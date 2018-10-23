В Японии обвинили РФ в помощи Пхеньяну по созданию новой МБР
Мировые СМИ склонны следить за переговорами США и КНДР, однако Россия и Китай также используют Пхеньян для расширения своего влияния в регионе, пишет японское издание Jbpress.
После 6-го ядерного испытания, проведенного в КНДР в сентябре 2017 года, Вашингтон разрешил Южной Корее и Японии обладать ядерным оружием. Однако Пхеньян заявил в ответ, что у него имеется МБР «Хвасон-15», в радиусе действия которой находится континентальная Америка, говорится в материале.
Откуда же взялась эта ракета, да еще так неожиданно, задается вопросом автор. По его мнению, КНДР самостоятельно не смогла бы ее разработать. Причем испытания ракеты были признаны успешными сразу после проведения первого запуска. Так не бывает, уверен он.
Предполагаемая дальность полета МБР – около 13 тыс. км. Для этого нужна мощная силовая установка, которой у Пхеньяна не было, отмечает издание.
Велика вероятность того, что Северной Корее помогло иностранное государство, скорее всего, Россия, пишет автор.
По его словам, Москва без колебаний нарушает международное право, если видит собственную политическую выгоду. Таким же образом Россия ведет себя и в Иране, устанавливая там на ракеты свои двигатели. Китай, который до сих пор не умеет производить качественные двигатели, также не является исключением.
За ракетной угрозой Северной Кореи и Ирана стоит Москва. Японцам, стремящимся к совместной хозяйственной деятельности с Россией, стоит учитывать это обстоятельства, заключает издание.
Напомним, пробный пуск МБР «Хвасон-15» был осуществлен Пхеньяном в ноябре 2017 года. Позже в КНДР опубликовали видеоролик произведенного запуска.
После 6-го ядерного испытания, проведенного в КНДР в сентябре 2017 года, Вашингтон разрешил Южной Корее и Японии обладать ядерным оружием. Однако Пхеньян заявил в ответ, что у него имеется МБР «Хвасон-15», в радиусе действия которой находится континентальная Америка, говорится в материале.
Откуда же взялась эта ракета, да еще так неожиданно, задается вопросом автор. По его мнению, КНДР самостоятельно не смогла бы ее разработать. Причем испытания ракеты были признаны успешными сразу после проведения первого запуска. Так не бывает, уверен он.
Предполагаемая дальность полета МБР – около 13 тыс. км. Для этого нужна мощная силовая установка, которой у Пхеньяна не было, отмечает издание.
Велика вероятность того, что Северной Корее помогло иностранное государство, скорее всего, Россия, пишет автор.
По его словам, Москва без колебаний нарушает международное право, если видит собственную политическую выгоду. Таким же образом Россия ведет себя и в Иране, устанавливая там на ракеты свои двигатели. Китай, который до сих пор не умеет производить качественные двигатели, также не является исключением.
За ракетной угрозой Северной Кореи и Ирана стоит Москва. Японцам, стремящимся к совместной хозяйственной деятельности с Россией, стоит учитывать это обстоятельства, заключает издание.
Напомним, пробный пуск МБР «Хвасон-15» был осуществлен Пхеньяном в ноябре 2017 года. Позже в КНДР опубликовали видеоролик произведенного запуска.
- Использованы фотографии:
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