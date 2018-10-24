День спецназа
24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооружённых сил России, или просто День спецназа. Это профессиональный праздник всех действующих и бывших военнослужащих подразделений специального назначения, существующих (или существовавших) в составе российских вооруженных сил.
В отличие от Дня Воздушно-десантных войск, о праздновании которого осведомлена вся страна, День спецназа почти неизвестен широкой публике – его отмечают «свои» и те, чья жизнь по какой-то причине оказалась связана с подразделениями специального назначения. Тем более, что День спецназа – праздник молодой. Он был официально установлен Указом Президента РФ лишь 31 мая 2006 года. Да и само существование подразделений спецназа долгое время держалось в тайне. В советский период отечественной истории на слово «спецназ» существовало определенное табу. Лишь в 1980-е годы, во время войны в Афганистане, стала постепенно просачиваться информация о существовании в составе Советской Армии таких подразделений.
День 24 октября в качестве памятной даты был выбран не случайно. 24 октября 1950 г. маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, занимавший тогда должность военного министра СССР, распорядился сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения. Штатная численность каждой роты устанавливалась в 120 военнослужащих. Отдельные роты спецназа создавались при всех общевойсковых и механизированных армиях, воздушно-десантных корпусах, а также в военных округах, если в них отсутствовали армейские объединения. Всего было создано 46 рот, в том числе 17 рот – в подчинении штабов военных округов, 22 роты – в подчинении штабов армий, 2 роты – при штабах групп войск, 5 рот – при штабах воздушно-десантных корпусов. В состав каждой роты входили 2 разведывательных взвода, взвод радиосвязи и учебный взвод. Общая численность спецназа к маю 1951 года составила 5520 военнослужащих.
Этой директивой было положено начало официальной истории советского, а затем и российского спецназа. Однако, на самом деле спецподразделения существовали в Советском Союзе и прежде – начиная с 1918 года, когда при ВЧК были созданы ЧОН – части особого назначения. В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу противника действовали спецподразделения, входившие в состав РККА и НКВД СССР. Тем не менее, спецназ как особый род войск был создан уже после войны. И это было не случайно.
История создания советского спецназа была самым тесным образом связана с началом Холодной войны и ядерного противостояния великих держав. Создавая спецподразделения в составе армий и корпусов, советское командование рассчитывало, что они смогут действовать в тылу противника, оперативно получая информацию и выводя из строя ядерные объекты, штабы и командные пункты вражеских армий. Таким образом, в первую очередь советский спецназ предназначался для действий в тылу армий НАТО, в том числе на территории Западной Европы и Северной Америки.
Советское военное руководство возлагало на спецназ задачи по ведению разведки в глубоком тылу противника, уничтожению тактических и оперативно-тактических средств ядерного нападения, организации и проведению диверсий в тылу противника, развертывание в тылу противника партизанского движения, захват лиц, обладающих важной информацией – военачальников, командиров соединений и подразделений, офицеров армий противника и т.д.
Спецназ сразу же после своего создания был подчинен 2-му Главному управлению Генерального штаба ВС СССР, как в период с 1949 по 1953 гг. называлось Главное разведывательное управление Генерального штаба. С самого начала своего существования спецназ ГРУ, учитывая специфику выполняемых задач, имел структуру, отличную от других родов войск, свою систему боевой подготовки и отбора кадров.
Естественно, что при комплектовании отдельных рот специального назначения внимание уделялось солдатам и сержантам, уже прослужившим в СА не менее двух лет из трех лет срока службы по призыву. Однако в 1953 г., в связи с сокращением вооруженных сил, количество отдельных рот специального назначения сократилось с 46 до 11 орспн. В 1957 г. командование приняло следующее важное решение об укрупнении подразделений специального назначения. Так появились отдельные батальоны специального назначения, созданные на базе 8 отдельных рот спецназа, а оставшиеся 3 отдельные роты спецназа продолжили существовать в своем статусе с увеличением штатной численности до 123 военнослужащих в роте.
В 1957 г. отдельные батальоны спецназа были развернуты в составе Группы советских войск в Германии, Северной группы войск, Прикарпатского, Туркестанского и Закавказского военных округов. При этом численность личного состава в батальонах существенно отличалась. Самым многочисленным был 26-й отдельный батальон специального назначения, развернутый в составе ГСВГ – в нем служило 485 человек. В 27-м обспн в Северной группе войск, в 36-м обспн в Прикарпатском военном округе и в 43-м обспн в Закавказском военном округе служило по 376 человек, а самым малочисленным был 61-й обспн в Туркестанском военном округе – в нем штатная численность была установлена в 253 военнослужащих. В состав каждого батальона входили 3 разведывательные роты, рота специальной радиосвязи, учебный взвод, автомобильный взвод и хозяйственный взвод.
В 1961 г. вышло постановление ЦК КПСС «О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов», которое стало нормативно-правовой основой для дальнейшего реформирования спецназа. В 1962 г. было принято решение о формировании кадрированных бригад специального назначения. Эта задача была выполнена в кратчайшие сроки – с 19 июля 1962 г. до 1 января 1963 г. появились 10 кадрированных отдельных бригад специального назначения (обрспн).
В мирное время кадрированные бригады насчитывали 300-350 человек, однако в случае начала войны за счет мобилизационных мероприятий их численность сразу увеличивалась до 1700 человек. В мирное время каждая отдельная бригада специального назначения ГРУ включала в свой состав управление бригады, отряд специальной радиосвязи (батальон из 2 рот), роту минирования, роту материально-технического обеспечения, комендантский взвод, 1-2 развернутых отдельных отряда специального назначения (батальон из 3 рот) и 2-3 кадрированных отдельных отряда специального назначения. Всего было развернуто 10 бригад специального назначения.
В 1976 г., в связи с созданием Среднеазиатского военного округа, была создана 22-я отдельная бригада специального назначения ГРУ, а в 1977 г., из-за обострения отношений с Китаем, в Забайкальском военном округе была развернута 24-я отдельная бригада специального назначения. Также в состав спецназа входил 1071-й отдельный учебный полк специального назначения, готовивший сержантский состав для подразделений разведки. После введения в СА воинского звания «прапорщик», в полку была создана школа прапорщиков, готовившая заместителей командиров разведывательных групп (взводов). Общая численность спецподразделений, подчиненных ГРУ Генштаба ВС СССР, в период с 1957 по 1977 гг. увеличилась с 2 тыс. 235 человек до 44 тысяч 845 человек.
Кроме того, подразделения специального назначения с подчинением ГРУ создавались также в составе Военно-морского флота СССР. Первое подразделение спецназа появилось в 1956 г. в составе Черноморского флота, затем аналогичные подразделения – морские разведывательные пункты – были созданы и в других флотах. Морской разведывательный пункт по численности личного состава приравнивался к роте специального назначения в сухопутных войсках – в нем служили 122 человека. В случае введения военного положения на базе каждого морского разведывательного пункта развертывалась отдельная бригада специального назначения. При этом морской разведывательный пункт Черноморского флота с 1968 г. назывался отдельной бригадой специального назначения, хотя все равно имел численность в 148 человек.
Боевые задачи морских спецназовцев включали в себя разведку прибрежных объектов противника, уничтожение или вывод из строя инфраструктуры, боевых и вспомогательных кораблей, наведение авиации и ракет на вражеские объекты, ведение разведки противника во время высадки подразделений морской пехоты на побережье. Еще в 1967 г. для подготовки личного состава подразделений морского спецназа в Киеве был развернут 316-й отдельный учебный отряд специального назначения.
Создание и существование подразделений специального назначения в то время держалось в строгой тайне. Даже сведения о наличии у СССР ядерного оружия были более доступными для населения. О существовании спецназа ГРУ не догадывались и многие офицеры, служившие в то время в Советской Армии, не говоря уже о рядовых и сержантах. С повышенной секретностью связывалось и отсутствие у спецподразделений собственной формы. При необходимости спецназ использовал форму и символику любых родов войск СА – от связистов до танкистов, но чаще всего все же пользовался формой Воздушно-десантных войск. Поскольку спецназ проходил парашютную подготовку, никто никогда и не оспаривал право военных разведчиков на ношение голубых беретов и тельников. Тем более, что основная часть офицерского состава прибывала в подразделения из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
В 1979 г. началась война в Афганистане, ставшая серьезнейшим испытанием для всей советской военной машины. Самое активное участие в ней приняли и подразделения спецназначения ГРУ, хотя изначально они создавались и готовились совсем не для этих целей. В Афганистан были переброшены 15-я, а затем и 22-я отдельные бригады специального назначения, а в Чирчике для подготовки военнослужащих срочной службы к боевым действиям «за рекой», был создан 467-й отдельный учебный полк специального назначения.
Участие спецназа в афганской войне началось с того, что 24 июня 1979 года на базе 15-й отдельной бригады специального назначения Туркестанского военного округа был создан 154-й отдельный отряд специального назначения (154-й ооспн), который предназначался специально для охраны афганского президента Нур Мохаммада Тараки и должен был быть переброшен в соседнее государство. Но Тараки был убит и власть в стране перешла к Хафизулле Амину. 7 декабря 1979 г. 154-й ооспн был переброшен в Баграм, а 27 декабря, совместно со спецподразделениями КГБ СССР, участвовал в штурме дворца Амина.
В афганской войне спецназовцам было суждено играть особую и очень значимую роль. Учитывая специфику боевых действий, спецназовцы, которых фактически готовили как партизан, смогли быстро сориентироваться и превратились в самые эффективные контрпартизанские формирования, наносившие сокрушительные точечные удары по моджахедам.
Афганская война выявила и новую плоскость использования подразделений специального назначения – локальные вооруженные конфликты, в которых спецназовцам предстояло выполнять задачи по поиску и уничтожению террористических групп и вооруженных формирований противника. Для офицеров и прапорщиков спецназа Афганистан стал бесценной школой боевого опыта, полученные в которой навыки вскоре пришлось применять уже на постсоветском пространстве – в многочисленных войнах и конфликтах, сотрясавших бывшие республики СССР после распада единого государства.
После распада СССР разделу подверглась не только гражданская промышленная и транспортная инфраструктура, но и вооруженные силы, включая и подразделения специального назначения. Но большая часть советского спецназа была выведена на территорию Российской Федерации и составила основу для формирования уже российского спецназа – прямого наследника традиций своего славного предшественника. Обо всех операциях, в которых принимал участие спецназ ГРУ (теперь – ГУ ГШ ВС РФ), нам неизвестно до сих пор. Таджикистан, обе чеченские кампании, война с Грузией 2008 года, обеспечение воссоединения Крыма, борьба с терроризмом в Сирии – вот далеко не полный перечень этапов боевого пути российского спецназа.
В 1994 г. на базе 901-го и 218-го отдельных батальонов специального назначения был сформирован 45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск, на базе которого в 2015 г. была сформирована 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Это – спецназ ВДВ, который по своим задачам и боевой подготовке не сильно отличается от спецподразделений ГРУ.
Сегодня, в День подразделений специального назначения, мы поздравляем всех военнослужащих и ветеранов службы, которым выпала нелегкая, но очень почетная доля служить в спецназе – настоящей элите, гордости российских вооруженных сил.
В отличие от Дня Воздушно-десантных войск, о праздновании которого осведомлена вся страна, День спецназа почти неизвестен широкой публике – его отмечают «свои» и те, чья жизнь по какой-то причине оказалась связана с подразделениями специального назначения. Тем более, что День спецназа – праздник молодой. Он был официально установлен Указом Президента РФ лишь 31 мая 2006 года. Да и само существование подразделений спецназа долгое время держалось в тайне. В советский период отечественной истории на слово «спецназ» существовало определенное табу. Лишь в 1980-е годы, во время войны в Афганистане, стала постепенно просачиваться информация о существовании в составе Советской Армии таких подразделений.
День 24 октября в качестве памятной даты был выбран не случайно. 24 октября 1950 г. маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, занимавший тогда должность военного министра СССР, распорядился сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения. Штатная численность каждой роты устанавливалась в 120 военнослужащих. Отдельные роты спецназа создавались при всех общевойсковых и механизированных армиях, воздушно-десантных корпусах, а также в военных округах, если в них отсутствовали армейские объединения. Всего было создано 46 рот, в том числе 17 рот – в подчинении штабов военных округов, 22 роты – в подчинении штабов армий, 2 роты – при штабах групп войск, 5 рот – при штабах воздушно-десантных корпусов. В состав каждой роты входили 2 разведывательных взвода, взвод радиосвязи и учебный взвод. Общая численность спецназа к маю 1951 года составила 5520 военнослужащих.
Этой директивой было положено начало официальной истории советского, а затем и российского спецназа. Однако, на самом деле спецподразделения существовали в Советском Союзе и прежде – начиная с 1918 года, когда при ВЧК были созданы ЧОН – части особого назначения. В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу противника действовали спецподразделения, входившие в состав РККА и НКВД СССР. Тем не менее, спецназ как особый род войск был создан уже после войны. И это было не случайно.
История создания советского спецназа была самым тесным образом связана с началом Холодной войны и ядерного противостояния великих держав. Создавая спецподразделения в составе армий и корпусов, советское командование рассчитывало, что они смогут действовать в тылу противника, оперативно получая информацию и выводя из строя ядерные объекты, штабы и командные пункты вражеских армий. Таким образом, в первую очередь советский спецназ предназначался для действий в тылу армий НАТО, в том числе на территории Западной Европы и Северной Америки.
Советское военное руководство возлагало на спецназ задачи по ведению разведки в глубоком тылу противника, уничтожению тактических и оперативно-тактических средств ядерного нападения, организации и проведению диверсий в тылу противника, развертывание в тылу противника партизанского движения, захват лиц, обладающих важной информацией – военачальников, командиров соединений и подразделений, офицеров армий противника и т.д.
Спецназ сразу же после своего создания был подчинен 2-му Главному управлению Генерального штаба ВС СССР, как в период с 1949 по 1953 гг. называлось Главное разведывательное управление Генерального штаба. С самого начала своего существования спецназ ГРУ, учитывая специфику выполняемых задач, имел структуру, отличную от других родов войск, свою систему боевой подготовки и отбора кадров.
Естественно, что при комплектовании отдельных рот специального назначения внимание уделялось солдатам и сержантам, уже прослужившим в СА не менее двух лет из трех лет срока службы по призыву. Однако в 1953 г., в связи с сокращением вооруженных сил, количество отдельных рот специального назначения сократилось с 46 до 11 орспн. В 1957 г. командование приняло следующее важное решение об укрупнении подразделений специального назначения. Так появились отдельные батальоны специального назначения, созданные на базе 8 отдельных рот спецназа, а оставшиеся 3 отдельные роты спецназа продолжили существовать в своем статусе с увеличением штатной численности до 123 военнослужащих в роте.
В 1957 г. отдельные батальоны спецназа были развернуты в составе Группы советских войск в Германии, Северной группы войск, Прикарпатского, Туркестанского и Закавказского военных округов. При этом численность личного состава в батальонах существенно отличалась. Самым многочисленным был 26-й отдельный батальон специального назначения, развернутый в составе ГСВГ – в нем служило 485 человек. В 27-м обспн в Северной группе войск, в 36-м обспн в Прикарпатском военном округе и в 43-м обспн в Закавказском военном округе служило по 376 человек, а самым малочисленным был 61-й обспн в Туркестанском военном округе – в нем штатная численность была установлена в 253 военнослужащих. В состав каждого батальона входили 3 разведывательные роты, рота специальной радиосвязи, учебный взвод, автомобильный взвод и хозяйственный взвод.
В 1961 г. вышло постановление ЦК КПСС «О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских отрядов», которое стало нормативно-правовой основой для дальнейшего реформирования спецназа. В 1962 г. было принято решение о формировании кадрированных бригад специального назначения. Эта задача была выполнена в кратчайшие сроки – с 19 июля 1962 г. до 1 января 1963 г. появились 10 кадрированных отдельных бригад специального назначения (обрспн).
В мирное время кадрированные бригады насчитывали 300-350 человек, однако в случае начала войны за счет мобилизационных мероприятий их численность сразу увеличивалась до 1700 человек. В мирное время каждая отдельная бригада специального назначения ГРУ включала в свой состав управление бригады, отряд специальной радиосвязи (батальон из 2 рот), роту минирования, роту материально-технического обеспечения, комендантский взвод, 1-2 развернутых отдельных отряда специального назначения (батальон из 3 рот) и 2-3 кадрированных отдельных отряда специального назначения. Всего было развернуто 10 бригад специального назначения.
В 1976 г., в связи с созданием Среднеазиатского военного округа, была создана 22-я отдельная бригада специального назначения ГРУ, а в 1977 г., из-за обострения отношений с Китаем, в Забайкальском военном округе была развернута 24-я отдельная бригада специального назначения. Также в состав спецназа входил 1071-й отдельный учебный полк специального назначения, готовивший сержантский состав для подразделений разведки. После введения в СА воинского звания «прапорщик», в полку была создана школа прапорщиков, готовившая заместителей командиров разведывательных групп (взводов). Общая численность спецподразделений, подчиненных ГРУ Генштаба ВС СССР, в период с 1957 по 1977 гг. увеличилась с 2 тыс. 235 человек до 44 тысяч 845 человек.
Кроме того, подразделения специального назначения с подчинением ГРУ создавались также в составе Военно-морского флота СССР. Первое подразделение спецназа появилось в 1956 г. в составе Черноморского флота, затем аналогичные подразделения – морские разведывательные пункты – были созданы и в других флотах. Морской разведывательный пункт по численности личного состава приравнивался к роте специального назначения в сухопутных войсках – в нем служили 122 человека. В случае введения военного положения на базе каждого морского разведывательного пункта развертывалась отдельная бригада специального назначения. При этом морской разведывательный пункт Черноморского флота с 1968 г. назывался отдельной бригадой специального назначения, хотя все равно имел численность в 148 человек.
Боевые задачи морских спецназовцев включали в себя разведку прибрежных объектов противника, уничтожение или вывод из строя инфраструктуры, боевых и вспомогательных кораблей, наведение авиации и ракет на вражеские объекты, ведение разведки противника во время высадки подразделений морской пехоты на побережье. Еще в 1967 г. для подготовки личного состава подразделений морского спецназа в Киеве был развернут 316-й отдельный учебный отряд специального назначения.
Создание и существование подразделений специального назначения в то время держалось в строгой тайне. Даже сведения о наличии у СССР ядерного оружия были более доступными для населения. О существовании спецназа ГРУ не догадывались и многие офицеры, служившие в то время в Советской Армии, не говоря уже о рядовых и сержантах. С повышенной секретностью связывалось и отсутствие у спецподразделений собственной формы. При необходимости спецназ использовал форму и символику любых родов войск СА – от связистов до танкистов, но чаще всего все же пользовался формой Воздушно-десантных войск. Поскольку спецназ проходил парашютную подготовку, никто никогда и не оспаривал право военных разведчиков на ношение голубых беретов и тельников. Тем более, что основная часть офицерского состава прибывала в подразделения из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
В 1979 г. началась война в Афганистане, ставшая серьезнейшим испытанием для всей советской военной машины. Самое активное участие в ней приняли и подразделения спецназначения ГРУ, хотя изначально они создавались и готовились совсем не для этих целей. В Афганистан были переброшены 15-я, а затем и 22-я отдельные бригады специального назначения, а в Чирчике для подготовки военнослужащих срочной службы к боевым действиям «за рекой», был создан 467-й отдельный учебный полк специального назначения.
Участие спецназа в афганской войне началось с того, что 24 июня 1979 года на базе 15-й отдельной бригады специального назначения Туркестанского военного округа был создан 154-й отдельный отряд специального назначения (154-й ооспн), который предназначался специально для охраны афганского президента Нур Мохаммада Тараки и должен был быть переброшен в соседнее государство. Но Тараки был убит и власть в стране перешла к Хафизулле Амину. 7 декабря 1979 г. 154-й ооспн был переброшен в Баграм, а 27 декабря, совместно со спецподразделениями КГБ СССР, участвовал в штурме дворца Амина.
В афганской войне спецназовцам было суждено играть особую и очень значимую роль. Учитывая специфику боевых действий, спецназовцы, которых фактически готовили как партизан, смогли быстро сориентироваться и превратились в самые эффективные контрпартизанские формирования, наносившие сокрушительные точечные удары по моджахедам.
Афганская война выявила и новую плоскость использования подразделений специального назначения – локальные вооруженные конфликты, в которых спецназовцам предстояло выполнять задачи по поиску и уничтожению террористических групп и вооруженных формирований противника. Для офицеров и прапорщиков спецназа Афганистан стал бесценной школой боевого опыта, полученные в которой навыки вскоре пришлось применять уже на постсоветском пространстве – в многочисленных войнах и конфликтах, сотрясавших бывшие республики СССР после распада единого государства.
После распада СССР разделу подверглась не только гражданская промышленная и транспортная инфраструктура, но и вооруженные силы, включая и подразделения специального назначения. Но большая часть советского спецназа была выведена на территорию Российской Федерации и составила основу для формирования уже российского спецназа – прямого наследника традиций своего славного предшественника. Обо всех операциях, в которых принимал участие спецназ ГРУ (теперь – ГУ ГШ ВС РФ), нам неизвестно до сих пор. Таджикистан, обе чеченские кампании, война с Грузией 2008 года, обеспечение воссоединения Крыма, борьба с терроризмом в Сирии – вот далеко не полный перечень этапов боевого пути российского спецназа.
В 1994 г. на базе 901-го и 218-го отдельных батальонов специального назначения был сформирован 45-й отдельный полк специального назначения Воздушно-десантных войск, на базе которого в 2015 г. была сформирована 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Это – спецназ ВДВ, который по своим задачам и боевой подготовке не сильно отличается от спецподразделений ГРУ.
Сегодня, в День подразделений специального назначения, мы поздравляем всех военнослужащих и ветеранов службы, которым выпала нелегкая, но очень почетная доля служить в спецназе – настоящей элите, гордости российских вооруженных сил.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- http://mpaomsk.ru/
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