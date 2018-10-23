Болтон: Был бы я китайцем, и я бы выступил против выхода США из "ракетного" договора

У нас были очень серьёзные плотные дискуссии сегодня по вопросу об ограничении вооружений сегодня. И сегодня были замечания по Неваде. У нас были очень серьёзные заявления по нашей позиции высказаны. Мы консультировались по этому вопросу, и будем продолжать эти консультации с другими участниками этого процесса переговорного. Вопросы, которые мы сейчас уточняли, они обсуждаются в течение уже некоторого времени, длительного времени скажем так. Может быть, даже 5 лет в США эти вопросы стоят, потому что Россия нарушала договор по СНВ, по ПРО. И это была позиция Администрации Обамы, что нужно менять отношения с Россией в этом вопросе.

Китайцы очень надеются, что американцы не выйдут из договора ПРО. Если б я был китайцем, я бы то же самое сказал. Китайцы не являются участниками этого договора, и хотят, чтобы он сохранялся.