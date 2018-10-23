В Крыму снимут рекламные ролики для Минобороны
Российское военное ведомство приступило к работе по созданию видеороликов, рекламирующих службу по контракту, сообщают Известия.
Работа должна быть завершена до конца года, ориентировочный бюджет – 2 млн. рублей. В настоящее время идет подбор актеров. Большая часть эпизодов будет отснята в Крыму, съемки пройдут также в Волгоградской и Ростовской областях.
В эпизодических ролях снимутся моряки, морские пехотинцы, мотострелки и танкисты.
Для фильма о службе в ВМФ выбран ракетный крейсер Москва – флагман Черноморского флота. Сейчас он стоит на севастопольском рейде в ожидании ремонта. Это вполне устраивает съемочную группу.
К съемочному процессу привлекут также 810-ю бригаду морской пехоты (Севастополь), 126-ю бригаду береговой обороны (Симферопольский район), 20-ю мотострелковую бригаду (Волгоград) и танковый полк (Ростовская обл.).
По словам телеведущего Павла Селина, на 2 миллиона рублей можно снять пять 5-10 минутных ролика. Бюджет, конечно, небольшой, и чтоб фильмы получились качественными, военному ведомству придется предоставлять технику, статистов для массовки, а также приглашать известных актеров, не обещая им гонорара. Это, кстати, вполне реально, так как многие к армии относятся с уважением, отметил он.
При этом ролики должны показать молодежи, что служба в ВС РФ – это время, проведенное с максимальной пользой для себя. Очень важно подчеркнуть и высокий статус военнослужащего. Будущий контрактник должен знать, что слова «защитник Отечества» звучат гордо, добавил эксперт Александр Перенджиев.
Работа должна быть завершена до конца года, ориентировочный бюджет – 2 млн. рублей. В настоящее время идет подбор актеров. Большая часть эпизодов будет отснята в Крыму, съемки пройдут также в Волгоградской и Ростовской областях.
В эпизодических ролях снимутся моряки, морские пехотинцы, мотострелки и танкисты.
Для фильма о службе в ВМФ выбран ракетный крейсер Москва – флагман Черноморского флота. Сейчас он стоит на севастопольском рейде в ожидании ремонта. Это вполне устраивает съемочную группу.
К съемочному процессу привлекут также 810-ю бригаду морской пехоты (Севастополь), 126-ю бригаду береговой обороны (Симферопольский район), 20-ю мотострелковую бригаду (Волгоград) и танковый полк (Ростовская обл.).
По словам телеведущего Павла Селина, на 2 миллиона рублей можно снять пять 5-10 минутных ролика. Бюджет, конечно, небольшой, и чтоб фильмы получились качественными, военному ведомству придется предоставлять технику, статистов для массовки, а также приглашать известных актеров, не обещая им гонорара. Это, кстати, вполне реально, так как многие к армии относятся с уважением, отметил он.
При этом ролики должны показать молодежи, что служба в ВС РФ – это время, проведенное с максимальной пользой для себя. Очень важно подчеркнуть и высокий статус военнослужащего. Будущий контрактник должен знать, что слова «защитник Отечества» звучат гордо, добавил эксперт Александр Перенджиев.
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