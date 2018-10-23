Что ждёт «Аллигаторы»? О модернизации вертолёта
Российское военное ведомство, основываясь на сирийском опыте, заказало модернизацию боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», пишут Известия.
ОКР рассчитаны на 2 года. По сути, военные заказали новую машину, которая будет превосходить по характеристикам отечественные и зарубежные аналоги. Корпус вертолета «обрастет» композитной броней, его арсенал пополнится доработанными ракетами «Вихрь» и дальнобойными комплексами «Гермес». Будут модернизированы и оптико-электронные системы, которые позволят обнаруживать бронетехнику противника на расстоянии 10 км (сейчас чуть более 5 км).
В настоящее время Ка-52 имеет эффективную систему противодействия ракетам ПЗРК. Однако броневая защита выдерживает лишь автоматные пули калибра 7,62 мм. Огонь по вертолету из крупнокалиберного пулемета может стать фатальным для экипажа (пули калибра 12,7 мм выдерживает только лобовая броня). Поэтому сегодня инженеры работают над повышением прочности кабины без увеличения общей массы машины (немногим более 10 т). Решаться задача будет путем замены титановой защиты на высокопрочные композитные материалы, которые смогут выдержать попадание 23-мм снарядов.
Кроме того, Минобороны поставило задачу модернизировать авиационные средства поражения с целью увеличения их дальности, в том числе противотанковой ракеты «Вихрь-М» (в ночное время может применяться на дистанции, не превышающей 5 км). Помимо этого, в скором времени должны быть завершены работы по созданию ракеты «Гермес-А», дальность действия которой составляет около 20 км.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, чем больше дальность применения вооружения, тем реже вертолет будет появляться на переднем крае, что существенно снизит вероятность потерь. Тем не менее, невозможно исключить обстрел машины из стрелкового оружия с земли. Поэтому дополнительное ее бронирование не станет лишним.
ОКР рассчитаны на 2 года. По сути, военные заказали новую машину, которая будет превосходить по характеристикам отечественные и зарубежные аналоги. Корпус вертолета «обрастет» композитной броней, его арсенал пополнится доработанными ракетами «Вихрь» и дальнобойными комплексами «Гермес». Будут модернизированы и оптико-электронные системы, которые позволят обнаруживать бронетехнику противника на расстоянии 10 км (сейчас чуть более 5 км).
В настоящее время Ка-52 имеет эффективную систему противодействия ракетам ПЗРК. Однако броневая защита выдерживает лишь автоматные пули калибра 7,62 мм. Огонь по вертолету из крупнокалиберного пулемета может стать фатальным для экипажа (пули калибра 12,7 мм выдерживает только лобовая броня). Поэтому сегодня инженеры работают над повышением прочности кабины без увеличения общей массы машины (немногим более 10 т). Решаться задача будет путем замены титановой защиты на высокопрочные композитные материалы, которые смогут выдержать попадание 23-мм снарядов.
Кроме того, Минобороны поставило задачу модернизировать авиационные средства поражения с целью увеличения их дальности, в том числе противотанковой ракеты «Вихрь-М» (в ночное время может применяться на дистанции, не превышающей 5 км). Помимо этого, в скором времени должны быть завершены работы по созданию ракеты «Гермес-А», дальность действия которой составляет около 20 км.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, чем больше дальность применения вооружения, тем реже вертолет будет появляться на переднем крае, что существенно снизит вероятность потерь. Тем не менее, невозможно исключить обстрел машины из стрелкового оружия с земли. Поэтому дополнительное ее бронирование не станет лишним.
- Использованы фотографии:
- "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero
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