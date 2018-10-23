Укрепляем западные фланги? Новые Су-35С пополнили авиаполк в ЗВО

Авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в Карелии, пополнился тремя новейшими многоцелевыми истребителями Су-35С, сообщили в пресс-службе ЗВО.Как пояснил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов, три многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационного полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в рамках гособоронзаказа. Самолеты были получены экипажами на аэродроме завода-изготовителя и после проведенной приемки был совершен перелет на аэродром постоянной дислокации. Самолеты будут располагаться на аэродроме Бесовец в Карелии.После присоединения новых самолетов к авиационному полку, оснащенность авиаполка новой авиатехникой достигла 70%.Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения "4++", с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). Разработан в ОКБ Сухого. Модификация для ВКС России обозначается как Су-35С. Самолет способен нести до 8 тонн боевой нагрузки. "Поколение 4++" является условным и лишь указывает, что по совокупности характеристик истребитель вплотную приближен к характеристикам истребителя пятого поколения, за исключением технологии малой заметности и АФАР.