Авиабаза "Хмеймим" сосредотачивается? Об опубликованных спутниковых снимках
В Сети появились спутниковые снимки авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия, датированные началом октября текущего года. Комментарии к снимкам говорят о том, что на авиабазе ведётся масштабная модернизация. Завершается строительство второй взлётно-посадочной полосы (ВПП), а также создаётся инфраструктура, которую назвали «укрытиями для самолётов».
В частности, фотографии с упомянутыми комментариями опубликованы порталом Avia.Pro.
Фото 1:
Фото 2:
Если на авиабазе "Хмеймим" действительно ведутся реконструкционные работы с созданием укрытий для авиации и второй ВПП, то важны цели этих работ. Можно предположить, что участившееся использование боевиками беспилотных летательных средств могло стать своеобразным толчком к принятию решения об укрытиях для боевой авиации. Кроме того, климатические условия в прибрежной Латакии, где морской воздух перемешивается с горячими воздушными массами сирийских пустынных зон, также диктуют свои условия по нормам содержания военной авиации на аэродроме.
Вторая взлётно-посадочная полоса позволила бы, в частности, активизировать работу транспортной авиации, что крайне важно в условиях дальнейшего восстановления Сирии. Как известно, российские компании уже приглашены для участия в восстановительных работах. А значит, может понадобится резкое наращивание объёмов переброски тех же гражданских грузов, включая строительную технику и необходимые материалы.
Официальных комментариев от главного оборонного ведомства страны по поводу работ на "Хмеймиме" на данный момент не публикуется.
В частности, фотографии с упомянутыми комментариями опубликованы порталом Avia.Pro.
Фото 1:
Фото 2:
Если на авиабазе "Хмеймим" действительно ведутся реконструкционные работы с созданием укрытий для авиации и второй ВПП, то важны цели этих работ. Можно предположить, что участившееся использование боевиками беспилотных летательных средств могло стать своеобразным толчком к принятию решения об укрытиях для боевой авиации. Кроме того, климатические условия в прибрежной Латакии, где морской воздух перемешивается с горячими воздушными массами сирийских пустынных зон, также диктуют свои условия по нормам содержания военной авиации на аэродроме.
Вторая взлётно-посадочная полоса позволила бы, в частности, активизировать работу транспортной авиации, что крайне важно в условиях дальнейшего восстановления Сирии. Как известно, российские компании уже приглашены для участия в восстановительных работах. А значит, может понадобится резкое наращивание объёмов переброски тех же гражданских грузов, включая строительную технику и необходимые материалы.
Официальных комментариев от главного оборонного ведомства страны по поводу работ на "Хмеймиме" на данный момент не публикуется.
- Использованы фотографии:
- avia.pro, Минобороны
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