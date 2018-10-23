Москалькова: Учебные заведения РФ должна охранять Росгвардия

Сегодня в Керчи с 7.00 утра подразделения Росгвардии взяли под охрану все образовательные организации города. Граждане могут быть уверены, что их дети, отправляясь в школу или детский сад, находятся в полной безопасности.

Охрана детей в школах должна быть возложена на вооружённых сотрудников Росгвардии. С таким заявлением выступила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, посещая во вторник политехнический колледж в Керчи, где произошла трагедия.Она считает, что нужно в корне изменить подход к охране школ, и к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях должна подключиться именно Росгвардия.Помимо этого, необходимо усилить контроль над оружием В самой Керчи все учебные заведения сразу же после трагических событий в политехническом колледже были взяты под дополнительную охрану сотрудниками ФС войск Национальной гвардии. Такой режим будет сохраняться до особого распоряжения.Из заявления официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина:А в целом по стране?Напомним, что 17 октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу по студентам и сотрудникам образовательного учреждения и дистанционно привёл в действие взрывное устройство, установленное в столовой. В результате этой атаки 21 человек погиб, включая самого Рослякова (по официальной версии, он покончил с собой), более 50 человек пострадали. Несколько человек находятся в критическом состоянии.Проблема охраны, безусловно, есть. Но не меньшей проблемой можно считать психологический климат. Если воспитание молодого поколения зачастую сводится к формальности, если у многих родителей зачастую просто нет времени заниматься своими детьми в условиях общества победившей рыночной экономики, то проблему явно повысившейся агрессии не решит ни одна силовая структура.