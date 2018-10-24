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НАТО «подвинет» термоядерные бомбы B61-12 к границам России

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Национальное управление по ядерной безопасности США завершает испытания термоядерной бомбы B61-12. В ближайшее время будет запущено серийное производство. В 2020 году один из ключевых компонентов американской ядерной триады будет принят на вооружение.

НАТО «подвинет» термоядерные бомбы B61-12 к границам России



На данный момент около 1200 бомб B61 предыдущих поколений хранятся на различных базах НАТО, преимущественно европейских. На программу модернизации данных бомб уже выделено 2 миллиарда долларов. Это вполне оправданно вызвало беспокойство российских военных.

Усовершенствованные американские термоядерные бомбы благодаря новому корпусу и системе наведения станут управляемым и высокоточным оружием. Под B61-12 модернизируют истребители-бомбардировщики F-15, F-16, «Торнадо», а также сертифицируют многострадальные F-35.

Обновлённые термоядерные бомбы НАТО представляют реальную опасность для России, ведь их могут разместить в непосредственной близости от западных рубежей нашей страны. Последние учения альянса, в частности, украинские «Чистые небеса-2018» и манёвры в Прибалтике, наводят на мысль о том, что натовцы испытывают взлётно-посадочные полосы в непосредственной близости от РФ.

В августе испанский пилот, принимавший участие в учениях НАТО, выпустил ракету воздух-воздух на расстоянии 50 километров от российской границы. Ракету потом долго искали и всё-таки нашли. Инцидент преподнесли как ошибку, но был ли он ошибкой в реальности?!

Что, если в 2020 году натовский истребитель "потеряет" термоядерную бомбу неподалёку от российских рубежей?!

Есть серьёзные сомнения в том, что НАТО отважится на большую войну, тем более ядерную, однако как средство дипломатического давления США B61-12 обязательно используют.
Автор:
Professional
Использованы фотографии:
af.mil, wikimedia
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