Западный эксперт: Русские могли "провалом ГРУ" прикрыть удачные операции
В прессе Финляндии вышла статья, посвящённая восприятию российской военной разведки на Западе. Финский обозреватель Юсси Ниемеляйнен считает, что на фоне историй, рассказываемых Лондоном об отравлении Скрипалей БОВ, которое не привело к их смерти, Запад начинает воспринимать российскую разведку как нечто непрофессиональное и недееспособное. Часто слышны усмешки и обсуждения «лузерства», - добавляет Ниемеляйнен.
В материале отмечается, что «Беллингкэт» и «Инсайдер» повсеместно распространили информацию о том, что сотрудники главного управления разведки РФ настолько неумелы, что буквально повсюду оставляют следы: пользуются доступными каналами Wi-Fi, путешествуют по миру с носителями информации, на которых подробно описываются планы их операций, регистрируют автомобили на свои имена и вдобавок на адрес войсковой части, даже сохраняют чеки после поездок на такси до аэропорта, из которого осуществляют вылеты для «отравлений» и «вмешательств». Отмечено также, что все российские военные разведчики даже загранпаспорта получают так, чтобы они отличались только одной цифрой.
В материале автор ссылается на западного специалиста по российской военной разведке Марка Галеотти (Европейский институт, Флоренция, Италия), который говорит, что для российской военной разведки в данной ситуации сохранение секретности не было первоочередной задачей.
Другими словами, западные эксперты всерьёз считают, что российские военные разведчики были направлены «травить Скрипалей» и «взламывать сервер ОЗХО и ВАДА», при этом проделывая всё это так, чтобы у Лондона было как можно больше «улик». При этом Галеотти заявляет, что в России «принято решение, что разоблачения военной разведки не играют никакой роли».
Галеотти:
Галеотти заявляет о подозрения на тот счёт, что эти "провалы" могли бы сознательным прикрытием для удавшихся операций, осуществлённых российскими военными разведчиками за рубежом.
В материале отмечается, что «Беллингкэт» и «Инсайдер» повсеместно распространили информацию о том, что сотрудники главного управления разведки РФ настолько неумелы, что буквально повсюду оставляют следы: пользуются доступными каналами Wi-Fi, путешествуют по миру с носителями информации, на которых подробно описываются планы их операций, регистрируют автомобили на свои имена и вдобавок на адрес войсковой части, даже сохраняют чеки после поездок на такси до аэропорта, из которого осуществляют вылеты для «отравлений» и «вмешательств». Отмечено также, что все российские военные разведчики даже загранпаспорта получают так, чтобы они отличались только одной цифрой.
В материале автор ссылается на западного специалиста по российской военной разведке Марка Галеотти (Европейский институт, Флоренция, Италия), который говорит, что для российской военной разведки в данной ситуации сохранение секретности не было первоочередной задачей.
Другими словами, западные эксперты всерьёз считают, что российские военные разведчики были направлены «травить Скрипалей» и «взламывать сервер ОЗХО и ВАДА», при этом проделывая всё это так, чтобы у Лондона было как можно больше «улик». При этом Галеотти заявляет, что в России «принято решение, что разоблачения военной разведки не играют никакой роли».
Галеотти:
Меня беспокоит, что на Западе сейчас смеются над непрофессионализмом представителей ГУ. А ведь на самом деле получается, что военная разведка России просто нарастила свою активность. И сегодня мы не знаем, сколько реально успешных операций русскими было проведено.
Галеотти заявляет о подозрения на тот счёт, что эти "провалы" могли бы сознательным прикрытием для удавшихся операций, осуществлённых российскими военными разведчиками за рубежом.
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