СМИ: Тело саудовского журналиста не вывозили с территории генконсульства

История с убийством журналиста Джамаля Хашогги получила свое продолжение. Как уверяет глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек, тело журналиста не вывозили с территории генконсульства, а оставили в резиденции в Стамбуле, передает РИА Ноаости.По утверждению Перинчека о том, что тело Хашогги было обнаружено в колодце, расположенном в саду на территории саудовского генконсульства, ему сообщили "надежные источники в службе безопасности Стамбула", после того, как провели обыски там и достали из колодца фрагменты тела. При этом в версию того, что тело журналиста, завернутое в ковер, вывезли на консульском автомобиле и передали какому то "местному соратнику", Перинчек не верит.На данный момент официального подтверждения этой информации нет. Зато достоверно известно, что к расследованию смерти Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел. "Кровавая Джина" уже вылетела в Турцию, чтобы возглавить расследование, пишет Reuters.Ранее сообщалось, что обозреватель американской The Washington Post Джамаль Хашогги, являющийся так же ярым противником политики Эль-Рияда, пропал 2 октября этого года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Через две с половиной недели после его пропажи саудовские власти признались, что журналист погиб при случайной ссоре с сотрудниками посольства.