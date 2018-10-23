МИД КНР: США пытаются шантажировать Китай в вопросе ДРСМД

Мы не приемлем шантаж в любой форме. В очередной раз призываем США прекратить двигаться против течения

Пекин не приемлет шантажа в любом виде в отношении своей страны от любого государства, поэтому Соединенным Штатам необходимо при выдвижении своих требований высказываться более предусмотрительно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Таким образом в Китае отреагировали на заявление Вашингтона о присоединении Пекина к Договору РСМД.Напомним, что американский президент Дональд Трамп в своем заявлении в отношении дальнейших действий США в рамках сохранения ДРСМД заявил, что требует присоединения Пекина к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, а иначе США будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и КНР "не придут в себя".Представитель китайского МИДа в ответ на заявление Трампа заявила, что договор о о ликвидации ракет средней и малой дальности заключен между США и СССР и является двусторонним. Она отметила, что США, являясь подписантом соглашения, выходит из договора в одностороннем порядке, но при этом пытается навязать договор другим странам. Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай будет и впредь придерживаться оборонного характера своей национальной оборонной политики.Ранее Дональд Трамп в беседе с журналистами подтвердил, что будет добиваться полного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, так как якобы "Россия его регулярно нарушает".