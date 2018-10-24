Тревожный ноябрь 2018-го
Ситуация на Украине входит в новую фазу. Дело не только во внутреннем хаосе, называемом «предвыборной кампанией», и общем бандеровском абсурде: США решили взять реванш за провал в Сирии на Украине. Активизация США на Украине происходит явно в отместку за провал в Сирии, за поставку Россией зенитных комплексов С-300 Сирии.
«Нормандские гаранты» Минских соглашений замолчали и ушли в тень, Америка же вышла из тени своего украинского франкенштейна. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, по мнению некоторых экспертов, стал «гауляйтером» Украины, учитывая профашистское прошлое бандеровских властей. И объявил о снятии эмбарго на поставки оружия на Украину.
Для Москвы политика США и Европы на Украине говорит о совершенной бесперспективности выполнения Минских соглашений. Убийство лидера ДНР Александра Захарченко совершено бандеровскими диверсантами при участии западных спецслужб, реакции на него Америки и Европы нет. «Нормандский формат» фактически прекращён.
До выборов в Конгресс США (6 ноября) Москва сдерживается, пытаясь усилить позиции Трампа как более вменяемой политической силы, по сравнению с «бешеными» вроде Курта Волкера. Тем более что счёт идёт на недели, а процесс признания Донбасса запущен: по итогам выборов 11 ноября будет совсем не поздно сделать соответствующие заявления.
Признание Москвой бандеровского режима держится исключительно на Минских соглашениях. Когда эксперты демагогически восклицают: «Почему Москва признала этих фашистов?», можно ответить, что признала на «Минских условиях», тогда была надежда, что Минский процесс как-то уберёт фашистов вроде Парубия и Турчинова от власти на Украине. Переоценили антифашистские настроения Европы. И ещё: альтернативой была война не в Сирии, а на Украине как в Сирии.
Сегодня Киев разорвал де-юре Минские соглашения на законодательном уровне, объявив Россию «страной-агрессором», но официально де-факто об этом никто не говорит. Просто сказать об этом было бы слишком просто. Москва скажет об этом, признав выборы в Донецке и Луганске, что Киев разорвал Минские соглашения, а вот Донецк и Луганск проводят выборы в соответствии с этими соглашениями, и может призвать Киев и гарантов его вернуться в Минские соглашения. Для проформы, конечно, ответ понятен.
Москва явно готовится перейти к новой политике не Украине, это видят в Госдепе США и призывают не проводить выборы на Донбассе. Почему? Признав Донецк и Луганск сторонами, выполняющими Минские соглашения, далее Москва откажет в легитимности бандеровской власти как не выполняющей Минские соглашения. Это может привести к «разнонаправленным процессам» на утратившей признание Москвы Украине.
Объявленные Владимиром Путиным санкции против Украины формально мотивируются «недружественными действиями Украины в отношении России», но фактически они вводятся за разрыв Минских соглашений. За ними может последовать и полный разрыв экономических отношений.
Москве нет смысла поддерживать стабильность создаваемого проамериканского военного плацдарма, который Волкер уже начал накачивать оружием. Россия начинает готовиться к энергетической блокаде Бандеры, ограничивая возможности реэкспорта нефтепродуктов через Белоруссию. Правда, прекращение остатков товарооборота с Украиной ударит и по экономике России: эти сиамские близнецы, сросшиеся экономикой с незапамятных времён, не могут безболезненно отсоединиться друг от друга.
Что может представлять из себя попытка реванша США на Украине? В предвыборной гонке Порошенко выступает один против всех остальных кандидатов, и все они – американские ставленники! Кураторы из США поддерживают незначительные фигуры вроде певца Вакарчука, Госдеп в лице Майка Помпео и его (!) спецпредставитель Курт Волкер действуют порознь, Трамп не делает заявлений по Украине и списывает все ошибки на Барака Обаму. Всё это может закончиться и новым госпереворотом на Украине, который как бы заметёт следы управления украинским франкенштейном из США. Не к этому ли ведут ситуацию на Украине американцы?
Москва официально заняла выжидательную позицию: Владимир Путин на «Валдайском клубе» сказал, что надеется на более конструктивные переговоры с новыми киевскими властями после завершения выборного цикла, или, добавим, нового госпереворота, нового майдана.
Вообще, все в ожидании какой-то развязки на Украине. В Атлантическом совете США выступил Курт Волкер с сообщением, что Украина – «нормальное государство», и никто даже не вспомнил о требовании создать Антикоррупционный суд в этой стране.
Вообще, мы недооцениваем Курта Волкера. Он не спецпредставитель США, он нечто большее: полномочный преемник сенатора Маккейна, директор Маккейновского института. Волкер — неприкасаемый для президента Трампа и госсекретаря Помпео, хотя формально он их подчинённый. Кого он представляет? Очевидно, «вашингтонское болото» или либеральный истэблишмент, они же неоконы, глобалисты Клинтон — Байдена, они же «глубинное государство».
Фото: kremlin.ru
Это «глубинное государство» Запада исповедует религию своей исключительности и объявляет войну всем, кто в этом сомневается, Россия и Китай явно в этом сомневаются. Но реально-то воевать должны глава министерства обороны Джеймс Мэттис и глава ОКНШ ВС Джозеф Данфорд, то есть коллективный Трамп. Здесь возникает противоречие в позиции Запада, которым и пытаются воспользоваться Владимир Путин и советники его. Впрочем, на «Валдайском клубе» он всё-таки показал США на всякий случай и «мать Кузьмы»: «Просто сдохнете!»
«Нормандские гаранты» Минских соглашений замолчали и ушли в тень, Америка же вышла из тени своего украинского франкенштейна. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, по мнению некоторых экспертов, стал «гауляйтером» Украины, учитывая профашистское прошлое бандеровских властей. И объявил о снятии эмбарго на поставки оружия на Украину.
Для Москвы политика США и Европы на Украине говорит о совершенной бесперспективности выполнения Минских соглашений. Убийство лидера ДНР Александра Захарченко совершено бандеровскими диверсантами при участии западных спецслужб, реакции на него Америки и Европы нет. «Нормандский формат» фактически прекращён.
До выборов в Конгресс США (6 ноября) Москва сдерживается, пытаясь усилить позиции Трампа как более вменяемой политической силы, по сравнению с «бешеными» вроде Курта Волкера. Тем более что счёт идёт на недели, а процесс признания Донбасса запущен: по итогам выборов 11 ноября будет совсем не поздно сделать соответствующие заявления.
Признание Москвой бандеровского режима держится исключительно на Минских соглашениях. Когда эксперты демагогически восклицают: «Почему Москва признала этих фашистов?», можно ответить, что признала на «Минских условиях», тогда была надежда, что Минский процесс как-то уберёт фашистов вроде Парубия и Турчинова от власти на Украине. Переоценили антифашистские настроения Европы. И ещё: альтернативой была война не в Сирии, а на Украине как в Сирии.
Сегодня Киев разорвал де-юре Минские соглашения на законодательном уровне, объявив Россию «страной-агрессором», но официально де-факто об этом никто не говорит. Просто сказать об этом было бы слишком просто. Москва скажет об этом, признав выборы в Донецке и Луганске, что Киев разорвал Минские соглашения, а вот Донецк и Луганск проводят выборы в соответствии с этими соглашениями, и может призвать Киев и гарантов его вернуться в Минские соглашения. Для проформы, конечно, ответ понятен.
Москва явно готовится перейти к новой политике не Украине, это видят в Госдепе США и призывают не проводить выборы на Донбассе. Почему? Признав Донецк и Луганск сторонами, выполняющими Минские соглашения, далее Москва откажет в легитимности бандеровской власти как не выполняющей Минские соглашения. Это может привести к «разнонаправленным процессам» на утратившей признание Москвы Украине.
Объявленные Владимиром Путиным санкции против Украины формально мотивируются «недружественными действиями Украины в отношении России», но фактически они вводятся за разрыв Минских соглашений. За ними может последовать и полный разрыв экономических отношений.
Москве нет смысла поддерживать стабильность создаваемого проамериканского военного плацдарма, который Волкер уже начал накачивать оружием. Россия начинает готовиться к энергетической блокаде Бандеры, ограничивая возможности реэкспорта нефтепродуктов через Белоруссию. Правда, прекращение остатков товарооборота с Украиной ударит и по экономике России: эти сиамские близнецы, сросшиеся экономикой с незапамятных времён, не могут безболезненно отсоединиться друг от друга.
Что может представлять из себя попытка реванша США на Украине? В предвыборной гонке Порошенко выступает один против всех остальных кандидатов, и все они – американские ставленники! Кураторы из США поддерживают незначительные фигуры вроде певца Вакарчука, Госдеп в лице Майка Помпео и его (!) спецпредставитель Курт Волкер действуют порознь, Трамп не делает заявлений по Украине и списывает все ошибки на Барака Обаму. Всё это может закончиться и новым госпереворотом на Украине, который как бы заметёт следы управления украинским франкенштейном из США. Не к этому ли ведут ситуацию на Украине американцы?
Москва официально заняла выжидательную позицию: Владимир Путин на «Валдайском клубе» сказал, что надеется на более конструктивные переговоры с новыми киевскими властями после завершения выборного цикла, или, добавим, нового госпереворота, нового майдана.
Вообще, все в ожидании какой-то развязки на Украине. В Атлантическом совете США выступил Курт Волкер с сообщением, что Украина – «нормальное государство», и никто даже не вспомнил о требовании создать Антикоррупционный суд в этой стране.
Вообще, мы недооцениваем Курта Волкера. Он не спецпредставитель США, он нечто большее: полномочный преемник сенатора Маккейна, директор Маккейновского института. Волкер — неприкасаемый для президента Трампа и госсекретаря Помпео, хотя формально он их подчинённый. Кого он представляет? Очевидно, «вашингтонское болото» или либеральный истэблишмент, они же неоконы, глобалисты Клинтон — Байдена, они же «глубинное государство».
Фото: kremlin.ru
Это «глубинное государство» Запада исповедует религию своей исключительности и объявляет войну всем, кто в этом сомневается, Россия и Китай явно в этом сомневаются. Но реально-то воевать должны глава министерства обороны Джеймс Мэттис и глава ОКНШ ВС Джозеф Данфорд, то есть коллективный Трамп. Здесь возникает противоречие в позиции Запада, которым и пытаются воспользоваться Владимир Путин и советники его. Впрочем, на «Валдайском клубе» он всё-таки показал США на всякий случай и «мать Кузьмы»: «Просто сдохнете!»
- Автор:
- Виктор Каменев
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter