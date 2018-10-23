ВСУ получили партию отремонтированных «Ураганов»
Украинская армия получила очередную партию отремонтированных «мощнейших» систем «Ураган», написал в Фейсбуке президент страны Петр Порошенко.
Ремонт 220-мм реактивных систем залпового огня проведен на Шепетовском заводе. Сообщается, что в ходе работ специалисты полностью восстановили все узлы и агрегаты боевых машин и успешно провели приемо-сдаточные испытания в присутствии заказчика.
Как отметило издание Ukrainian Military Pages, широкий спектр реактивных снарядов позволяет уничтожать живую силу, небронированную и бронированную технику, позиции подразделений ПВО и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника.
Порошенко дополнил информацию, указав, что за 20 секунд «Ураган» может выполнить полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дистанции до 35 км.
Сообщение украинского президента стало поводом для шуток пользователей соцсети.
Один из них поинтересовался, а чем РСЗО стрелять будут, ведь склады с боеприпасами уже уничтожены.
Другой пользователь выразил уверенность в том, что раз боевые машины ремонтировались на украинском заводе, что краска с нее слезет после первого дождя.
Если их ремонтировали как «Молот» (120-мм украинский миномет), то лучше и не надо, отметил пользователь Николай.
Своего-то ничего нет, зато чужим похвастаться Порошенко умеет, добавил Анатолий.
Напомним, советская РСЗО 9К57 «Ураган» принята на вооружение в 1975 году. Боевая машина базируется на доработанном шасси автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Ее масса – 20 тонн, вес реактивного снаряда – 280 кг.
Ремонт 220-мм реактивных систем залпового огня проведен на Шепетовском заводе. Сообщается, что в ходе работ специалисты полностью восстановили все узлы и агрегаты боевых машин и успешно провели приемо-сдаточные испытания в присутствии заказчика.
Как отметило издание Ukrainian Military Pages, широкий спектр реактивных снарядов позволяет уничтожать живую силу, небронированную и бронированную технику, позиции подразделений ПВО и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника.
Порошенко дополнил информацию, указав, что за 20 секунд «Ураган» может выполнить полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дистанции до 35 км.
Сообщение украинского президента стало поводом для шуток пользователей соцсети.
Один из них поинтересовался, а чем РСЗО стрелять будут, ведь склады с боеприпасами уже уничтожены.
Другой пользователь выразил уверенность в том, что раз боевые машины ремонтировались на украинском заводе, что краска с нее слезет после первого дождя.
Если их ремонтировали как «Молот» (120-мм украинский миномет), то лучше и не надо, отметил пользователь Николай.
Своего-то ничего нет, зато чужим похвастаться Порошенко умеет, добавил Анатолий.
Напомним, советская РСЗО 9К57 «Ураган» принята на вооружение в 1975 году. Боевая машина базируется на доработанном шасси автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Ее масса – 20 тонн, вес реактивного снаряда – 280 кг.
- Использованы фотографии:
- https://www.ukrmilitary.com
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