Надо как-то деньги заработать! Российский "Норд" выставили на аукцион

На Украине приняли решение выставить российское судно "Норд"на аукцион, чтобы "компенсировать бюджетные средств, выделенные на содержание судна в порту "Бердянск". При этом начальная стоимость судна оценивается примерно в 60 тысяч долларов, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".Украинская прокуратура передала российское судно "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Было принято решение выставить его на аукцион с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна. По данным украинских СМИ торги пройдут примерно через месяц, а стартовая стоимость судна "вырастет в разы, так как им интересуются крупные покупатели".Между тем российский владелец судна - керченский рыбколхоз имени 1 Мая намерен вернуть судно через международный суд.Об этом заявила представитель судовладельца Анна Шевелева.Напомним, что российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками под выдуманными предлогами. Экипаж судна, состоящий из 8 человек (двое сумели покинуть территорию страны), незаконно удерживается на Украине. В отношении капитана судна возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5-и лет лишения свободы.Согласно сообщению Управления ФСБ Крыма по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", личности всех украинских пограничников, причастных к захвату судна, установлены и данные люди объявлены в розыск.