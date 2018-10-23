В РФ создана новая авиационная дивизия
В Центральном военном округе появилось новое соединение – 21-я смешанная авиационная дивизия, в состав которой вошли высотные перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-34, сообщают Известия.
Части авиадивизии развернуты на территории Пермского и Красноярского краев и Челябинской области. Организационно соединение входит в 14-ю армию ВКС. В его задачу входит прикрытие России на южном и юго-восточном направлениях. При этом самолеты могут быть оперативно переброшены в другие регионы страны.
В составе двух полков – перехватчики МиГ-31, парк третьего полка состоит из бомбардировщиков Су-34.
Благодаря такому сочетанию, дивизия способна не только контролировать воздушное пространство, но и наносить удары по наземным целям.
Напомним, сверхзвуковой всепогодный перехватчик МиГ-31 разработан еще советскими конструкторами. Однако он до сих пор остается непревзойденным самолетом в своем классе. Сегодня машины несут службу в варианте МиГ-31БМ. Его доработанная версия может нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные поражать наземные и морские цели на дистанции до 2 тыс. км.
По словам Героя России лётчика-испытателя Игоря Маликова, по своей эффективности МиГ-31 сравним с системой С-400, «только в воздухе». «Это очень серьезная машина», прикрывающая фронт на большой ширине, - отметил он.
Маликов добавил, что не рискнул бы летать там, где летают эти перехватчики.
Части авиадивизии развернуты на территории Пермского и Красноярского краев и Челябинской области. Организационно соединение входит в 14-ю армию ВКС. В его задачу входит прикрытие России на южном и юго-восточном направлениях. При этом самолеты могут быть оперативно переброшены в другие регионы страны.
В составе двух полков – перехватчики МиГ-31, парк третьего полка состоит из бомбардировщиков Су-34.
Благодаря такому сочетанию, дивизия способна не только контролировать воздушное пространство, но и наносить удары по наземным целям.
Напомним, сверхзвуковой всепогодный перехватчик МиГ-31 разработан еще советскими конструкторами. Однако он до сих пор остается непревзойденным самолетом в своем классе. Сегодня машины несут службу в варианте МиГ-31БМ. Его доработанная версия может нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные поражать наземные и морские цели на дистанции до 2 тыс. км.
По словам Героя России лётчика-испытателя Игоря Маликова, по своей эффективности МиГ-31 сравним с системой С-400, «только в воздухе». «Это очень серьезная машина», прикрывающая фронт на большой ширине, - отметил он.
Маликов добавил, что не рискнул бы летать там, где летают эти перехватчики.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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