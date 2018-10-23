400 суток на орбите. Какими могут быть секретные стороны 5-й миссии Boeing X-37?

Пятая орбитальная миссия американской летающей лаборатории, судя по всему, может пойти на рекорд по продолжительности. На днях миссия преодолела отметку в 400 суток. Аппарат Boeing X-37 с помощью ракеты-носителя «Falcon 9» был запущен со стартовой площадки космического центра им.Кеннеди в США в начале сентября прошлого года. При этом ответственные за реализацию программы лица не дают комментариев по поводу того, когда же завершится 5-я миссия орбитальной беспилотной лаборатории.На самом деле до рекорда пока далеко, так как, например, предыдущая миссия продолжалась 718 суток.Какие же конкретно задачи решает OTV-5?Из открытых источников становится известно, что на данный момент в круг задач входит тестирование долговечности электроники в различных температурных режимах в космическом пространстве. Также тестируются системы выброса отработанного топлива при реактивном движении. Фактически речь идёт о "жизнеспособности" использованного для этих систем сплава. Сами системы (включая выходное сопло) аппаратом используются достаточно часто при корректировке орбиты.Однако есть и так называемая секретная полезная нагрузка на борту космического беспилотника Boeing X-37. Для каких целей задействуется она, из упомянутых соображений секретности не сообщается.В Нидерландах отследили траекторию полёта Boeing X-37 и сообщили, что в ходе выполнения миссии аппарат двигался на орбитах высотой от 310 км до 325 км. При этом в компании «Боинг» заявляют, что максимальная высота орбиты для этого аппарата составляет 750 км.Какая жидкостная топливная основа используется на беспилотном космическом аппарате? Это перекись водорода, цистерна с которой расположена в кормовой части аппарата – у основного двигателя. Плюс - бак с углеводородным топливом JP-8 (на базе керосина) - в передней части аппарата.В районе хвостового оперения и в головной части X-37 располагаются корректоры полёта в виде спаренного или одиночного сопла.Центральная часть отдана под экспериментальный отсек.Схема:При этом в самих США муссируются слухи о том, что основная цель беспилотных Boeing X-37 состоит в тестировании программы по противодействию межконтинентальным баллистическим ракетам. В частности, озвучена версия о том, что одним из сегментов электроники на X-37 может быть составляющая мощного лазера, который мог бы как минимум оказывать воздействие на траекторию МБР, а как максимум - осуществлять её подрыв до достижения наземной цели. Другими словам, рассматривается своеобразный вариант проекта "Звёздных войн", который, возможно, лишь на первый взгляд выглядит фантастично.В любом случае, такого и иного рода слухов вокруг длительно беспилотной миссии будет немало, учитывая, что правду официальные лица в США в ближайшее время уж точно не раскроют