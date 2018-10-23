Проект украинского корвета Бразилии не подошёл, даже "крейсер" не помог

Возможный облик новых кораблей класса "Тамандаре"

Интересные вещи случаются в мире: страна, полностью развалившая свое судостроение, собиралась строить корветы для другой, но не получилось. Как пишет портал Ukrainian Military Pages, украинский "УКРИНМАШ" совместно с французской THALLES и бразильской верфью ВМС (AMRJ) приняли участие в тендере на постройку в интересах ВМС Бразилии 4 корветов.Совместное украинско-французско-бразильское предложение представляло на тендер проект NAPIP (58300 "Амазония"), основой которого стал украинский проект 58250, доработанный николаевским Опытно-проектным центром кораблестроения. В рамках этого проекта предполагалось построить всю серию корветов на бразильских верфях, а также передать в интеллектуальную собственность Бразилии всю имеющуюся у Украины проектно-конструкторскую документацию по проекту корвета. Кроме того, в виде компенсации украинская сторона предлагала передать бразильским ВМС "недостроенный украинский ракетный крейсер проекта 1164".Как сообщают украинские СМИ, к сожалению, бразильские ВМС совместный проект по строительству четырех корветов класса "Tamandaré" отклонили, даже несмотря на компенсацию "крейсером проекта 1164".Министр обороны Бразилии Рауль Юнгман и командующий ВМС адмирал Эдуардо Бацеллар Лил Феррейра объявили о приеме предложений на постройку четырех корветов класса "Тамандаре" (Tamandaré) еще в конце 2017 года. Всего на конкурс было выставлено 9 предложений. После предварительного отбора в финал вышли 4 судостроительные компании.