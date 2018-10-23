Британское правительство: не видим доказательств «вмешательства России»
Кабинет министров не располагает доказательствами того, что Россия успешно использовала дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, приводит РИА Новости заявление правительства Великобритании.
Ранее комитет палаты общин по цифровым технологиям, СМИ, культуре и спорту представил доклад «Фейковые новости», в котором на основании заявлений Терезы Мэй обвинил Россию в насаждении фальшивой информации с целью ее использования в качестве «оружия». При этом законодатели отметили существующее несоответствие между обеспокоенностью исполнительной власти иностранным вмешательством во внутренние дела страны и нежеланием компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать существующую проблему. Они выразили надежду, что указанное несоответствие будет устранено.
В правительстве отметили, что не совсем согласны с этой рекомендацией. Действительно, в ноябре 2017 года Мэй обвинила Москву в «долгосрочной кампании кибершпионажа», включающую вмешательство в выборы западных стран и проведение хакерских атак на их государственные объекты. Однако кабмин Британии не видит «успешного использования дезинформации» Россией для влияния на демократические процессы в Соединенном Королевстве.
Палата общин осталась недовольна ответом, назвав бездействие правительства «упущенной возможностью». Законодатели отметили, что из предложенных ими 42 рекомендаций кабмин принял к исполнению только три. Чиновники полностью проигнорировали предложения, касающиеся привлечения к ответственности IT-компаний, и никак не прокомментировали отказ основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга выступить на заседании парламентского комитета.
Напомним, в Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках оказать деструктивное влияние на демократические процессы в западных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Ранее комитет палаты общин по цифровым технологиям, СМИ, культуре и спорту представил доклад «Фейковые новости», в котором на основании заявлений Терезы Мэй обвинил Россию в насаждении фальшивой информации с целью ее использования в качестве «оружия». При этом законодатели отметили существующее несоответствие между обеспокоенностью исполнительной власти иностранным вмешательством во внутренние дела страны и нежеланием компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать существующую проблему. Они выразили надежду, что указанное несоответствие будет устранено.
В правительстве отметили, что не совсем согласны с этой рекомендацией. Действительно, в ноябре 2017 года Мэй обвинила Москву в «долгосрочной кампании кибершпионажа», включающую вмешательство в выборы западных стран и проведение хакерских атак на их государственные объекты. Однако кабмин Британии не видит «успешного использования дезинформации» Россией для влияния на демократические процессы в Соединенном Королевстве.
Палата общин осталась недовольна ответом, назвав бездействие правительства «упущенной возможностью». Законодатели отметили, что из предложенных ими 42 рекомендаций кабмин принял к исполнению только три. Чиновники полностью проигнорировали предложения, касающиеся привлечения к ответственности IT-компаний, и никак не прокомментировали отказ основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга выступить на заседании парламентского комитета.
Напомним, в Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках оказать деструктивное влияние на демократические процессы в западных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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