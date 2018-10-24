"Военно-морской плот" Украины получит от США "военно-морской круг"
Легендарные и непобедимые ВМС Украины в последнее время движутся просто-таки от победы к победе. Точнее, от перемоги к перемоге. Неизбежно сменяющихся, как и положено по негласном базовому закону свидомого укробытия, зрадами. Сначала был геройский прорыв линейной эскадры через Керченский пролив. По сравнению с ним прорыв отряда из линейного крейсера «Гебен» и легкого крейсера «Бреслау» под командованием адм. Сушона в Босфор с последующей «черноморской побудкой» просто меркнет. Меркнет и поход адмирала графа фон Шпее с его Восточноазиатской крейсерской эскадрой, с одиссеей легкого крейсера «Эмден». Что сделали эти ничтожества в сравнении с гэроями в шароварах? Да ничего! К тому же погибли в бою, не то что храбрые украинцы. Разве что прорыв адмирала Циллиакса с его быстроходными линкорами «Шарнхорст» и «Гнейзенау» и тяжелым крейсером «Принц Ойген» через Ла-Манш можно хоть как-то сравнить с беспримерным прорывом на буксире со скоростью 3 узла через все Черное море и проход с боем (бутылок о палубу) под мостом, который снят на «Мосфильме». Да и солярный символ, который был на флагах линкоров Циллиакса, без сомнения, близок свидомым, ведь под ним воевали деды у многих. К тому же линкоры Циллиакса добрались до своего порта также на буксире — это объединяет.
Но на этом, дотащив одно ржавое корыто на буксире другого, которое тоже умудрилось по дороге сломаться, и, поставив его в порту на вечный якорь (теперь хоть будет где жить и где с волонтерками в бане мыться), украинские мореманы под водительством адмирала-танкиста не перестали наносить чувствительные удары по гибридному агрессору. Который их не замечал, потому что удары наносились невидимыми стелс-катерками невидимым оружием. Но и украинский шоколадный вождь, мужественно не забывая прикладываться, не отставал от своих моряков. ВМСУ ждет просто масштабнейшее усиление корабельного состава.
Сначала стало известно о завершении сделки по приобретению у Береговой охраны США (практически даром, всего-то за 10 млн. долл., дороже, чем их строили) двух пограничных катеров типа «Айленд». Эти «чудесные» катера водоизмещением 168 т и 34 м длиной, со скоростью хода в лучшие годы до 29 уз., по сути, обычные пограничные патрульники, вооруженные 25-мм артустановкой Мк38 и 2 12.7х99-мм пулеметами М2. Заменяли этими «островами» (большая часть серии была названа именами американских островов) серию менее крупных и устаревших катеров типа «Мыс» (Cape). “Острова» были построены в 1985-1992 гг. числом 49 штук в двух базовых модификациях, 8—41 м длиной, остальные — 34. Удлиненные 8 катеров первыми и списали со службы в 2006 г., причина — трещины в удлиненных корпусах. Их обнаружили раньше, долго искали варианты решения проблемы, но в итоге, прикинув финансовые затраты, просто плюнули, тем более, там и кроме корпусов хватало проблем, например, с аппаратурой. Трещины в корпусах, говорят, начали вылезать и на коротких «островках», поэтому их без особого сожаления списывают. Да и замена поспела — катера типа «Сентинел», 360 т водоизмещением, вооружены, правда, также скудно — 25-мм пушка и 4 турельных 12,7-мм пулемета. Но выбрасывать старые бруки, когда на них еще можно заработать, глупо. И катера включили в программу иностранной военной помощи, точнее, передачи избыточного военного имущества — разным флотам, флотикам и береговым охранам. Кому бесплатно, а кому — за некоторую сумму. Однако более 20 катеров еще служат в Береговой охране, из них 6 охраняют берега США почему-то аж в Бахрейне, действуя в интересах ВМС в их противостоянии Ирану, потому что у ВМС США с катерами все очень плохо, в отличие от толп эсминцев. А у Ирана, как известно, наоборот.
Пока что тех, которым нужны бэушные катерки, оказалось не очень много. Береговая охрана США передала 2 катера класса "Айленд" Береговой охране Грузии в сентябре 2016 года и еще 2 – пакистанскому Агентству обеспечения безопасности на море в декабре 2016 г. Еще 2 катера передали костариканцам в 2017 г., в 2018 г. весной они были должны быть у заказчика. Причем грузины, первыми формально получившие катера (назвали, кстати, именами потопленных Россией в пятидневной войне кораблей), до сих пор их так и не увидели. «Ремонт и обучение экипажей» продолжаются и сейчас и закончатся лишь в будущем году, если не перенесут опять. Видно, грузинам вполне приличные командировочные положили, и из США уезжать не хочется, можно и дальше «тупого Аваса» из интермедии изображать на занятиях. Сколько продлится эпопея с парой украинских сверхдредноутов, сказать сложно, но по плану это конец 2019 г.
Катера, скорее всего, будут переданы без вооружения и с минимумом радиоэлектронных средств. Так что местные украинские специалисты по распилу бюджета смогут поучаствовать в оснащении катеров какими-нибудь полурабочими изделиями местного производства. Опять же, повод для перемоги. Ведь самими американцами (!) построенное своим вооружением оснащаем. Смысла в этих скорлупках ВМСУ, в общем, никакого, воевать на этих катерах даже с ПСКР Береговой охраны Погранслужбы ФСБ нельзя. Любой «Светляк» какой-нибудь разорвет этот катер 76-мм или 30-мм снарядами и не заметит. Ну, еще два корытца будет в море. Какое-то время. Пока не поломают, или трещины не убьют корпуса окончательно. Хотя всегда можно закрасить трещины толстым слоем краски и какой-нибудь замазки — для показухи хватит, если разойдется на волне, то до берега на водоотливных насосах дотянут, не впервой. Если те работать будут.
Следом стало известно о возможной передаче Украине трёх списанных датских модульных катеров типа "Стандарт Флекс 300", в варианте тральщиков. Списанные из датского флота в 2010-2012 гг., они предлагались за сумму в 104 млн. долл. У Украины, понятно, нет этих денег, и, несмотря на нужду в тральщиках, сделка, наверное, не состоится. Бесплатно или за копейки, как бы хотелось Киеву, датчане не готовы отдавать катера, пусть и не оправдавшего себя, но вполне подошедшего бы ВМСУ проекта.
Ну и самый мощный удар языком по господству Краснознаменного Черноморского флота был нанесен на днях, когда стало известно намерение США скормить на лопате своим украинским нерабам очередное оружие перемоги — фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» числом 2 штуки. Среди украинских блоггеров или журналистов с разных «Обозревателей» и «Диалогов», конечно, радости полны шаровары, примерно как со «святыми» ПТУР «Джавелин», о которых простой свидомый ничего реального (о проблемах и недостатках этого оружия, например) не знает и знать не хочет. Но что было с «Джавелинами»? Поставили небольшое количество — да и складировали на Яворово, у американских инструкторов под присмотром... и замком. На парад выдают, пострелять иногда. А более ничего — на фронт не пускают. Так и здесь надежды на изменение баланса на море тщетны. Но по иным причинам. «Джавелин», при всех минусах, и плюсы имеет, и является вполне применимым противотанковым оружием, которое, конечно, ни на что всерьез не повлияет (если бы за спиной республиканских корпусов не маячили бы силуэты «северян», может, все было бы иначе). А вот фрегат типа «Перри» или два фрегата — это такие же бесполезные «белые слоны» для ВМСУ, как и «Гетман Сагайдачный» по прозвищу «Сайгак Дачный».
Эти фрегаты УРО были построены огромной серией в 71 корабль, из них 52 — для ВМС США, по 6 фрегатов были построены для австралийского и испанского флотов (австралийцы построили из них на своих верфях 2, а испанцы строили все себе сами), 8 построили на своих верфях тайваньцы. В настоящий момент все американские фрегаты или переданы иностранным государствам (8 ушло туркам, 4 — египтянам, 1 — Бахрейну, 6 — Пакистану, 2 — Польше), или потоплены как мишени, или разобраны, или же предлагаются в рамках военной помощи. Среди потенциальных клиентов значится Таиланд, но пара, предназначавшаяся ему, уже уничтожена — один корабль утопили на учениях, второй исключили из списка на передачу и отправили на утилизацию (вероятно, был в плохом состоянии). Схожая история и с мексиканской парой — один из фрегатов стал жертвой на учениях RIMPAC в этом году, а второй пока цел. Теперь вот два неназванных фрегата предлагают Украине. Причем, похоже, не бесплатно, но по более сходной цене, чем датские тральщики.
Когда-то 4200-тонные фрегаты были становым хребтом эскортных сил, рабочими лошадками позднего периода "холодной войны". Были среди "Перри" и пострадавшие. Так, фрегат "Старк" был атакован иракским самолетом в 1987г. в Персидском заливе, успешно "проспал" воздушную атаку, получил 2 ПКР "Экзосет" АМ-39 в борт. Взорвалась, по давней традиции "экзосетов", только одна из ракет (взрыватели, говорят, до сих пор не очень надежны и на различных клонах и развитиях этой ракеты, производимых китайцами и иранцами), вторая вызвала лишь пожар от разлитого топлива. Но и одной ракеты хватило для гибели 37 моряков и получения больших повреждений, которые, без сомнения, могли стать фатальными, будь это не тепличные условия Залива, с расположенной неподалеку базой и своими кораблями рядом, способными фрегат отбуксировать. Распространению пожара послужила и алюминиевая надстройка корабля ("Перри" проектировались до Фолклендской/Мальвинской войны, показавшей опасность обширного использования алюминия на кораблях). Через год другой фрегат, "Сэмюэл Робертс", подорвался в Персидском заливе на якорной мине иранского производства, выглядевшей очень похоже на нашу русскую мину образца 1908г. Полученная обширная пробоина диаметром 5 м привела к затоплению машинного отделения. Также две газотурбинных установки взрывом сорвало с фундаментов, и даже был частично перебит киль. Странно, что вообще часть кормы не отломилась. Жертв, правда, не было. В общем, и в этом случае тепличные условия в Заливе спасли корабль от утопления. Оба фрегата в итоге были восстановлены, возможно, из принципа. Вообще, "Перри" показали себя достаточно надежными и крепкими, несмотря на ряд недостатков.
Вооружены эти фрегаты были так: 1х1 ПУ Mk.13 ЗРК "Тартар" с ЗУР "Стандарт" SM-1MR (дальность до 50-75км, канальность по цели — 1), с боекомплектом 40 ракет. Причем "Стандарты" можно было применять и как эрзац-ПКР, но также Mk.13 можно было использовать для пуска ПКР "Гарпун". Кроме ЗРК, имелись 2 противолодочных вертолета, 1х1 76мм АУ "ОТО Мелара Рэпид, 20-мм ЗАК "Вулкан-Фаланкс", 2х3 торпедных аппарата калибра 324 мм под противолодочные торпеды Mk.32.
Однако в связи со списанием ЗУР "Стандарт" SM-1MR и высокой ценой переделки корабля под другие ЗУР ЗРК были демонтированы, из-за чего "Перри" разом лишились и зенитных и противокорабельных возможностей. С одним ЗАК "Фаланкс" и 76-мм артустановкой против авиации и ПКР не навоюешь вообще никак, особенно против сверхзвуковых ПКР. Попытка повоевать с крупным кораблем российского флота будет напоминать приснопамятных персонажей, пришедших на перестрелку с ножами, ведь в ответ просто прилетит ПКР. С пограничными СКР повоевать можно, но с опаской — 76-мм АК-176 на наших кораблях более дальнобойна и более скорострельна. А встреча с кораблем, вооруженным хотя бы 100-мм артсистемой, вроде малых артиллерийских кораблей типа "Буян", и вовсе противопоказана — утопят с удобной дистанции. Противолодочные возможности кораблей в наше время также явно недостаточны (это если украинцам вообще кто-то даст вертолеты и торпеды), хотя и наличествуют, но, учитывая, кто будет владеть кораблем и как они его "способны" освоить, вряд ли это оборудование сможет работать так, как положено.
Конечно, можно, скажем, вместо вырезанного ЗРК врезать вертикальную ПУ Mk.41 на 8 ракет под ЗУР ESSM (Evolved Sea-Sparrow Missile), как по модернизации сделали турки и австралийцы, но на это вряд ли будут деньги. Можно и ПКР отдельно воткнуть куда-нибудь, но наверняка будут пытаться поставить свой серьезно изуродованный клон нашей ПКР Х-35 "Уран" — ПКР "Нептун". Но никакой ПКР, по сути, еще нет. Были 2 бросковых пуска макетов ракет, отличающихся между собой внешне, никаких ГСН на них не было, потому, что их еще нет. Нет и системы управления и много чего еще. По сути, есть одни обещания. И растущая в размерах ракета. Когда там что-то срастется в реально рабочее изделие — неизвестно, но явно нескоро. Обещают, конечно, вот-вот, но чудес не бывает. Создание новой ПКР, пусть даже путем клонирования по имеющейся документации и при развитой разработке и производстве подобного оружия, — процесс небыстрый. А если всего этого нет, то и подавно.
Зато эксплуатация таких кораблей съест все фонды ВМСУ, как и закупки запчастей и средств для ремонта. Причем закупать все это придется в США, для чего и осуществляется подобная "благотворительность". То есть Украина быстро познает справедливость поговорки о том, что проще всего слабую страну разорить, подарив ей броненосец. Или списанный фрегат. Причем в продолжении трагикомедии на Азовском море Украине эти корабли не помогут — опасно там на них ходить, да и смысла нет.
Но такими кораблями можно нагнетать уровень перемоги в речах и репортажах, туда можно назначить минимум еще одного адмирала, а то и нескольких, и ходить на них на учения с "союзниками", как называет натовцев глава первого в мире самопровозглашенного члена альянса. И работы по модернизации кораблей можно и нужно поручить верфи, принадлежащей одному любителю ходить в мятых жеваных костюмах не по размеру и с фляжкой в кармане. И не так важно, что и базировать эти два фрегата просто негде, и придется строить инфраструктуру — ее же можно почти и не строить, а просто объявить о строительстве, осваивая деньги.
Поэтому пара более чем тридцатилетних "Оливеров Перри", скорее всего, ряды ВМСУ пополнит, вопрос только в том, как и когда и на каких условиях. Но русским морякам от появления этих старичков ни холодно ни жарко — не противники они в нынешнем своем состоянии. А вот для ВМСУ эти корабли могут стать не спасательным кругом, а чугунным ярмом, тянущим на дно их бюджет. Но разве об этом кто-то думает?
Но на этом, дотащив одно ржавое корыто на буксире другого, которое тоже умудрилось по дороге сломаться, и, поставив его в порту на вечный якорь (теперь хоть будет где жить и где с волонтерками в бане мыться), украинские мореманы под водительством адмирала-танкиста не перестали наносить чувствительные удары по гибридному агрессору. Который их не замечал, потому что удары наносились невидимыми стелс-катерками невидимым оружием. Но и украинский шоколадный вождь, мужественно не забывая прикладываться, не отставал от своих моряков. ВМСУ ждет просто масштабнейшее усиление корабельного состава.
Сначала стало известно о завершении сделки по приобретению у Береговой охраны США (практически даром, всего-то за 10 млн. долл., дороже, чем их строили) двух пограничных катеров типа «Айленд». Эти «чудесные» катера водоизмещением 168 т и 34 м длиной, со скоростью хода в лучшие годы до 29 уз., по сути, обычные пограничные патрульники, вооруженные 25-мм артустановкой Мк38 и 2 12.7х99-мм пулеметами М2. Заменяли этими «островами» (большая часть серии была названа именами американских островов) серию менее крупных и устаревших катеров типа «Мыс» (Cape). “Острова» были построены в 1985-1992 гг. числом 49 штук в двух базовых модификациях, 8—41 м длиной, остальные — 34. Удлиненные 8 катеров первыми и списали со службы в 2006 г., причина — трещины в удлиненных корпусах. Их обнаружили раньше, долго искали варианты решения проблемы, но в итоге, прикинув финансовые затраты, просто плюнули, тем более, там и кроме корпусов хватало проблем, например, с аппаратурой. Трещины в корпусах, говорят, начали вылезать и на коротких «островках», поэтому их без особого сожаления списывают. Да и замена поспела — катера типа «Сентинел», 360 т водоизмещением, вооружены, правда, также скудно — 25-мм пушка и 4 турельных 12,7-мм пулемета. Но выбрасывать старые бруки, когда на них еще можно заработать, глупо. И катера включили в программу иностранной военной помощи, точнее, передачи избыточного военного имущества — разным флотам, флотикам и береговым охранам. Кому бесплатно, а кому — за некоторую сумму. Однако более 20 катеров еще служат в Береговой охране, из них 6 охраняют берега США почему-то аж в Бахрейне, действуя в интересах ВМС в их противостоянии Ирану, потому что у ВМС США с катерами все очень плохо, в отличие от толп эсминцев. А у Ирана, как известно, наоборот.
Пока что тех, которым нужны бэушные катерки, оказалось не очень много. Береговая охрана США передала 2 катера класса "Айленд" Береговой охране Грузии в сентябре 2016 года и еще 2 – пакистанскому Агентству обеспечения безопасности на море в декабре 2016 г. Еще 2 катера передали костариканцам в 2017 г., в 2018 г. весной они были должны быть у заказчика. Причем грузины, первыми формально получившие катера (назвали, кстати, именами потопленных Россией в пятидневной войне кораблей), до сих пор их так и не увидели. «Ремонт и обучение экипажей» продолжаются и сейчас и закончатся лишь в будущем году, если не перенесут опять. Видно, грузинам вполне приличные командировочные положили, и из США уезжать не хочется, можно и дальше «тупого Аваса» из интермедии изображать на занятиях. Сколько продлится эпопея с парой украинских сверхдредноутов, сказать сложно, но по плану это конец 2019 г.
Катера, скорее всего, будут переданы без вооружения и с минимумом радиоэлектронных средств. Так что местные украинские специалисты по распилу бюджета смогут поучаствовать в оснащении катеров какими-нибудь полурабочими изделиями местного производства. Опять же, повод для перемоги. Ведь самими американцами (!) построенное своим вооружением оснащаем. Смысла в этих скорлупках ВМСУ, в общем, никакого, воевать на этих катерах даже с ПСКР Береговой охраны Погранслужбы ФСБ нельзя. Любой «Светляк» какой-нибудь разорвет этот катер 76-мм или 30-мм снарядами и не заметит. Ну, еще два корытца будет в море. Какое-то время. Пока не поломают, или трещины не убьют корпуса окончательно. Хотя всегда можно закрасить трещины толстым слоем краски и какой-нибудь замазки — для показухи хватит, если разойдется на волне, то до берега на водоотливных насосах дотянут, не впервой. Если те работать будут.
Следом стало известно о возможной передаче Украине трёх списанных датских модульных катеров типа "Стандарт Флекс 300", в варианте тральщиков. Списанные из датского флота в 2010-2012 гг., они предлагались за сумму в 104 млн. долл. У Украины, понятно, нет этих денег, и, несмотря на нужду в тральщиках, сделка, наверное, не состоится. Бесплатно или за копейки, как бы хотелось Киеву, датчане не готовы отдавать катера, пусть и не оправдавшего себя, но вполне подошедшего бы ВМСУ проекта.
Ну и самый мощный удар языком по господству Краснознаменного Черноморского флота был нанесен на днях, когда стало известно намерение США скормить на лопате своим украинским нерабам очередное оружие перемоги — фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» числом 2 штуки. Среди украинских блоггеров или журналистов с разных «Обозревателей» и «Диалогов», конечно, радости полны шаровары, примерно как со «святыми» ПТУР «Джавелин», о которых простой свидомый ничего реального (о проблемах и недостатках этого оружия, например) не знает и знать не хочет. Но что было с «Джавелинами»? Поставили небольшое количество — да и складировали на Яворово, у американских инструкторов под присмотром... и замком. На парад выдают, пострелять иногда. А более ничего — на фронт не пускают. Так и здесь надежды на изменение баланса на море тщетны. Но по иным причинам. «Джавелин», при всех минусах, и плюсы имеет, и является вполне применимым противотанковым оружием, которое, конечно, ни на что всерьез не повлияет (если бы за спиной республиканских корпусов не маячили бы силуэты «северян», может, все было бы иначе). А вот фрегат типа «Перри» или два фрегата — это такие же бесполезные «белые слоны» для ВМСУ, как и «Гетман Сагайдачный» по прозвищу «Сайгак Дачный».
Эти фрегаты УРО были построены огромной серией в 71 корабль, из них 52 — для ВМС США, по 6 фрегатов были построены для австралийского и испанского флотов (австралийцы построили из них на своих верфях 2, а испанцы строили все себе сами), 8 построили на своих верфях тайваньцы. В настоящий момент все американские фрегаты или переданы иностранным государствам (8 ушло туркам, 4 — египтянам, 1 — Бахрейну, 6 — Пакистану, 2 — Польше), или потоплены как мишени, или разобраны, или же предлагаются в рамках военной помощи. Среди потенциальных клиентов значится Таиланд, но пара, предназначавшаяся ему, уже уничтожена — один корабль утопили на учениях, второй исключили из списка на передачу и отправили на утилизацию (вероятно, был в плохом состоянии). Схожая история и с мексиканской парой — один из фрегатов стал жертвой на учениях RIMPAC в этом году, а второй пока цел. Теперь вот два неназванных фрегата предлагают Украине. Причем, похоже, не бесплатно, но по более сходной цене, чем датские тральщики.
Когда-то 4200-тонные фрегаты были становым хребтом эскортных сил, рабочими лошадками позднего периода "холодной войны". Были среди "Перри" и пострадавшие. Так, фрегат "Старк" был атакован иракским самолетом в 1987г. в Персидском заливе, успешно "проспал" воздушную атаку, получил 2 ПКР "Экзосет" АМ-39 в борт. Взорвалась, по давней традиции "экзосетов", только одна из ракет (взрыватели, говорят, до сих пор не очень надежны и на различных клонах и развитиях этой ракеты, производимых китайцами и иранцами), вторая вызвала лишь пожар от разлитого топлива. Но и одной ракеты хватило для гибели 37 моряков и получения больших повреждений, которые, без сомнения, могли стать фатальными, будь это не тепличные условия Залива, с расположенной неподалеку базой и своими кораблями рядом, способными фрегат отбуксировать. Распространению пожара послужила и алюминиевая надстройка корабля ("Перри" проектировались до Фолклендской/Мальвинской войны, показавшей опасность обширного использования алюминия на кораблях). Через год другой фрегат, "Сэмюэл Робертс", подорвался в Персидском заливе на якорной мине иранского производства, выглядевшей очень похоже на нашу русскую мину образца 1908г. Полученная обширная пробоина диаметром 5 м привела к затоплению машинного отделения. Также две газотурбинных установки взрывом сорвало с фундаментов, и даже был частично перебит киль. Странно, что вообще часть кормы не отломилась. Жертв, правда, не было. В общем, и в этом случае тепличные условия в Заливе спасли корабль от утопления. Оба фрегата в итоге были восстановлены, возможно, из принципа. Вообще, "Перри" показали себя достаточно надежными и крепкими, несмотря на ряд недостатков.
Вооружены эти фрегаты были так: 1х1 ПУ Mk.13 ЗРК "Тартар" с ЗУР "Стандарт" SM-1MR (дальность до 50-75км, канальность по цели — 1), с боекомплектом 40 ракет. Причем "Стандарты" можно было применять и как эрзац-ПКР, но также Mk.13 можно было использовать для пуска ПКР "Гарпун". Кроме ЗРК, имелись 2 противолодочных вертолета, 1х1 76мм АУ "ОТО Мелара Рэпид, 20-мм ЗАК "Вулкан-Фаланкс", 2х3 торпедных аппарата калибра 324 мм под противолодочные торпеды Mk.32.
Однако в связи со списанием ЗУР "Стандарт" SM-1MR и высокой ценой переделки корабля под другие ЗУР ЗРК были демонтированы, из-за чего "Перри" разом лишились и зенитных и противокорабельных возможностей. С одним ЗАК "Фаланкс" и 76-мм артустановкой против авиации и ПКР не навоюешь вообще никак, особенно против сверхзвуковых ПКР. Попытка повоевать с крупным кораблем российского флота будет напоминать приснопамятных персонажей, пришедших на перестрелку с ножами, ведь в ответ просто прилетит ПКР. С пограничными СКР повоевать можно, но с опаской — 76-мм АК-176 на наших кораблях более дальнобойна и более скорострельна. А встреча с кораблем, вооруженным хотя бы 100-мм артсистемой, вроде малых артиллерийских кораблей типа "Буян", и вовсе противопоказана — утопят с удобной дистанции. Противолодочные возможности кораблей в наше время также явно недостаточны (это если украинцам вообще кто-то даст вертолеты и торпеды), хотя и наличествуют, но, учитывая, кто будет владеть кораблем и как они его "способны" освоить, вряд ли это оборудование сможет работать так, как положено.
Конечно, можно, скажем, вместо вырезанного ЗРК врезать вертикальную ПУ Mk.41 на 8 ракет под ЗУР ESSM (Evolved Sea-Sparrow Missile), как по модернизации сделали турки и австралийцы, но на это вряд ли будут деньги. Можно и ПКР отдельно воткнуть куда-нибудь, но наверняка будут пытаться поставить свой серьезно изуродованный клон нашей ПКР Х-35 "Уран" — ПКР "Нептун". Но никакой ПКР, по сути, еще нет. Были 2 бросковых пуска макетов ракет, отличающихся между собой внешне, никаких ГСН на них не было, потому, что их еще нет. Нет и системы управления и много чего еще. По сути, есть одни обещания. И растущая в размерах ракета. Когда там что-то срастется в реально рабочее изделие — неизвестно, но явно нескоро. Обещают, конечно, вот-вот, но чудес не бывает. Создание новой ПКР, пусть даже путем клонирования по имеющейся документации и при развитой разработке и производстве подобного оружия, — процесс небыстрый. А если всего этого нет, то и подавно.
Зато эксплуатация таких кораблей съест все фонды ВМСУ, как и закупки запчастей и средств для ремонта. Причем закупать все это придется в США, для чего и осуществляется подобная "благотворительность". То есть Украина быстро познает справедливость поговорки о том, что проще всего слабую страну разорить, подарив ей броненосец. Или списанный фрегат. Причем в продолжении трагикомедии на Азовском море Украине эти корабли не помогут — опасно там на них ходить, да и смысла нет.
Но такими кораблями можно нагнетать уровень перемоги в речах и репортажах, туда можно назначить минимум еще одного адмирала, а то и нескольких, и ходить на них на учения с "союзниками", как называет натовцев глава первого в мире самопровозглашенного члена альянса. И работы по модернизации кораблей можно и нужно поручить верфи, принадлежащей одному любителю ходить в мятых жеваных костюмах не по размеру и с фляжкой в кармане. И не так важно, что и базировать эти два фрегата просто негде, и придется строить инфраструктуру — ее же можно почти и не строить, а просто объявить о строительстве, осваивая деньги.
Поэтому пара более чем тридцатилетних "Оливеров Перри", скорее всего, ряды ВМСУ пополнит, вопрос только в том, как и когда и на каких условиях. Но русским морякам от появления этих старичков ни холодно ни жарко — не противники они в нынешнем своем состоянии. А вот для ВМСУ эти корабли могут стать не спасательным кругом, а чугунным ярмом, тянущим на дно их бюджет. Но разве об этом кто-то думает?
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- U.S. Navy photo, commons.wikimedia.org
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