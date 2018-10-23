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ЦАХАЛ: Наших солдат выслеживает "Хизбалла" с пунктов орнитологов в Ливане

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Ещё одна, шестая по счёту наблюдательная позиция военизированной группировки «Хизбалла» обнаружена на ливано-израильской границе, рядом с деревней Аль-Адиса, что в километре от израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ: Наших солдат выслеживает "Хизбалла" с пунктов орнитологов в Ливане



Согласно её заявлению, боевики «Хизбаллы» используют посты экологической организации «Зелёные без границ». Под видом её сотрудников, занимающихся наблюдением за птицами, боевики отслеживают передвижение израильских войск.

В прошлом году ЦАХАЛ обнаружил первые пять наблюдательных пунктов, используемые «Хизбаллой» для получения данных о передвижении израильских войск, и представил всю информацию о них в ООН.

Такое «экологическое» прикрытие, которым пользуется «Хизбалла», позволяет им осуществлять беспрепятственную разведывательную деятельность и создавать военную инфраструктуру, - считают в пресс-службе ЦАХАЛа. Это, в свою очередь, мешает силам ООН проводить осмотр позиций, поскольку «Хизбалла» считает их частными территориями.

ЦАХАЛ подчёркивает, что действия «Хизбаллы» идут вразрез с принятой в конце ливанской войны резолюцией ООН.

Стоит заметить, что в Ливане эти заявления ЦАХАЛ воспринимают как попытку легитимизировать удары по ливанской территории и дальнейшее беспрепятственное использование ливанского воздушного пространства для осуществления авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики.
Использованы фотографии:
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