Возвращение "Зубров" отложено. Что с вопросом двигателей?

На днях в прессе появились заявления о том, что с возрождением проекта 12322 «Зубр» придётся подождать. Речь идёт о малых десантных кораблях на воздушной подушке, от строительства которых решили отказаться 4-5 лет назад.Тогда аргументация была следующей: нет смысла тратить средства оборонного бюджета на свои МДКВП «Зубр» (а эти корабли стали входить в строй ВМФ РФ ещё в 1988 году), если уже подписан контракт на поставку из французского Сен-Назера двух универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) типа «Мистраль». Как прекрасно известно, «Мистрали» ВМФ РФ так и не получил по той причине, что тогдашний президент Франции Франсуа Олланд присоединил страну к антироссийским санкциям, запретив экспорт вооружений.После французского демарша, ставшего отражением американской политики, вопрос современной десантной составляющей на флоте РФ повис в воздухе. Летом 2017 года было объявлено, что в России необходимо возродить строительство МДКВП по проекту 12322 с одновременной его модернизацией. В планах начало программы намечалось на 2018 год. И когда до конца 2018-го остаётся чуть больше двух месяцев, стало понятно, что ряд проблем восстановлению производства «Зубров» мешает.Здесь нужно уточнить, что основные работы по строительству новых версий «Зубров» планировалось осуществить в период до 2021 года. Основные производственные мощности, которые готовы для этого задействовать: судостроительный завод «Море» в Керчи и судоверфь «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Как следствие – два основных направления: для Балтийского и Черноморского флотов ВМФ РФ (по крайней мере, на первоначальном этапе).Теперь, если верить публикациям со ссылкой на пресс-службу судостроительных предприятий, закладка первого модернизированного «Зубра» состоится не ранее 2022 года. Главная причина: темпы создания газотурбинных двигателей для кораблей этого типа. Новые двигатели должны иметь бОльшую мощность и бОльший КПД в сравнении с установками типа М35, которые установлены на ранее созданных МДКВП. При этом показатели превосходства на самом деле невелики: тот же КПД в двигателях российского производства выше на 0,4-0,5%. Но главное тут не столько показатели превосходства, сколько импортозамещение и независимость от украинских партнёров. Хотя и показатели тоже, бесспорно, важны.В состав каждого из агрегатов уже используемого М35 входят ГТД советской разработки ДП71 (в украинской классификации – UGT6000) и производства "Зоря-Машпроект". Двигатели ДП71 производятся в Николаеве с конца 70-х.Замену предлагает «Сатурн», который около 4-х лет занимается работой над проектом "Агрегат ДКВП". Именно работы по созданию новой силовой установки для «Зубров» и затянулись, если верить сообщениям. При этом рассматривается версия о том, что КПД российских двигателей хотят повысить за счёт применения новейших сплавов. То есть, можно поспешить и получить фактически тот же николаевский вариант, а можно пойти по пути создания действительно новой силовой установки, для чего, по понятным причинам, нужно больше времени.