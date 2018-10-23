Ждали санкций от Путина, получили от Парижа: запрет на "шампанское" и "коньяк"

Я не думаю, что это будет переломным моментом в двусторонних отношениях и кардинально поменяет тактические и стратегические расклады. Это первое свидетельство более жёсткой линии в отношении Украины. Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса. Также нужно учитывать и предвыборную ситуацию в Украине. Конечно, это такой сигнал для многих политиков и для тех избирателей, кто хотел бы нормализации отношений с РФ.

Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода.