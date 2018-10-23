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Ждали санкций от Путина, получили от Парижа: запрет на "шампанское" и "коньяк"

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Опубликованный накануне указ президента России о санкционных мерах в отношении Киева, как реакцию на недружественную политику властей соседнего государства, продолжают комментировать на Украине. Главный вопрос для украинских политиков и политологов: какие именно санкции введут против Украины власти России?

Ждали санкций от Путина, получили от Парижа: запрет на "шампанское" и "коньяк"



На самом деле, крайне интересно наблюдать за предположениями украинских экспертов, обсуждающих «хитрый ход Кремля». Хитрость хода в том, что Владимир Путин, как известно, не озвучил мер, которые предпримет Москва, а указал на то, что комплекс мер должно сформировать правительство. Именно этот факт и раздражает украинских «партнёров», пожалуй, даже больше, чем сам факт ответных санкций.

Небезызвестный по эфирам ток-шоу на федеральных каналах России украинский политолог Вадим Карасёв:
Я не думаю, что это будет переломным моментом в двусторонних отношениях и кардинально поменяет тактические и стратегические расклады. Это первое свидетельство более жёсткой линии в отношении Украины. Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса. Также нужно учитывать и предвыборную ситуацию в Украине. Конечно, это такой сигнал для многих политиков и для тех избирателей, кто хотел бы нормализации отношений с РФ.


Высказываются предположения о том, что Россия может ввести визовый режим с Украиной, полностью запретить денежные переводы на Украину через любые финансовые организации, зарегистрированные в РФ, раскрыть детали торгово-экономической деятельности в РФ ряда украинских политиков и бизнесменов с одновременной заморозкой их активов в России. Среди предположений – ограничения в сфере торговли углеводородами.

На этом фоне Украина получает укол с Запада. Французские производители алкогольных напитков ранее обратились с требованием запретить Украине использование брендовых терминов «коньяк» и «шампанское», которые, как известно, в географическом плане привязаны к определённой местности во Франции. В противном случае французские производители намерены убедить официальный Париж в том, что Украина нарушает условия евроассоциации. Гендиректор «Укрвинпрома» В.Кучеренко в интервью «Европейской правде» сообщил буквально следующее:
Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода.


Планируется все украинские сорта «шампанского» заменить на «игристое вино», а термин «коньяк» на «бренди».

При этом на Украине отмечают, что от замены названий алкогольных напитков экономика страны может потерять миллиарды гривен.
Использованы фотографии:
Порошенко
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