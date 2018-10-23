СМИ США: Она согласна! Меркель готова строить терминал для американского СПГ
Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что Меркель решила поддержать проект по импортированию американского сжиженного газа. В материале сообщается, что канцлер ФРГ предложила вариант правительственной поддержки для того, что немецкая экономика смогла пользоваться и американским СПГ.
Отмечено, что этот шаг Меркель выглядит как одна из важных уступок Дональду Трампу, который ранее упрекал Берлин за реализацию проекта «Северный поток» и продолжающуюся реализацию «СП-2» и нежелание вкладываться в американский сжиженный газ, итоговая стоимость которого для немцев примерно на треть превышала бы стоимость природного газа (трубного) из России.
Обращает на себя внимание тот факт, то американская пресса, сообщая о якобы принятом Меркель решении, ссылается на «закрытое заседание» немецкого правительства. Значит, прослушка со стороны АНБ продолжается, или есть те, кто в кабмине Германии готов любое закрытое заседание сделать открытым именно для США?
О каком конкретно решении идёт речь?
Связана инициатива Меркель со строительством терминала СПГ на севере Германии. И в это строительство якобы и предлагает вложиться Ангела Меркель средствами из бюджета.
В распоряжении WSJ есть фрагментарные заявления Меркель. По словам федерального канцлера, это «стратегическое решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе».
Здесь две фразы вызывают вопросы к Меркель у её немецких оппонентов. Первая: «может окупиться». Вторая: «в долгосрочной перспективе». Получается, что терминал СПГ для американского сжиженного газа может и не окупиться. Не совсем понятно немцам и то, сколько времени эта долгосрочная перспектива будет длиться в убыток экономике ФРГ в пользу экономики США.
Отмечено, что этот шаг Меркель выглядит как одна из важных уступок Дональду Трампу, который ранее упрекал Берлин за реализацию проекта «Северный поток» и продолжающуюся реализацию «СП-2» и нежелание вкладываться в американский сжиженный газ, итоговая стоимость которого для немцев примерно на треть превышала бы стоимость природного газа (трубного) из России.
Обращает на себя внимание тот факт, то американская пресса, сообщая о якобы принятом Меркель решении, ссылается на «закрытое заседание» немецкого правительства. Значит, прослушка со стороны АНБ продолжается, или есть те, кто в кабмине Германии готов любое закрытое заседание сделать открытым именно для США?
О каком конкретно решении идёт речь?
Связана инициатива Меркель со строительством терминала СПГ на севере Германии. И в это строительство якобы и предлагает вложиться Ангела Меркель средствами из бюджета.
В распоряжении WSJ есть фрагментарные заявления Меркель. По словам федерального канцлера, это «стратегическое решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе».
Здесь две фразы вызывают вопросы к Меркель у её немецких оппонентов. Первая: «может окупиться». Вторая: «в долгосрочной перспективе». Получается, что терминал СПГ для американского сжиженного газа может и не окупиться. Не совсем понятно немцам и то, сколько времени эта долгосрочная перспектива будет длиться в убыток экономике ФРГ в пользу экономики США.
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