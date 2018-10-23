Купание железного коня. О заводских испытаниях Т-90
Способность современного танка преодолевать водные преграды является одной из важнейших составляющих его боевого потенциала. Ведь далеко не всегда условия могут оставаться сугубо сухопутными при выполнении боевой задачи экипажем бронемашины. Задача по форсированию водных преград актуальна для ведения боевых действий и потому активно отрабатывается в ходе разнообразных учений.
И чтобы танк оказался абсолютно герметичным после выхода из заводского цеха, для него устраивают полноценное «купание» в специальном техническом бассейне подходящей глубины. Танк с помощью специальных кранов отправляется в техбассейн, который выполняет функцию природного брода.
Испытания на герметичность проводятся в течение 20 минут и дольше. При этом глубина погружения танка Т-90 (а именно о нём и идёт речь в репортаже ТК «Звезда») составляет 5 метров.
Проверка помогает выявить места протечки, если таковые после сборки бронемашины есть. Устранение мест протечки завершается новым «купанием» Т-90.
На самом деле здесь нужно учитывать советский норматив: корпус танка может пропускать воду в объёме до 5 л в течение пяти минут. Однако современные танкостроители стараются, чтобы ни о какой протечке бронемашины в ходе его эксплуатации речи не велось – полная, надёжная герметичность.
И чтобы танк оказался абсолютно герметичным после выхода из заводского цеха, для него устраивают полноценное «купание» в специальном техническом бассейне подходящей глубины. Танк с помощью специальных кранов отправляется в техбассейн, который выполняет функцию природного брода.
Испытания на герметичность проводятся в течение 20 минут и дольше. При этом глубина погружения танка Т-90 (а именно о нём и идёт речь в репортаже ТК «Звезда») составляет 5 метров.
Проверка помогает выявить места протечки, если таковые после сборки бронемашины есть. Устранение мест протечки завершается новым «купанием» Т-90.
На самом деле здесь нужно учитывать советский норматив: корпус танка может пропускать воду в объёме до 5 л в течение пяти минут. Однако современные танкостроители стараются, чтобы ни о какой протечке бронемашины в ходе его эксплуатации речи не велось – полная, надёжная герметичность.
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