и Китай. И если Кремль примет американские предложения и поучаствует т в давлении на КНР, доверие между нашими странами будет подорвано, и складывающийся российско-китайский союз не состоится. Причем нет никакой гарантии, что затем Вашингтон не объединится с Пекином уже против нас.
Как бы то ни было, упоминание Китая в вопросе выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности весьма взволновало Китай, и официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин поспешила обратить внимание на то, что «отсылка к Китаю в этом вопросе является абсолютно ошибочной». А также предостерегла США от анонсированного Трампом шага.
«Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — подчеркнула представительница внешнеполитического ведомства Китая, выразив надежду, что участники договора будут «ценить результат», достигнутый большим трудом, и решать вопросы, касающиеся ДРСМД, посредством диалога и переговоров. «Мы надеемся, что в вопросе выхода из договора стороны подумают дважды, прежде чем действовать», — подчеркнула Хуа Чуньин, давая понять самим контекстом своего выступления, что КНР воспринимает данный вопрос отстраненно и не примеряет его на себя.
Но и помимо Китая происходящее может серьезно изменить повестку дня мировой политики.
Так, председатель итальянского аналитического центра Vision&Global Тиберио Грациани назвал инициативу Трампа созвучной политике США по нарушению мирового равновесия.
«Недавнее заявление Трампа о намерении выйти из соглашения с Россией полностью соответствует американской стратегии по нарушению международного равновесия. Стоит отметить, что этот баланс и так нестабилен, так как мы находимся посредине геополитического перехода к новому порядку, абсолютно многополярному, но еще не установленному», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
В этой связи определенный интерес вызывает весьма энергичная реакция на заявление Трампа о выходе из договора одного из его авторов и подписантов – Михаила Горбачева.
В интервью «Интерфаксу» он отметил, что это решение Трампа «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения».
«Разрывать старые соглашения по разоружению, — считает Горбачев, — ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума».
Можно, конечно, предположить, что Михаилу Сергеевичу горько видеть, как американский глава хоронит его детище. Однако отметим, что, например, на расширение НАТО, которое тоже являлось нарушением некогда данным ему обещанием, он реагировал гораздо спокойнее. В чем же дело?
А дело в том, что, как совершенно правильно заметил Грациани, шаг Трампа, а вернее, его последствия, многие из которых сегодня не представляется возможным просчитать, вбивают еще один гвоздь в крышку гроба того глобального проекта, активным участником которого и был Горбачев. Речь идет о монополярном западноцентричном устройстве жизни планеты, известном под именем «новый мировой порядок», могильщиком которого выступает нынче Трамп.
И между прочим, именно это обстоятельство всполошило европейские элиты куда больше, чем та гипотетическая угроза безопасности их стран, которую несет отказ США от ДРСМД. Так, в частности, им очевидно, что вопреки планам Вашингтона «наезд» на Москву и Пекин не разрушит, а только укрепит их союз, укрепляя альтернативный Западу центр силы.
Глобальная вертикаль власти, выстроенная при участии Горбачева, в которую они были встроены и в рамках которой функционировали, рушится. Эту тревогу разделяют и некоторые представители политической элиты США. Так, сенатор конгресса США Роберт Менендес заявил, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к дальнейшей изоляции США на мировой арене и «отдаст политическую победу» в руки России.
«Выход из этого договора без комплексной стратегии, которая бы устраняла его базовые стратегические последствия, и без консультаций с конгрессом или нашими союзниками угрожает долгосрочным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил сенатор, призвав законодателей США ограничить усилия администрации президента Дональда Трампа по уничтожению многолетних соглашений по разоружению.
Но Трампа, похоже, не остановить: 22 октября он объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов (вероятно, наплевав на все договоры) «до тех пор, пока остальные не придут в себя». Чтобы не оставлять места для сомнений, Трамп подчеркнул, что этот комментарий обращен к России и Китаю.
Хотя американский лидер и уверяет, что его целью являются новые, более справедливые (с его точки зрения) договоренности, из его отношения к ранее взятым обязательствам и стремления постоянно и в одностороннем порядке изменять принятые правила становится ясно, что ни о каких договорах говорить не приходится. Он требует безоговорочной капитуляции и абсолютного подчинения. При этом возможностей добиться «послушания» у США становится все меньше.
Тут нет никакого лукавства: для нынешней американской дипломатии это обычная практика — начинать переговоры с угроз и «наездов» в надежде сделать партнера по «диалогу» более сговорчивым.
Впрочем, похоже, что этот прием у Вашингтона опять не сработал. Во всяком случае, уже после приезда Болтона в Москву представители высшей власти страны заявили, что, если США все же решатся на выход из договора, ответные шаги России последуют незамедлительно.
В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слом положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.
«Если вы внимательно перечитаете разные выступления и интервью президента, он неоднократно говорил о том, что слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности, потому что — что такое слом ДРСМД? Это значит, США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку вот этих систем в дальнейшем, а если разрабатывается эта система, то необходимо действие со стороны других стран — в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — сказал Песков.
А глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что у России есть достаточный научно-технический задел, чтобы ответить на любое действие противника.
При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече в Москве с Болтоном заявил о важности сохранения Договора о РСМД, расторжение которого станет «серьёзным ударом для всей международной правовой системы контроля над вооружениями», и о готовности «к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора».
Впрочем, можно не сомневаться, что встречные претензии России, которые упомянул Патрушев, рассматриваться американцами не будут. В том случае, если намерения Трампа выйти из договора серьезны, ни о каком компромиссе речь не может идти: под надуманным предлогом обязательства просто будут отринуты так же, как это имело место в отношении ядерной сделки с Ираном.
Однако нельзя исключать и того, что выступление Трампа связано с выборами в Конгресс США и его стремлением показать американцам, в том числе и своим оппонентам из лагеря демократов, что он может быть предельно жестким по отношению к Москве, и разговоры о его зависимости от Путина не имеют никаких оснований. Собственно, опыт его президентства показывает, что повышения рейтинга ему удавалось добиваться благодаря агрессивной внешней политике, которая воспринимается многими американцами как проявление «величия» Америки, которое Трамп обещал «вернуть».
И если это только предвыборная демонстрация, нельзя исключать, что выход США из договора может и не состояться. Особенно если от России удастся получить какие-то бонусы. Например, посодействовать США в вопросе распространения ДРСМД на Китай, который, как известно, в нем не участвует.
Однако для Вашингтона, который объявил КНР «врагом номер один», было бы очень желательно, если бы Пекин, большая часть ракет которого попадает под ограничения договора, его подписал. Ведь не случайно в своем заявление о выходе Трамп упомянул и Китай.
Напомним, что американский лидер заявив о намерении выйти из договора, добавил, что США будут развивать эти ракеты средней и меньшей дальности, «только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: «Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения».
Чуть позднее Трамп в эфире телеканала Fox News объявил: «Китай не входит в это соглашение, но они должны быть включены в него». То есть посыл американского лидера Москве следует понимать так: если хотите сохранить договор, добейтесь, чтобы его подписал и Китай. И если Кремль примет американские предложения и поучаствует т в давлении на КНР, доверие между нашими странами будет подорвано, и складывающийся российско-китайский союз не состоится. Причем нет никакой гарантии, что затем Вашингтон не объединится с Пекином уже против нас.
Как бы то ни было, упоминание Китая в вопросе выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности весьма взволновало Китай, и официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин поспешила обратить внимание на то, что «отсылка к Китаю в этом вопросе является абсолютно ошибочной». А также предостерегла США от анонсированного Трампом шага.
«Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — подчеркнула представительница внешнеполитического ведомства Китая, выразив надежду, что участники договора будут «ценить результат», достигнутый большим трудом, и решать вопросы, касающиеся ДРСМД, посредством диалога и переговоров. «Мы надеемся, что в вопросе выхода из договора стороны подумают дважды, прежде чем действовать», — подчеркнула Хуа Чуньин, давая понять самим контекстом своего выступления, что КНР воспринимает данный вопрос отстраненно и не примеряет его на себя.
Но и помимо Китая происходящее может серьезно изменить повестку дня мировой политики.
Так, председатель итальянского аналитического центра Vision&Global Тиберио Грациани назвал инициативу Трампа созвучной политике США по нарушению мирового равновесия.
«Недавнее заявление Трампа о намерении выйти из соглашения с Россией полностью соответствует американской стратегии по нарушению международного равновесия. Стоит отметить, что этот баланс и так нестабилен, так как мы находимся посредине геополитического перехода к новому порядку, абсолютно многополярному, но еще не установленному», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
В этой связи определенный интерес вызывает весьма энергичная реакция на заявление Трампа о выходе из договора одного из его авторов и подписантов – Михаила Горбачева.
В интервью «Интерфаксу» он отметил, что это решение Трампа «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения».
«Разрывать старые соглашения по разоружению, — считает Горбачев, — ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума».
Можно, конечно, предположить, что Михаилу Сергеевичу горько видеть, как американский глава хоронит его детище. Однако отметим, что, например, на расширение НАТО, которое тоже являлось нарушением некогда данным ему обещанием, он реагировал гораздо спокойнее. В чем же дело?
А дело в том, что, как совершенно правильно заметил Грациани, шаг Трампа, а вернее, его последствия, многие из которых сегодня не представляется возможным просчитать, вбивают еще один гвоздь в крышку гроба того глобального проекта, активным участником которого и был Горбачев. Речь идет о монополярном западноцентричном устройстве жизни планеты, известном под именем «новый мировой порядок», могильщиком которого выступает нынче Трамп.
И между прочим, именно это обстоятельство всполошило европейские элиты куда больше, чем та гипотетическая угроза безопасности их стран, которую несет отказ США от ДРСМД. Так, в частности, им очевидно, что вопреки планам Вашингтона «наезд» на Москву и Пекин не разрушит, а только укрепит их союз, укрепляя альтернативный Западу центр силы.
Глобальная вертикаль власти, выстроенная при участии Горбачева, в которую они были встроены и в рамках которой функционировали, рушится. Эту тревогу разделяют и некоторые представители политической элиты США. Так, сенатор конгресса США Роберт Менендес заявил, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к дальнейшей изоляции США на мировой арене и «отдаст политическую победу» в руки России.
«Выход из этого договора без комплексной стратегии, которая бы устраняла его базовые стратегические последствия, и без консультаций с конгрессом или нашими союзниками угрожает долгосрочным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил сенатор, призвав законодателей США ограничить усилия администрации президента Дональда Трампа по уничтожению многолетних соглашений по разоружению.
Но Трампа, похоже, не остановить: 22 октября он объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов (вероятно, наплевав на все договоры) «до тех пор, пока остальные не придут в себя». Чтобы не оставлять места для сомнений, Трамп подчеркнул, что этот комментарий обращен к России и Китаю.
Хотя американский лидер и уверяет, что его целью являются новые, более справедливые (с его точки зрения) договоренности, из его отношения к ранее взятым обязательствам и стремления постоянно и в одностороннем порядке изменять принятые правила становится ясно, что ни о каких договорах говорить не приходится. Он требует безоговорочной капитуляции и абсолютного подчинения. При этом возможностей добиться «послушания» у США становится все меньше.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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