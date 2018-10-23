Болтон: Был бы я китайцем, и я бы выступил против выхода США из "ракетного" договора
Прибывший накануне в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается объяснить Москве, что заявление Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не направлено против России. В вышедшем на радиостанции «Эхо Москвы» интервью Болтона рассказывается о его длительных дискуссиях с российской стороной.
Болтон:
В США считают, что дальность поражения цели, например, ракетами "Искандера" превышает заявленные 500 км.
Далее Болтон заявил, что следующий шаг – это консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии.
В то же время американский чиновник не скрывает, что США обеспокоены тем, что на сегодняшний день ДРСМД остаётся рабочим документом лишь для двух государств – РФ и Соединённых Штатов. В то же время появилось определённое число государств, которые развивают ракетные технологии. В первую очередь речь идёт о Китае, который Вашингтоном внесён в список главных угроз.
Болтон:
Другой вопрос: если США собираются сделать так, чтобы к ДРСМД подключился и Пекин, то есть ли практический смысл в разрыве договорённостей с Россией.
Здесь нужно отметить, что против выхода из ДРСМД выступает большинство в Конгрессе, включая лидеров республиканцев и Демпартии США.
Болтон:
У нас были очень серьёзные плотные дискуссии сегодня по вопросу об ограничении вооружений сегодня. И сегодня были замечания по Неваде. У нас были очень серьёзные заявления по нашей позиции высказаны. Мы консультировались по этому вопросу, и будем продолжать эти консультации с другими участниками этого процесса переговорного. Вопросы, которые мы сейчас уточняли, они обсуждаются в течение уже некоторого времени, длительного времени скажем так. Может быть, даже 5 лет в США эти вопросы стоят, потому что Россия нарушала договор по СНВ, по ПРО. И это была позиция Администрации Обамы, что нужно менять отношения с Россией в этом вопросе.
В США считают, что дальность поражения цели, например, ракетами "Искандера" превышает заявленные 500 км.
Далее Болтон заявил, что следующий шаг – это консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии.
В то же время американский чиновник не скрывает, что США обеспокоены тем, что на сегодняшний день ДРСМД остаётся рабочим документом лишь для двух государств – РФ и Соединённых Штатов. В то же время появилось определённое число государств, которые развивают ракетные технологии. В первую очередь речь идёт о Китае, который Вашингтоном внесён в список главных угроз.
Болтон:
Китайцы очень надеются, что американцы не выйдут из договора ПРО. Если б я был китайцем, я бы то же самое сказал. Китайцы не являются участниками этого договора, и хотят, чтобы он сохранялся.
Другой вопрос: если США собираются сделать так, чтобы к ДРСМД подключился и Пекин, то есть ли практический смысл в разрыве договорённостей с Россией.
Здесь нужно отметить, что против выхода из ДРСМД выступает большинство в Конгрессе, включая лидеров республиканцев и Демпартии США.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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