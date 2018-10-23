Третий серийный МРК "Буря" проекта 22800 спущен на воду
Сегодня в Ленинградской области на судостроительном предприятии "Пелла" был спущен на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря", передает ТАСС.
На торжественной церемонии спуска корабля на воду замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев от имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева выразил коллективу предприятия слова благодарности.
МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на "Пелле" в декабре 2016 года. По планам судостроителей и ВМФ РФ корабль должен приступить к заводским и ходовым испытаниям в 2019 году, а в 2020 войти в состав российского флота. "Буря" является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего же ВМФ РФ планирует ввести в строй не менее 18-ти МРК этого проекта.
На "Буре", как и на втором серийном "Шквале", штатно установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". На головном "Урагане" и первом серийном "Тайфуне" ЗРК "Панцирь-М" не устанавливался, на них применяются 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".
На торжественной церемонии спуска корабля на воду замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев от имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева выразил коллективу предприятия слова благодарности.
МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на "Пелле" в декабре 2016 года. По планам судостроителей и ВМФ РФ корабль должен приступить к заводским и ходовым испытаниям в 2019 году, а в 2020 войти в состав российского флота. "Буря" является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего же ВМФ РФ планирует ввести в строй не менее 18-ти МРК этого проекта.
На "Буре", как и на втором серийном "Шквале", штатно установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". На головном "Урагане" и первом серийном "Тайфуне" ЗРК "Панцирь-М" не устанавливался, на них применяются 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".
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- Curious / forums.airbase.ru
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