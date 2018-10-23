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СМИ США: Она согласна! Меркель готова строить терминал для американского СПГ

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Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что Меркель решила поддержать проект по импортированию американского сжиженного газа. В материале сообщается, что канцлер ФРГ предложила вариант правительственной поддержки для того, что немецкая экономика смогла пользоваться и американским СПГ.

СМИ США: Она согласна! Меркель готова строить терминал для американского СПГ



Отмечено, что этот шаг Меркель выглядит как одна из важных уступок Дональду Трампу, который ранее упрекал Берлин за реализацию проекта «Северный поток» и продолжающуюся реализацию «СП-2» и нежелание вкладываться в американский сжиженный газ, итоговая стоимость которого для немцев примерно на треть превышала бы стоимость природного газа (трубного) из России.

Обращает на себя внимание тот факт, то американская пресса, сообщая о якобы принятом Меркель решении, ссылается на «закрытое заседание» немецкого правительства. Значит, прослушка со стороны АНБ продолжается, или есть те, кто в кабмине Германии готов любое закрытое заседание сделать открытым именно для США?

О каком конкретно решении идёт речь?

Связана инициатива Меркель со строительством терминала СПГ на севере Германии. И в это строительство якобы и предлагает вложиться Ангела Меркель средствами из бюджета.

В распоряжении WSJ есть фрагментарные заявления Меркель. По словам федерального канцлера, это «стратегическое решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе».

Здесь две фразы вызывают вопросы к Меркель у её немецких оппонентов. Первая: «может окупиться». Вторая: «в долгосрочной перспективе». Получается, что терминал СПГ для американского сжиженного газа может и не окупиться. Не совсем понятно немцам и то, сколько времени эта долгосрочная перспектива будет длиться в убыток экономике ФРГ в пользу экономики США.
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