Воронежский ракетостроитель получил 2 года колонии
Бывший начальник цеха Воронежского механического завода (ВМЗ), производящего ракетные двигатели, Александр Тычинин приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщает Коммерсантъ.
Суд признал Тычинина виновным в том, что при сборке двигателей второй и третьей ступеней носителей «Протон-М» использовался неподходящий для этого менее жаростойкий припой. Он знал о нарушении технологического процесса, однако решил об этом не сообщать. Позднее брак был выявлен при проверке двигателей, что привело к отзыву всех воронежских агрегатов и пересмотру графика полетов «Протонов» в 2017 году.
По материалам следствия, в феврале 2015 года работники цеха по ошибке кладовщика получили припой ПЖК-1000, непригодный для сборки форсунок и газовых втулок газогенераторов двигателей. Он использовался в цеху вплоть до сентября того же года. При этом Тычинин в июне 2015 года по итогам инвентаризации был поставлен в известность о недостаче ПЖК-1000 на складе, однако «вопреки интересам службы» не сообщил об этом факте руководству и не остановил производство с целью выявления возможного брака. Более того, дабы избежать наказания, он приказал подчиненным списать недостачу припоя на «экспериментальные работы».
Районный суд Воронежа признал Тычинина виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом занимать после освобождения государственные должности в течение 2 лет.
Напомним, проверка собранных в Воронеже двигателей была проведена после инцидента, произошедшего в июне 2016 года при выводе на орбиту аппарата Intelsat-31. Тогда специалисты зафиксировали преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты «Протон». После проверки все собранные с нарушением технологии газогенераторы были сняты с двигателей, а вместо них установлены новые. Стоимость незапланированных затрат была оценена в 112 млн. рублей.
Суд признал Тычинина виновным в том, что при сборке двигателей второй и третьей ступеней носителей «Протон-М» использовался неподходящий для этого менее жаростойкий припой. Он знал о нарушении технологического процесса, однако решил об этом не сообщать. Позднее брак был выявлен при проверке двигателей, что привело к отзыву всех воронежских агрегатов и пересмотру графика полетов «Протонов» в 2017 году.
По материалам следствия, в феврале 2015 года работники цеха по ошибке кладовщика получили припой ПЖК-1000, непригодный для сборки форсунок и газовых втулок газогенераторов двигателей. Он использовался в цеху вплоть до сентября того же года. При этом Тычинин в июне 2015 года по итогам инвентаризации был поставлен в известность о недостаче ПЖК-1000 на складе, однако «вопреки интересам службы» не сообщил об этом факте руководству и не остановил производство с целью выявления возможного брака. Более того, дабы избежать наказания, он приказал подчиненным списать недостачу припоя на «экспериментальные работы».
Районный суд Воронежа признал Тычинина виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом занимать после освобождения государственные должности в течение 2 лет.
Напомним, проверка собранных в Воронеже двигателей была проведена после инцидента, произошедшего в июне 2016 года при выводе на орбиту аппарата Intelsat-31. Тогда специалисты зафиксировали преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты «Протон». После проверки все собранные с нарушением технологии газогенераторы были сняты с двигателей, а вместо них установлены новые. Стоимость незапланированных затрат была оценена в 112 млн. рублей.
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