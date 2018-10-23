Ждали санкций от Путина, получили от Парижа: запрет на "шампанское" и "коньяк"
Опубликованный накануне указ президента России о санкционных мерах в отношении Киева, как реакцию на недружественную политику властей соседнего государства, продолжают комментировать на Украине. Главный вопрос для украинских политиков и политологов: какие именно санкции введут против Украины власти России?
На самом деле, крайне интересно наблюдать за предположениями украинских экспертов, обсуждающих «хитрый ход Кремля». Хитрость хода в том, что Владимир Путин, как известно, не озвучил мер, которые предпримет Москва, а указал на то, что комплекс мер должно сформировать правительство. Именно этот факт и раздражает украинских «партнёров», пожалуй, даже больше, чем сам факт ответных санкций.
Небезызвестный по эфирам ток-шоу на федеральных каналах России украинский политолог Вадим Карасёв:
Высказываются предположения о том, что Россия может ввести визовый режим с Украиной, полностью запретить денежные переводы на Украину через любые финансовые организации, зарегистрированные в РФ, раскрыть детали торгово-экономической деятельности в РФ ряда украинских политиков и бизнесменов с одновременной заморозкой их активов в России. Среди предположений – ограничения в сфере торговли углеводородами.
На этом фоне Украина получает укол с Запада. Французские производители алкогольных напитков ранее обратились с требованием запретить Украине использование брендовых терминов «коньяк» и «шампанское», которые, как известно, в географическом плане привязаны к определённой местности во Франции. В противном случае французские производители намерены убедить официальный Париж в том, что Украина нарушает условия евроассоциации. Гендиректор «Укрвинпрома» В.Кучеренко в интервью «Европейской правде» сообщил буквально следующее:
Планируется все украинские сорта «шампанского» заменить на «игристое вино», а термин «коньяк» на «бренди».
При этом на Украине отмечают, что от замены названий алкогольных напитков экономика страны может потерять миллиарды гривен.
На самом деле, крайне интересно наблюдать за предположениями украинских экспертов, обсуждающих «хитрый ход Кремля». Хитрость хода в том, что Владимир Путин, как известно, не озвучил мер, которые предпримет Москва, а указал на то, что комплекс мер должно сформировать правительство. Именно этот факт и раздражает украинских «партнёров», пожалуй, даже больше, чем сам факт ответных санкций.
Небезызвестный по эфирам ток-шоу на федеральных каналах России украинский политолог Вадим Карасёв:
Я не думаю, что это будет переломным моментом в двусторонних отношениях и кардинально поменяет тактические и стратегические расклады. Это первое свидетельство более жёсткой линии в отношении Украины. Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса. Также нужно учитывать и предвыборную ситуацию в Украине. Конечно, это такой сигнал для многих политиков и для тех избирателей, кто хотел бы нормализации отношений с РФ.
Высказываются предположения о том, что Россия может ввести визовый режим с Украиной, полностью запретить денежные переводы на Украину через любые финансовые организации, зарегистрированные в РФ, раскрыть детали торгово-экономической деятельности в РФ ряда украинских политиков и бизнесменов с одновременной заморозкой их активов в России. Среди предположений – ограничения в сфере торговли углеводородами.
На этом фоне Украина получает укол с Запада. Французские производители алкогольных напитков ранее обратились с требованием запретить Украине использование брендовых терминов «коньяк» и «шампанское», которые, как известно, в географическом плане привязаны к определённой местности во Франции. В противном случае французские производители намерены убедить официальный Париж в том, что Украина нарушает условия евроассоциации. Гендиректор «Укрвинпрома» В.Кучеренко в интервью «Европейской правде» сообщил буквально следующее:
Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода.
Планируется все украинские сорта «шампанского» заменить на «игристое вино», а термин «коньяк» на «бренди».
При этом на Украине отмечают, что от замены названий алкогольных напитков экономика страны может потерять миллиарды гривен.
- Использованы фотографии:
- Порошенко
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