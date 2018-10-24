НАТО «подвинет» термоядерные бомбы B61-12 к границам России
Национальное управление по ядерной безопасности США завершает испытания термоядерной бомбы B61-12. В ближайшее время будет запущено серийное производство. В 2020 году один из ключевых компонентов американской ядерной триады будет принят на вооружение.
На данный момент около 1200 бомб B61 предыдущих поколений хранятся на различных базах НАТО, преимущественно европейских. На программу модернизации данных бомб уже выделено 2 миллиарда долларов. Это вполне оправданно вызвало беспокойство российских военных.
Усовершенствованные американские термоядерные бомбы благодаря новому корпусу и системе наведения станут управляемым и высокоточным оружием. Под B61-12 модернизируют истребители-бомбардировщики F-15, F-16, «Торнадо», а также сертифицируют многострадальные F-35.
Обновлённые термоядерные бомбы НАТО представляют реальную опасность для России, ведь их могут разместить в непосредственной близости от западных рубежей нашей страны. Последние учения альянса, в частности, украинские «Чистые небеса-2018» и манёвры в Прибалтике, наводят на мысль о том, что натовцы испытывают взлётно-посадочные полосы в непосредственной близости от РФ.
В августе испанский пилот, принимавший участие в учениях НАТО, выпустил ракету воздух-воздух на расстоянии 50 километров от российской границы. Ракету потом долго искали и всё-таки нашли. Инцидент преподнесли как ошибку, но был ли он ошибкой в реальности?!
Что, если в 2020 году натовский истребитель "потеряет" термоядерную бомбу неподалёку от российских рубежей?!
Есть серьёзные сомнения в том, что НАТО отважится на большую войну, тем более ядерную, однако как средство дипломатического давления США B61-12 обязательно используют.
На данный момент около 1200 бомб B61 предыдущих поколений хранятся на различных базах НАТО, преимущественно европейских. На программу модернизации данных бомб уже выделено 2 миллиарда долларов. Это вполне оправданно вызвало беспокойство российских военных.
Усовершенствованные американские термоядерные бомбы благодаря новому корпусу и системе наведения станут управляемым и высокоточным оружием. Под B61-12 модернизируют истребители-бомбардировщики F-15, F-16, «Торнадо», а также сертифицируют многострадальные F-35.
Обновлённые термоядерные бомбы НАТО представляют реальную опасность для России, ведь их могут разместить в непосредственной близости от западных рубежей нашей страны. Последние учения альянса, в частности, украинские «Чистые небеса-2018» и манёвры в Прибалтике, наводят на мысль о том, что натовцы испытывают взлётно-посадочные полосы в непосредственной близости от РФ.
В августе испанский пилот, принимавший участие в учениях НАТО, выпустил ракету воздух-воздух на расстоянии 50 километров от российской границы. Ракету потом долго искали и всё-таки нашли. Инцидент преподнесли как ошибку, но был ли он ошибкой в реальности?!
Что, если в 2020 году натовский истребитель "потеряет" термоядерную бомбу неподалёку от российских рубежей?!
Есть серьёзные сомнения в том, что НАТО отважится на большую войну, тем более ядерную, однако как средство дипломатического давления США B61-12 обязательно используют.
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- Professional
- Использованы фотографии:
- af.mil, wikimedia
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