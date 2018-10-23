Санкции за материал о Рослякове? О ситуации с журналистом ГТРК "Таврида"

Товарищи! Нужно быть аккуратнее с информацией. Сейчас я об этом.

Вы зачем выложили это видео??? Это видео в свободном доступе теперь! Смотреть будут дети, подростки, родственники убитых!!! Вы подумали об их психике??! Ради эксклюзива, ради известности?!!

А фильмы и игры нет? Не будут на совести создателей?

Эти кадры конечно надо было показать. Но ещё обязательно показать крупным планом его развороченную голову после самоубийства, и мозги на стене. Это отрезвит больше, чем образ героя-киллера.

"Рядом стоит человек, возможно соучастник, возможно он наблюдает за действиями Рослякова, а возможно он не имеет к этому отношения" -шедевр