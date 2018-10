Бомбардировщики не построили. Но МиГ-25 их бы сбил

Статья «Russia's Mach 3 MiG-25 Foxbat: Built to Take Out a Supersonic Bomber That Never Was Built»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-mach-3-mig-25-foxbat-built-take-out-supersonic-bomber-never-was-built-34062

Зарубежная пресса, прежде всего, обращает внимание на современные вооружения и технику российской разработки. Однако порой темой публикаций становятся и старые образцы, в том числе уже снятые с вооружения. На днях любопытное мнение о советском истребителе-перехватчике МиГ-25 опубликовало американское издание The National Interest. Автор соответствующей публикации пришел к неоднозначным выводам.Новая публикация под названием «Russia's Mach 3 MiG-25 Foxbat: Built to Take Out a Supersonic Bomber That Never Was Built» («Российский «трехмаховый» МиГ-25 Foxbat: создан сбивать непостроенные бомбардировщики») появилась 22 октября. Ее автор Роберт Фарли рассмотрел историю одного из самых известных советских самолетов и сделал определенные выводы о его реальных успехах.В начале статьи автор напоминает, что Советский Союз построил более 1000 самолетов МиГ-25, и около 80-90% этой техники поступило в ВВС СССР. Если бы подобные самолеты не существовали, то советскому командованию пришлось бы искать новую технику для решения истребительных, ударных и разведывательных задач.Настоящим «наследником» МиГ-25 Р. Фарли называет современный перехватчик МиГ-31 Foxhound. Эта машина продолжает службу, выполняя задачи патрулирования и перехвата. Кроме того, идейным продолжателем старого перехватчика может считаться американский самолет F-15 Eagle, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Автор отмечает, что в основе проекта F-15 лежала ошибка, но, как впоследствии оказалось, она была удачной.МиГ-25 (обозначение НАТО Foxbat) был одним из самых удивительных, но в то же время непонятых истребителей времен холодной войны. Изначально он создавался как перехватчик, способный уничтожать сверхзвуковые бомбардировщики и высотные разведчики ВВС США. Кроме того, высокая скорость полета позволяла ему работать в качестве разведчика и, с определенным сокращением эффективности, выполнять ударные задачи. МиГ-25 также вышел на мировой рынок и поставлялся в разные страны. Такая техника служила в десятке стран и участвовала в ряде конфликтов. Foxbat участвовали в войнах в Ливане, Сирии, Ирано-иракской войне и т.д.Однако, несмотря на определенные успехи МиГ-25, автор задает провокационный вопрос. Что, если этот самолет все же был неудачным?Р. Фарли называет МиГ-25 великолепным во многих отношениях самолетом. Он мог развивать скорость М=3 и подниматься на высоты, доступные лишь для некоторых машин. Высокие характеристики и боевая эффективность были очевидны, что, в частности, использовалось для установления новых рекордов. С 1965 года опытные Foxbat регулярно брали новые вершины в области скорости, скороподъемности и высоты полета.Однако, при всех своих преимуществах, МиГ-25 имел недостатки. Ему не хватало маневренности, особенно на малых высотах. Самолет оказался перетяжеленным: в СССР не было материалов с нужным сочетанием характеристик, и потому большая часть планера изготавливалась из сплава на основе никеля. Двигатели позволяли разгоняться до М=3,2, но длительная работа на таком режиме могла повредить их. Как следствие, на практике скорость полета ограничивалась М=2,8. Ранние версии перехватчика не имели радиолокационной станции, одновременно обеспечивающей обзор и наведение ракет на цель. Это был критический недостаток самолета, предназначенного для уничтожения бомбардировщиков противника.Недостатки советского Foxbat стали ясны в середине семидесятых. В сентябре 1976 года советский летчик угнал МиГ-25 и перелетел на нем в Японию. Японцы передали самолет американским коллегам, и те внимательно его изучили. Исследование машины показало, что она является исключительно перехватчиком и не может эффективно решать задачи завоевания господства в воздухе. Кроме того, фактические характеристики и возможности оказались скромнее предполагавшихся.Р. Фарли высказывает интересное предположение. Если бы Советский Союз имел более подробные и точные данные о развитии бомбардировочной доктрины США, ему, возможно, удалось бы сэкономить на строительстве большой серии МиГ-25. Вместо этого советская промышленность могла бы сосредоточиться на менее дорогих многоцелевых истребителях. Такая работа могла бы запустить новую «цепную реакцию» и серьезно повлиять на дальнейшее развитие всей мировой военной авиации.Советские самолетостроители изготовили более 1000 единиц МиГ-25, и почти все эти машины отправились служить в отечественных военно-воздушных силах, где решали разные задачи. Если бы их не существовало, то командованию пришлось бы искать новые истребители, истребители-бомбардировщики, перехватчики и разведчики.Первые две задачи, предусматривающие борьбу с воздушными и наземными целями, по мнению автора, можно было решать за счет увеличения численности самолетов МиГ-21, МиГ-23 и Су-17. Сферу перехвата бомбардировщиков истребитель Foxbat делил с самолетом Ту-28. Последний был крупнее и летал медленнее, но хорошо справлялся со своими задачами. При этом МиГ-25 оказывался особо ценной машиной для ведения разведки. Высокие показатели скорости и высотности делали его почти неуязвимым для противовоздушной обороны вероятного противника.Главная проблема перехватчика МиГ-25 заключалась в том, что его основная задача и миссия исчезла почти одновременно с поступлением на вооружение. Видя советские проекты зенитных ракетных комплексов и испытывая известные опасения по их поводу, командование США решило отказаться от перспективного стратегического бомбардировщика B-70 Valkyrie. Кроме того, из эксплуатации достаточно быстро вывели самолеты B-58 Hustler. Предполагалось, что к целям на территории СССР полетят не быстрые и высотные самолеты: теперь ударные машины должны были иметь меньшую скорость и летать вблизи земли. Истребитель-перехватчик МиГ-25 оказывался крайне неподходящим для решения таких задач.В дальнейшем советским ВВС и ПВО так и не пришлось отражать массовый налет бомбардировщиков вероятного противника. Как следствие, Foxbat не смог показать все свои преимущества и недостатки в исходной роли перехватчика.Во времена холодной войны перехватчики МиГ-25 советских военно-воздушных сил не принимали участие в вооруженных конфликтах. Однако другие страны применяли такую технику по ее прямому назначению в отдаленном и недавнем прошлом. Так, во время Ирано-иракской войны Foxbat ВВС Ирака решали задачи борьбы за превосходство в воздухе. Они неплохо показали себя, хотя и несли потери от иранских F-14. Во время войны в Персидском заливе именно иракский МиГ-25 сбил американский палубный истребитель F/A-18 – это была последняя на данный момент потеря морской авиации США в воздушном бою. В 2002 году другой истребитель, использовав свои высокие летные данные, сбил американский беспилотник Predator. В разведывательной конфигурации МиГ-25 оказал неоценимую услугу военно-воздушным силам Индии, принимавшим участие в длительном противостоянии с Пакистаном.Впрочем, здесь Р. Фарли делает важное замечание. Сделав реальный вклад в успехи ВВС разных стран в тех или иных конфликтах, МиГ-25 продемонстрировал свою характерную особенность. В виде специальных модификаций он показывал себя лучше, чем в роли самолета фронтовой авиации.Интересен тот факт, что Foxbat оказал влияние на развитие авиации не только в Советском Союзе. Так, сведения о возможном использовании этого самолета в качестве платформы для создания новых специализированных образцов в свое время обеспокоили военных США. По данным разведки, новый советский самолет по основным показателям превосходил существующую американскую технику, хотя и не был лишен недостатков.В связи с этим Пентагон проработал новое техническое задание для программы F-X, целью которой было создание истребителя для замены имеющихся F-4 и самолетов «сотой серии». Итогом программы стало появление истребителя F-15 Eagle, позже оказавшегося самым грозным средством завоевания превосходства в воздухе. Такой итог был связан с тем, что F-X / F-15 создавался для борьбы с уникальным советским конкурентом, который, однако, существовал только в умах разведки. Если бы проекта Foxbat не существовало, то американский Eagle, вероятнее всего, отличался бы меньшей сложностью, показывал бы менее высокие характеристики и т.д.Наконец, МиГ-25 привел к появлению более совершенного советского и российского перехватчика – МиГ-31. Этот самолет изготавливается с применением лучших материалов и оснащается усовершенствованной аппаратурой. Он продолжает летать до сих пор и решает свои задачи в составе воздушно-космических сил России. Р. Фарли предполагает, что, если бы МиГ-25 никогда не существовал, задачи МиГ-31 сейчас были бы возложены на какую-либо модификацию истребителя Су-27. Однако, как он пишет, последний является удачным истребителем, но не самым эффективным перехватчиком.На сегодняшний день перехватчики МиГ-25 в существенных количествах остаются только на вооружении военно-воздушных сил Алжира. В последние годы подобная техника также использовалась ВВС Ливии и Сирии, но в их случае не представляет особого интереса с точки зрения боевого применения. Имеет место примечательный контраст: не менее старые самолеты МиГ-21 и МиГ-23 до сих пор остаются на вооружении во множестве стран.Тем не менее, настоящим «наследником» Foxbat является современный российский самолет МиГ-31 Foxhound. Они остаются на службе и продолжают выполнять свои основные задачи патрулирования и перехвата. Кроме того, схожим образом можно рассматривать американский истребитель F-15 Eagle, с момента своего появления эффективно выполняющий назначенные миссии. В завершении статьи Р. Фарли напоминает о ранее сделанных выводах. F-15 в существующем виде был построен буквально вокруг ошибки. Однако, как позже выяснилось, эта ошибка превратилась в успех.Истребитель-перехватчик МиГ-25 был известен по всему миру и заслуженно считался одним из главных поводов для гордости советских авиастроителей. Одним из подтверждений успешности этой машины может служить тот факт, что отдельные серийные самолеты до сих пор остаются в строю. Кроме того, МиГ-25 и сейчас становится темой новых публикаций в прессе, что тоже свидетельствует об успехах проекта.Новая статья издания The National Interest пытается раскрыть судьбу самолета МиГ-25 с необычной стороны. В ней акцент делается на события, предшествовавшие появлению нового перехватчика и их влияние на дальнейшую службу серийных машин. Действительно, перспективный истребитель разрабатывался для борьбы с борьбы с существующими и будущими сверхзвуковыми бомбардировщиками вероятного противника. Однако его появление, а также развитие зенитных комплексов и неудачи при создании зарубежной техники привели к специфическим последствиям.США были вынуждены кардинально изменить планы по развитию стратегической авиации и отказались от сверхзвуковых высотных бомбардировщиков. Р. Фарли полагает, что это негативно сказалось на перспективах МиГ-25, однако он все же сохранил свою роль. Возможность быстрого выхода на рубеж пуска ракет могла быть полезной не только при борьбе со скоростными целями, и ВВС СССР активно пользовались ею. Несмотря на «исчезновение» основных целей, МиГ-25 поступил на вооружение и стал важнейшим элементом противовоздушной обороны страны. Кроме того, он смог освоить новые специальности, и в некоторых случаях показал выдающиеся результаты.С американским автором можно не согласиться в общей оценке проекта МиГ-25, связанной со спецификой его появления и сопутствующими событиями. Однако трудно спорить с другим его утверждением. Если бы МиГ-25 не появился и не дошел до эксплуатации, развитие советской / российской и зарубежной авиации продолжалось бы иначе. И в этом смысле влияние МиГ-25 трудно переоценить.