Западный эксперт: Русские могли "провалом ГРУ" прикрыть удачные операции

Меня беспокоит, что на Западе сейчас смеются над непрофессионализмом представителей ГУ. А ведь на самом деле получается, что военная разведка России просто нарастила свою активность. И сегодня мы не знаем, сколько реально успешных операций русскими было проведено.

прессе Финляндии вышла статья, посвящённая восприятию российской военной разведки на Западе. Финский обозреватель Юсси Ниемеляйнен считает, что на фоне историй, рассказываемых Лондоном об отравлении Скрипалей БОВ, которое не привело к их смерти, Запад начинает воспринимать российскую разведку как нечто непрофессиональное и недееспособное. Часто слышны усмешки и обсуждения «лузерства», - добавляет Ниемеляйнен.В материале отмечается, что «Беллингкэт» и «Инсайдер» повсеместно распространили информацию о том, что сотрудники главного управления разведки РФ настолько неумелы, что буквально повсюду оставляют следы: пользуются доступными каналами Wi-Fi, путешествуют по миру с носителями информации, на которых подробно описываются планы их операций, регистрируют автомобили на свои имена и вдобавок на адрес войсковой части, даже сохраняют чеки после поездок на такси до аэропорта, из которого осуществляют вылеты для «отравлений» и «вмешательств». Отмечено также, что все российские военные разведчики даже загранпаспорта получают так, чтобы они отличались только одной цифрой.В материале автор ссылается на западного специалиста по российской военной разведке Марка Галеотти (Европейский институт, Флоренция, Италия), который говорит, что для российской военной разведки в данной ситуации сохранение секретности не было первоочередной задачей.Другими словами, западные эксперты всерьёз считают, что российские военные разведчики были направлены «травить Скрипалей» и «взламывать сервер ОЗХО и ВАДА», при этом проделывая всё это так, чтобы у Лондона было как можно больше «улик». При этом Галеотти заявляет, что в России «принято решение, что разоблачения военной разведки не играют никакой роли».Галеотти:Галеотти заявляет о подозрения на тот счёт, что эти "провалы" могли бы сознательным прикрытием для удавшихся операций, осуществлённых российскими военными разведчиками за рубежом.