МО РФ берёт под контроль мемориалы с Вечным огнем
Минобороны берет на учет все расположенные в России памятники с Вечным огнем и Огнем памяти, сообщают Известия.
Ранее мемориалы, расположенные вне воинских захоронений оказывались фактически без контроля: местные власти на учет их не брали и средств на содержание не выделяли.
Согласно принятым в этом году поправкам в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», полномочия по обеспечению бесперебойной работы памятников «Вечный огонь» перешли к министерству обороны. Ведомство уже разработало порядок централизованного учета мемориалов. Ответственность за них возложена на управление министерства по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Закон также разделил понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Первые должны гореть постоянно, вторые – по праздничным датам и дням воинской славы.
Согласно разработанному в Минобороны документу, Огни памяти должны в обязательном порядке зажигаться не менее 7 раз в году: 23 февраля, 9 мая, в День народного единства (4 ноября), в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой (1 августа), в День неизвестного солдата (3 декабря), в День героев Отечества (9 декабря), в День памяти и скорби (22 июня).
Учет мемориалов будет вестись в электронном виде. На каждый объект местные власти должны составить паспорт с необходимой информацией – размер мемориала, материал, из которого он построен, автор и пр.
Как ранее рассказал газете военный источник, точного перечня «Вечных огней» до сих пор не существует. По некоторым данным в России находится около 4 тысяч таких объектов. Большинство из них не подключены к магистральному газопроводу. Взаимодействие муниципальных властей и военного ведомства поможет наладить централизованный учет памятников, а также привести их в надлежащий вид, добавил собеседник.
Ранее мемориалы, расположенные вне воинских захоронений оказывались фактически без контроля: местные власти на учет их не брали и средств на содержание не выделяли.
Согласно принятым в этом году поправкам в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», полномочия по обеспечению бесперебойной работы памятников «Вечный огонь» перешли к министерству обороны. Ведомство уже разработало порядок централизованного учета мемориалов. Ответственность за них возложена на управление министерства по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Закон также разделил понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Первые должны гореть постоянно, вторые – по праздничным датам и дням воинской славы.
Согласно разработанному в Минобороны документу, Огни памяти должны в обязательном порядке зажигаться не менее 7 раз в году: 23 февраля, 9 мая, в День народного единства (4 ноября), в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой (1 августа), в День неизвестного солдата (3 декабря), в День героев Отечества (9 декабря), в День памяти и скорби (22 июня).
Учет мемориалов будет вестись в электронном виде. На каждый объект местные власти должны составить паспорт с необходимой информацией – размер мемориала, материал, из которого он построен, автор и пр.
Как ранее рассказал газете военный источник, точного перечня «Вечных огней» до сих пор не существует. По некоторым данным в России находится около 4 тысяч таких объектов. Большинство из них не подключены к магистральному газопроводу. Взаимодействие муниципальных властей и военного ведомства поможет наладить централизованный учет памятников, а также привести их в надлежащий вид, добавил собеседник.
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