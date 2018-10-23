ЦАХАЛ: Наших солдат выслеживает "Хизбалла" с пунктов орнитологов в Ливане
Ещё одна, шестая по счёту наблюдательная позиция военизированной группировки «Хизбалла» обнаружена на ливано-израильской границе, рядом с деревней Аль-Адиса, что в километре от израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Согласно её заявлению, боевики «Хизбаллы» используют посты экологической организации «Зелёные без границ». Под видом её сотрудников, занимающихся наблюдением за птицами, боевики отслеживают передвижение израильских войск.
В прошлом году ЦАХАЛ обнаружил первые пять наблюдательных пунктов, используемые «Хизбаллой» для получения данных о передвижении израильских войск, и представил всю информацию о них в ООН.
Такое «экологическое» прикрытие, которым пользуется «Хизбалла», позволяет им осуществлять беспрепятственную разведывательную деятельность и создавать военную инфраструктуру, - считают в пресс-службе ЦАХАЛа. Это, в свою очередь, мешает силам ООН проводить осмотр позиций, поскольку «Хизбалла» считает их частными территориями.
ЦАХАЛ подчёркивает, что действия «Хизбаллы» идут вразрез с принятой в конце ливанской войны резолюцией ООН.
Стоит заметить, что в Ливане эти заявления ЦАХАЛ воспринимают как попытку легитимизировать удары по ливанской территории и дальнейшее беспрепятственное использование ливанского воздушного пространства для осуществления авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики.
Согласно её заявлению, боевики «Хизбаллы» используют посты экологической организации «Зелёные без границ». Под видом её сотрудников, занимающихся наблюдением за птицами, боевики отслеживают передвижение израильских войск.
В прошлом году ЦАХАЛ обнаружил первые пять наблюдательных пунктов, используемые «Хизбаллой» для получения данных о передвижении израильских войск, и представил всю информацию о них в ООН.
Такое «экологическое» прикрытие, которым пользуется «Хизбалла», позволяет им осуществлять беспрепятственную разведывательную деятельность и создавать военную инфраструктуру, - считают в пресс-службе ЦАХАЛа. Это, в свою очередь, мешает силам ООН проводить осмотр позиций, поскольку «Хизбалла» считает их частными территориями.
ЦАХАЛ подчёркивает, что действия «Хизбаллы» идут вразрез с принятой в конце ливанской войны резолюцией ООН.
Стоит заметить, что в Ливане эти заявления ЦАХАЛ воспринимают как попытку легитимизировать удары по ливанской территории и дальнейшее беспрепятственное использование ливанского воздушного пространства для осуществления авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики.
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