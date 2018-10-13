Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 13.10.18 – 19.10.18 от военкора "Маг"
На этой неделе количество обстрелов незначительно снизилось, а вот применение тяжелых боеприпасов уменьшилось в два раза. Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 151 раз, а ЛНР 24 раза. Но, к сожалению, не смотря на снижение обстрелов продолжают гибнуть мирные жители и военные.
Всего с 12 по 18 октября на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 8 человек, из которых 7 военнослужащих Республики и 1 гражданский мужчина. А в Луганской Народной Республике погибло трое и ранен один мирный.
Как видите, несмотря на все заявления и пляски вокруг Минска в республиках продолжают гибнуть люди. Сколько это может продолжаться никто не знает. Надеемся, хоть взрывы складов или еще, какой финансовый кризис на Украине остановит эту кровавую бойню.
14 октября, за прошедшие сутки подразделением ПВО НМ ДНР уничтожен очередной БЛА ВСУ типа квадрокоптер.
15 октября, военнослужащими НМ ДНР была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в количестве шести человек, которая выдвигалась со стороны населённого пункта Авдеевка с позиций 56-й бригады ВСУ в направлении населённого пункта Яковлевка.
В результате боестолкновения с ДРГ двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения. Потерь со стороны Народной Милиции нет.
15 октября, в районе населённого пункта Красногоровка в зоне ответственности 28-й механизированной бригады ВСУ вследствие нарушений требований пожарной безопасности при топки печи произошло возгорание блиндажа.
В результате детонации находившихся в нём боеприпасов, во время тушения пожара, один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.
15 октября, в населённом пункте Авдеевка в 1 км от линии боевого соприкосновения произошло дорожно-транспортное происшествие. Боевая машина пехоты 56-й бригады осуществила наезд на легковой автомобиль, на котором осуществляли передвижение военнослужащие 92-й бригады ВСУ. В результате происшествия двое военнослужащих ВСУ двигавшихся на легковом автомобиле погибли.
16 октября, в районе населённого пункта Марьинка в зоне ответственности 28-й механизированной бригады ВСУ, вследствие нарушения требований безопасности при обслуживании техники произошло скатывание БМП с эстакады. В результате двое военнослужащих ВСУ погибли, еще один получил тяжелые травмы.
16 октября, в населённом пункте Новоселовка Вторая двое солдат в алкогольном опьянении зашли на свое минное поле. В результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
ДНР:
Разведкой получена информация о прибытии в зону ООС ЧЕТЫРЁХ групп сил специальных операций ВСУ, в каждой из которых насчитывается от трёх до пяти человек. Основной задачей данных групп является проведение диверсий в целях провокации и дестабилизации обстановки. Данные группы так же участвуют в съемках постановочных видеороликов для продажных украинских СМИ с целью дискредитации руководства Народных республик.
По имеющейся информации в городе Мариуполь на территории Металлургического завода имени Ильича в складских помещениях и ангарах украинские каратели разместили:
- 20 единиц танков Т-80,
- 50 БТРов,
- 20 минометов;
- 14 единиц 122-мм артиллерийских самоходных установок 2С1 «Гвоздика»;
- 8 единиц 122-мм артиллерийских установок Д-30.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Новотошковском, в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, отмечено прибытие 6 единиц РСЗО «Град», 10 единиц танков Т-72 и 12 единиц БМП-1.
- в н.п. Попасная, отмечено прибытие 8 единиц танков Т-72.
- в н.п. Попасная, в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, прибыло до 20 наемников, разговаривающих на грузинском и польском языках.
Также, по имеющейся информации, иностранцы вооружены стрелковым оружием натовского образца и имеют на вооружении четыре единицы автомобиля «ТОЙОТА» типа «пикап» с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. На этой неделе зафиксированы следующие нарушения со стороны ВСУ, в частности отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 8 единиц - 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 6 единиц - 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»;
- 8 единиц - РСЗО «Град»;
- 16 единиц – танков Т-72;
- 15 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 12 единиц - 120-мм миномётов 2Б11 «Сани».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
13.10.18, суббота
По данным МО ДНР за субботу ВСУ обстреляли ДНР 19 раз.
В субботу ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Погибли две мирные жительницы - 1971 г.р. и 2001 г.р.
14.10.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
Территория ЛНР в воскресенье подвергалась обстрелам 6 раз.
15.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз, а территорию ЛНР 7 раз.
16.10.18, вторник
По данным пресс-службы МО ДНР, ВСУ обстреливали территорию республики 24 раза (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).Во вторник территория ЛНР подвергалась обстрелам 3 раза.
17.10.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли ДНР 25 раз (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
18.10.18, четверг
По данным пресс-службы МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ранено два военнослужащих НМ ДНР (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
В ЛНР в четверг обстрелов не было, но из-за попадания на мину погиб один мирный житель и ранена мирная жительница ЛНР.
19.10.18, пятница
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
В пятницу ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 151 раз. Погибло пять и ранено семь военнослужащих ДНР, погиб один и ранен один мирный житель ДНР.
По районам двадцати четырех населенных пунктов Республики противник выпустил 170 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжали свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили пятнадцать домостроений в населенных пунктах Коминтерново, Зайцево, Саханка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Гольмовский, Октябрь, Донецк.
ВСУ обстреляли ЛНР 24 раза. Погибло трое и ранен один мирный житель ЛНР.
Всего по территории Республики было выпущено 515 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Калиново, Первомайск, Михайловка, Марьевка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе и Сокольники.
Всем терпения и здоровья!
Комбат «Призрака» Алексей Марков позывной «Добрый»
Всего с 12 по 18 октября на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 8 человек, из которых 7 военнослужащих Республики и 1 гражданский мужчина. А в Луганской Народной Республике погибло трое и ранен один мирный.
Как видите, несмотря на все заявления и пляски вокруг Минска в республиках продолжают гибнуть люди. Сколько это может продолжаться никто не знает. Надеемся, хоть взрывы складов или еще, какой финансовый кризис на Украине остановит эту кровавую бойню.
14 октября, за прошедшие сутки подразделением ПВО НМ ДНР уничтожен очередной БЛА ВСУ типа квадрокоптер.
15 октября, военнослужащими НМ ДНР была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ в количестве шести человек, которая выдвигалась со стороны населённого пункта Авдеевка с позиций 56-й бригады ВСУ в направлении населённого пункта Яковлевка.
В результате боестолкновения с ДРГ двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения. Потерь со стороны Народной Милиции нет.
15 октября, в районе населённого пункта Красногоровка в зоне ответственности 28-й механизированной бригады ВСУ вследствие нарушений требований пожарной безопасности при топки печи произошло возгорание блиндажа.
В результате детонации находившихся в нём боеприпасов, во время тушения пожара, один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.
15 октября, в населённом пункте Авдеевка в 1 км от линии боевого соприкосновения произошло дорожно-транспортное происшествие. Боевая машина пехоты 56-й бригады осуществила наезд на легковой автомобиль, на котором осуществляли передвижение военнослужащие 92-й бригады ВСУ. В результате происшествия двое военнослужащих ВСУ двигавшихся на легковом автомобиле погибли.
16 октября, в районе населённого пункта Марьинка в зоне ответственности 28-й механизированной бригады ВСУ, вследствие нарушения требований безопасности при обслуживании техники произошло скатывание БМП с эстакады. В результате двое военнослужащих ВСУ погибли, еще один получил тяжелые травмы.
16 октября, в населённом пункте Новоселовка Вторая двое солдат в алкогольном опьянении зашли на свое минное поле. В результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
ДНР:
Разведкой получена информация о прибытии в зону ООС ЧЕТЫРЁХ групп сил специальных операций ВСУ, в каждой из которых насчитывается от трёх до пяти человек. Основной задачей данных групп является проведение диверсий в целях провокации и дестабилизации обстановки. Данные группы так же участвуют в съемках постановочных видеороликов для продажных украинских СМИ с целью дискредитации руководства Народных республик.
По имеющейся информации в городе Мариуполь на территории Металлургического завода имени Ильича в складских помещениях и ангарах украинские каратели разместили:
- 20 единиц танков Т-80,
- 50 БТРов,
- 20 минометов;
- 14 единиц 122-мм артиллерийских самоходных установок 2С1 «Гвоздика»;
- 8 единиц 122-мм артиллерийских установок Д-30.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Новотошковском, в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, отмечено прибытие 6 единиц РСЗО «Град», 10 единиц танков Т-72 и 12 единиц БМП-1.
- в н.п. Попасная, отмечено прибытие 8 единиц танков Т-72.
- в н.п. Попасная, в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, прибыло до 20 наемников, разговаривающих на грузинском и польском языках.
Также, по имеющейся информации, иностранцы вооружены стрелковым оружием натовского образца и имеют на вооружении четыре единицы автомобиля «ТОЙОТА» типа «пикап» с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. На этой неделе зафиксированы следующие нарушения со стороны ВСУ, в частности отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 8 единиц - 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 6 единиц - 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»;
- 8 единиц - РСЗО «Град»;
- 16 единиц – танков Т-72;
- 15 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 12 единиц - 120-мм миномётов 2Б11 «Сани».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
13.10.18, суббота
По данным МО ДНР за субботу ВСУ обстреляли ДНР 19 раз.
В субботу ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Погибли две мирные жительницы - 1971 г.р. и 2001 г.р.
14.10.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
Территория ЛНР в воскресенье подвергалась обстрелам 6 раз.
15.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз, а территорию ЛНР 7 раз.
16.10.18, вторник
По данным пресс-службы МО ДНР, ВСУ обстреливали территорию республики 24 раза (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).Во вторник территория ЛНР подвергалась обстрелам 3 раза.
17.10.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли ДНР 25 раз (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
18.10.18, четверг
По данным пресс-службы МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ранено два военнослужащих НМ ДНР (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
В ЛНР в четверг обстрелов не было, но из-за попадания на мину погиб один мирный житель и ранена мирная жительница ЛНР.
19.10.18, пятница
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз (в таблице выше не отражено, когда обстрелы производились только из стрелкового оружия).
В пятницу ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
Всего за неделю
ВСУ обстреляли ДНР 151 раз. Погибло пять и ранено семь военнослужащих ДНР, погиб один и ранен один мирный житель ДНР.
По районам двадцати четырех населенных пунктов Республики противник выпустил 170 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжали свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили пятнадцать домостроений в населенных пунктах Коминтерново, Зайцево, Саханка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Гольмовский, Октябрь, Донецк.
ВСУ обстреляли ЛНР 24 раза. Погибло трое и ранен один мирный житель ЛНР.
Всего по территории Республики было выпущено 515 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Калиново, Первомайск, Михайловка, Марьевка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе и Сокольники.
Всем терпения и здоровья!
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