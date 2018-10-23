Санкции за материал о Рослякове? О ситуации с журналистом ГТРК "Таврида"
Крымчан насторожили изменения на личной странице журналиста Николая Долгачёва, представляющего ВГТРК. Н.Долгачёв 1 июля 2018 года был назначен директором ГТРК «Таврида» - симферопольского филиала ВГТРК. С августа Николай является ведущим эфира ««Вести-Крым. События недели».
О каких изменениях на его странице в Фейсбуке идёт речь? А речь о том, что в разделе «Краткая информация» исчезло слово «директор». Вместо этого в качестве места работа указано просто ГТРК «Таврида». Конспирологии добавила и вчерашняя публикация Николая Долгачёва. Он пишет буквально следующее:
Напомним, что Николая Долгачёва пригласили в студию федеральных «Вестей» на ТК «Россия 1», где он прокомментировал кадры с камер видеонаблюдения Керченского политехнического колледжа. На кадрах демонстрировался кровавый путь В.Рослякова, который расстреливал встреченных на своём пути педагогов и студентов. Та запись, которая была показана в эфире, впоследствии была удалена с сервиса YouTube, но её успели распространить по соцсетям.
У самих пользователей к комментариям Николая Долгачёва возник ряд претензий. Главная претензия по поводу того, что он говорит о поздоровавшемся с Росляковым человеке как о «возможном сообщнике». Также «возможным сообщником» был назван человек, запечатлённый стоящим в нескольких метрах позади Рослякова в тот момент, когда тот производил некие манипуляции в своём рюкзаке.
В итоге мнения разделились. Одни благодарят Николая Долгачёва за его комментарии и опубликованные ролики, другие считают, что заявлять на федеральном канале о «наличии сообщников» до официальных сообщений следствия было излишним. С другой стороны, комментарии были представлены не в авторской программе, а в формате общероссийской информационной программы. Были ли они экспромт-«самодеятельностью», или всё же согласовались с редакцией?
Официальных подтверждений того, что в отношении журналиста применены меры по лишению должности, на данный момент нет. Как нет данных и о том, кто вообще передал видеоматериалы, по которым работает следствие, журналистам.
Комментарии пользователей:
Яна Белецкая:
Дмитрий Борисов:
Tatiana Fomina:
Александр Талипов:
О каких изменениях на его странице в Фейсбуке идёт речь? А речь о том, что в разделе «Краткая информация» исчезло слово «директор». Вместо этого в качестве места работа указано просто ГТРК «Таврида». Конспирологии добавила и вчерашняя публикация Николая Долгачёва. Он пишет буквально следующее:
Товарищи! Нужно быть аккуратнее с информацией. Сейчас я об этом.
Напомним, что Николая Долгачёва пригласили в студию федеральных «Вестей» на ТК «Россия 1», где он прокомментировал кадры с камер видеонаблюдения Керченского политехнического колледжа. На кадрах демонстрировался кровавый путь В.Рослякова, который расстреливал встреченных на своём пути педагогов и студентов. Та запись, которая была показана в эфире, впоследствии была удалена с сервиса YouTube, но её успели распространить по соцсетям.
У самих пользователей к комментариям Николая Долгачёва возник ряд претензий. Главная претензия по поводу того, что он говорит о поздоровавшемся с Росляковым человеке как о «возможном сообщнике». Также «возможным сообщником» был назван человек, запечатлённый стоящим в нескольких метрах позади Рослякова в тот момент, когда тот производил некие манипуляции в своём рюкзаке.
В итоге мнения разделились. Одни благодарят Николая Долгачёва за его комментарии и опубликованные ролики, другие считают, что заявлять на федеральном канале о «наличии сообщников» до официальных сообщений следствия было излишним. С другой стороны, комментарии были представлены не в авторской программе, а в формате общероссийской информационной программы. Были ли они экспромт-«самодеятельностью», или всё же согласовались с редакцией?
Официальных подтверждений того, что в отношении журналиста применены меры по лишению должности, на данный момент нет. Как нет данных и о том, кто вообще передал видеоматериалы, по которым работает следствие, журналистам.
Комментарии пользователей:
Яна Белецкая:
Вы зачем выложили это видео??? Это видео в свободном доступе теперь! Смотреть будут дети, подростки, родственники убитых!!! Вы подумали об их психике??! Ради эксклюзива, ради известности?!!
Дмитрий Борисов:
А фильмы и игры нет? Не будут на совести создателей?
Tatiana Fomina:
Эти кадры конечно надо было показать. Но ещё обязательно показать крупным планом его развороченную голову после самоубийства, и мозги на стене. Это отрезвит больше, чем образ героя-киллера.
Александр Талипов:
"Рядом стоит человек, возможно соучастник, возможно он наблюдает за действиями Рослякова, а возможно он не имеет к этому отношения" -шедевр
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