Военным запретят рассказывать о себе в интернете
Военнослужащим законодательно запретят публиковать в соцсетях и СМИ информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность, сообщают Известия.
Речь, в том числе, идет о фотографиях, видеороликах и геотегах. Нарушители будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, контрактников ждет досрочное увольнение. Правила поведения в интернете в виде рекомендаций были направлены в войсковые части еще в 2017 году.
В настоящее время правительственный законопроект, вносящий изменения в закон «О статусе военнослужащих» готовится к первому чтению в Госдуме. В документе подчеркивается, что нововведение касается только тех данным, которые имеют отношение к служебной информации. На граждан, уволившихся со службы, запрет распространяться не будет. Исключение также составляют военнослужащие, в обязанности которых входит передача согласованной информации средствам массовой информации.
В думском комитете по обороне законопроект поддержали. По словам замглавы комитета Александра Шерина, солдаты и офицеры, публикующие в Сети подробности о прохождении службы могут стать неумышленными шпионами иностранных спецслужб.
Может быть селфи на фоне ракетной установки и связано с чувством патриотизма и гордости за свою страну, однако не надо забывать, что снимок может навредить обороноспособности государства. Кому интересно, что происходит в вооруженных силах, добро пожаловать в военкоматы – там два раза в год всегда рады видеть молодежь, сказал депутат.
Сегодня в частях уже запрещено использовать смартфоны, можно пользоваться только теми аппаратами, в которых нет геолокации. Минобороны также наладило мониторинг соцсетей, следя за тем, чтобы в них не было утечек служебной информации. Теперь эта практика будет закреплена законодательно.
Речь, в том числе, идет о фотографиях, видеороликах и геотегах. Нарушители будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, контрактников ждет досрочное увольнение. Правила поведения в интернете в виде рекомендаций были направлены в войсковые части еще в 2017 году.
В настоящее время правительственный законопроект, вносящий изменения в закон «О статусе военнослужащих» готовится к первому чтению в Госдуме. В документе подчеркивается, что нововведение касается только тех данным, которые имеют отношение к служебной информации. На граждан, уволившихся со службы, запрет распространяться не будет. Исключение также составляют военнослужащие, в обязанности которых входит передача согласованной информации средствам массовой информации.
В думском комитете по обороне законопроект поддержали. По словам замглавы комитета Александра Шерина, солдаты и офицеры, публикующие в Сети подробности о прохождении службы могут стать неумышленными шпионами иностранных спецслужб.
Может быть селфи на фоне ракетной установки и связано с чувством патриотизма и гордости за свою страну, однако не надо забывать, что снимок может навредить обороноспособности государства. Кому интересно, что происходит в вооруженных силах, добро пожаловать в военкоматы – там два раза в год всегда рады видеть молодежь, сказал депутат.
Сегодня в частях уже запрещено использовать смартфоны, можно пользоваться только теми аппаратами, в которых нет геолокации. Минобороны также наладило мониторинг соцсетей, следя за тем, чтобы в них не было утечек служебной информации. Теперь эта практика будет закреплена законодательно.
- Использованы фотографии:
- Алексей Панциков / ТАСС
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter