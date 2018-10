Европа хочет подвижных и здоровенных. Миномёты в помощь

Использованы материалы:

Растет число минометных комплексов, конкурирующих за заказы на европейском рынке. Многие страны хотят модернизировать или повысить возможности самоходных 120-мм систем, которые являются штатными средствами поддержки боевых подразделений огнем с закрытых позиций.В августе 2018 года компания BAE Systems Hagglunds начала для шведской армии серийное производство минометного комплекса Mjolner (молот Тора в норвежской мифологии) со сдвоенными 120-мм стволами, который будет установлен на гусеничную бронемашину CV90.В декабре 2016 года компания получила контракт на 68 миллионов долларов от шведской Администрации оборонного имущества на поставку 40 комплексов Mjolner. Первая партия из четырех комплексов Mjolner будет поставлена в январе 2019 года, вторая партия также из четырех комплексов будет отгружена в августе этого же года, далее каждые два месяца будет отгружаться по четыре системы.Шведская армия первоначально намеревалась приобрести 120-мм комплексы AMOS (Advanced Mortar System) у компании Patria Hagglunds и заказала 40 новых корпусов CV90 для этого проекта в 2003 году. Впрочем, в 2008 году Швеция отказалась от планов покупки в связи с финансовыми сложностями и эти корпуса были отправлены на хранение.Мотопехотные батальоны, оснащенные БМП CV90, в настоящее время имеют на вооружении устаревшие 120-мм минометы Grk m/41, купленные у финской Tampella, которые перевозятся на прицепах и для ведения огня снимаются на грунт.В 2011 году Центр ведения наземных боевых действий провел исследование оперативных потребностей механизированных батальонов в новой 120-мм минометной системе и сделал вывод о том, что прежние планы армии по развертыванию самоходных минометов, установленных на машины CV90, сохраняют свою актуальность. Эти системы обеспечат наилучшую комбинацию подвижности и защиты, а также позволят быстрее открывать огонь и сниматься с позиции по сравнению с буксируемой системой.Mjolner обслуживается расчетом из четырех человек - командир выступает в качестве стрелка-наводчика, двое заряжающих и водитель, в башне размещается 56 минометных выстрелов. Корпус будет модернизирован до нынешнего стандарта и наряду с башней будет оснащен дополнительной навесной броней.Каждый из пяти механизированных батальонов получит восемь комплексов Mjolner для оснащения двух взводов, каждой системе будет придан сочлененный гусеничный транспортер BAE Systems Hagglunds Bv206, который будет перевозить дополнительные боеприпасы. Взвод будет способен занять позицию и открыть огонь примерно через две минуты и сняться с позиции после завершения огневой задачи в течение минуты (например, взводу Grk m/41 для открытия огня необходимо 10 минут).Башня Mjolner может быть также установлена на бронемашину Patria AMV (Armoured Modular Vehicle) 8x8, которой оснащены легкие механизированные батальоны шведской армии, или аналогичные гусеничные и колесные платформы для зарубежных заказчиков.Комплекс Mjolner может вести огонь всеми имеющимися у шведской армии типами боеприпасов - осколочно-фугасными, дымовыми и осветительными, а также 120-мм миной Strix для атаки сверху разработки компании Saab Dynamics, которая снаряжена инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) и фугасной боевой частью, предназначенной для пробивания верхних поверхностей ОБТ и других боевых бронированных машин.Поскольку снаряд Strix был разработан более 25 лет назад, армия проводит оценку существующих арсеналов или приобретение новых возможностей.Армия рассматривает также закупку более эффективного осколочно-фугасного боеприпаса, в связи чем и компания Saab Bofors Dynamics разработала возможное решение. В сентябре 2017 года компания начала разработку 120-мм минометного выстрела Thor, который дополнит аналогичные возможности осколочных мин калибров 60 мм и 81 мм для 120-мм гладкоствольных минометов.По данным Saab, имея дальность, 8 км мина Thor будет иметь вдвое большую огневую эффективность по сравнению с традиционной 120-мм осколочно-фугасной минометной миной, а на цель оказывать воздействие большее, чем воздействие традиционного 155-мм осколочно-фугасного снаряда.Мина Thor, снаряженная малочувствительным ВВ, имеет улучшенную фугасную составляющую для оптимального воздействия на такие цели как здания и легкие бронемашины. При заказе покупатели смогут выбирать форму готовых поражающих элементов и их количество.120-мм минометный комплекс AMOS был разработан компанией Patria Hagglunds, совместным предприятием Patria Land Systems и BAE Systems Hagglunds, созданной в 1996 году. Первая компания отвечает за башню, а вторая собственно за сам миномет. Комплекс AMOS представляет собой башню с двумя 120-мм стволами, заряжающимися с казенной части; башня массой около 3,5 тонн может устанавливаться на гусеничные и колесные машины среднего класса, а также на скоростные катера.Стандартный расчет комплекса AMOS включает командира, наводчика, заряжающего и водителя; в зависимости от требований заказчика могут устанавливаться различные системы управления огнем (СУО).Высокий уровень автоматизации дает возможность комплексу AMOS после остановки сделать первый выстрел в течение 30 секунд и сняться с позиции менее чем за 10 секунд. Миномет AMOS может отстрелить первые четыре мины за пять секунд, что позволяет выпустить последовательную очередь из 8 мин в режиме «Шквал огня» (режим стрельбы, когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели), а также выдерживать длительный темп огня 12 выстрелов в минуту. Башня вращается на 360°, а углы вертикального наведения составляют от -3° до +85°, что дает возможность вести огонь прямой наводкой по визуально наблюдаемым целям.Финские вооруженные силы после проведения расширенных испытаний четырех башен AMOS, установленных на бронемашины AMV 8x8, заказала в 2010 году 18 серийных систем. В корпусе бронемашины AMV размещаются 48 выстрелов. Армия не отказалась бы еще от нескольких минометных комплексов, но пока финансирование не позволяет этого сделать.Компания Рatria в инициативном порядке разработала одноствольный 120-мм гладкоствольный башенный миномет NEMO (NEw MOrtar) в качестве менее дорогой альтернативы комплексу AMOS. Модульная конструкция позволяет Patria адаптировать свою систему под требования и бюджет заказчика. Башня массой 1,5 тонны может устанавливаться на самые разные гусеничные или колесные 6x6 шасси. Еще на выставке Eurosatory 2006 комплекс был показан на бронемашине AMV, в корпусе которой размещается до 60 выстрелов.Полуавтоматическая система заряжания NEMO позволяет достичь максимальной скорострельности 10 выстрелов в минуту и выдерживать темп огня 7 выстрелов в минуту. После остановки машины первый выстрел производится менее чем за 30 секунд и после отстрела последнего снаряда машина готова к движению через 10 секунд.На сегодняшний день комплекс NEMO купило три заказчика. В декабре 2006 года Словения стала первым покупателем, заказав 24 системы вместе с партией из 135 бронемашин AMV.В 2009 году Саудовская Аравия заключила контракт на 724 бронемашины LAV II 8x8 производства General Dynamics Land Systems - Canada, включая 36 машин, оснащенных комплексом NEMO. Наконец, флот ОАЭ купил 8 башен NEMO Navy для установки на шесть своих ракетных катеров класса Ghannatha.На выставке IDEX 2017 компания Patria официально представила свой минометный комплекс NEMO Container, который был разработан совместно с флотом ОАЭ. Система, представляющая собой башню NEMO интегрированную в стандартный 20-футовый контейнер ISO, может использоваться для выполнения самых разных задач.NEMO Container может перевозиться на быстроходном катере, корабле или грузовике, он может устанавливаться для охраны военных баз и других важных объектов.В контейнере Patria NEMO размещаются 120-мм миномет NEMO, около 100 снарядов, система кондиционирования, установка энергоснабжения, расчет три человека и двое заряжающих.120-мм гладкоствольный миномет может вести огонь различными боеприпасами, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные, на максимальную дальность 10 км. Башенка вращается на все 360°, углы вертикального наведения составляют -3/+85°, а миномет может вести огонь в режиме «Шквал огня». 120-мм минометная установка NEMO имеет также очень полезные возможности ведения огня прямой наводкой.При необходимости контейнер NEMO может оборудоваться системой защиты от ОМП и противопульной защитой. Во втором случае это могут быть керамические плитки или стальные пластины толщиной 8-10 мм, но тогда масса системы увеличивается примерно на три тонны.Для своей новой роли стандартный контейнер ISO может быть усилен за счет дополнительной опорной рамы между внешней и внутренней обшивкой, которая поглощает силы отката.При перевозке 120-мм миномет NEMO не виден за специальной транспортировочной крышкой. При развертывании для ведения огня башня поворачивается на 180° так, что дульный срез располагается за краем контейнера с целью избежания излишних нагрузок на контейнер при выстреле.Испытания системы NEMO Container начались в 2017 году, а в сентябре 2018 года прошли ее испытания на корабле. Минометный комплекс готов к серийному производству, но заказы на него пока не поступали.В июне 2017 года польская армия получила первую партию из восьми 120-мм самоходных минометов Rak и четырех командирских машины, чего достаточно для оснащения батареи; в ноябре была поставлена вторая партия для оснащения еще одной батареи.Компания Huta Stalowa Wola (HSW) получила контракт на 260 миллионов долларов в апреле 2016 года на поставку 64 минометов Rak и 32 командирских машин на базе шасси Rosomak 8x8 (лицензионный вариант Patria AMV), которые были поставлены по отдельному контракту.HSW представила башню Rak, которая может устанавливаться на любое подходящее колесное или гусеничное шасси, на выставке MSPO 2008, а четыре года спустя показала миномет Rak, установленный на гусеничное шасси собственной разработки, при этом весь комплекс получил обозначение M120G.На выставке MSPO 2013 компания HSW показала башню Rak, установленную на шасси Marder 1АЗ от Rheinmetall, что позволяет немецкому производителю предложить самоходный миномет для эксплуатантов машин Marder. При установке на бронемашину Rosomak система получила обозначение М120К.В 120-мм миномет казенного заряжания снаряды подаются из вращающегося магазина на 20 минометных выстрелов. На цель наведение осуществляется с помощью компьютеризированной СУО Topaz разработки WB Electronics. Еще 26 выстрелов размещаются в корпусе. Сварная башня из броневой стали может вращаться на 360°, углы вертикального наведения составляют от -3° до +80°. Миномет Rak может произвести первый выстрел в течение 30 секунд после установки и сняться с позиции менее чем через 15 секунд. Миномет может вести огонь прямой наводкой.Чешская армия планирует начать конкурс по закупке 62 120-мм самоходных минометов, которые должны быть приняты на вооружение в 2023 году, придя на смену вооружению советской эпохи. Предпочтение отдается башенной системе. Потенциальными претендентами являются минометы ATMOS, NEMO и RAK. Впрочем, армия может рассмотреть возможность покупки менее дорогой системы с открытыми люками, например, Alkar от Aselsan, Soltam CARDOM от Elbit Systems или Cobra от RUAG Defence.Швейцарская армия получила первые 32 120-мм гладкоствольных миномета Cobra от компании RUAG Defence. Компания представила комплекс Cobra, который она начала разрабатывать в 2012 году, на выставке IDEX 2015. Миномет на поворотном столе массой 1350 кг может устанавливаться на любую подходящую гусеничную или колесную ББМ и вести огонь через открытые люки. Швейцарская армия выбрала для установки своего миномета Cobra бронемашину Piranha III+.Комплекс Cobra оснащен компьютеризированной СУО, соединенной с инерциальной навигационной системой для автоматического наведения, все приводы миномета электрические с ручной резервной ветвью. Миномет Cobra оснащен устройством разгрузки для снижения усталости расчета и повышения скорострельности, хотя при необходимости оно может быть убрано; система после занятия позиции может сделать первый выстрел в течение одной минуты.На выставке IDEF в мае 2017 года турецкая компания Aselsan представила свою 120-мм минометную систему Alkar, первоначально известную как AHS-120, а в декабре объявила о том, что завершила квалификационные испытания этого вооружения. Миномет после этого был установлен на бронемашину ВМС Vuran 4x4.Alkar представляет собой устанавливаемый на поворотный стол миномет дульного заряжания, который может вести огонь через открытые люки любой подходящей гусеничной или колесной машины или устанавливаться на земле для охраны военных объектов, в этом случае питание миномета осуществляется от собственных аккумуляторов. Первый экземпляр оснащен нарезным стволом производства компании МКЕК, такой же используется в буксируемом миномете HY-12, стоящем на вооружении турецкой армии, хотя при необходимости может быть установлен гладкоствольный ствол.Миномет может вращаться на все 360°. он оборудован автоматической системой заряжания, которой необходим всего один заряжающий для установки минометного выстрела в загрузочное устройство. Система оснащена компьютеризированной СУО разработки Aselsan, которая соединена с инерционной навигационной системой и радаром измерения начальной скорости. Этот минометный комплекс может интегрироваться в систему огневой поддержки Aselsan Fire Support Automation System, радиолокационными станциями обнаружения артиллерийских позиций и системами передового наблюдения.Проект французской армии по бронетранспортеру VBMR Griffon 6x6 включает вариант, оснащенный 120-мм нарезным откатным минометом 2R2M от TDA Armements . Французский консорциум, образованный компаниями Arquus, Nexter Systems и Thales, и владеющий TDA Armements, с целью замены БТР VAB 4x4 рассчитывает поставить в общей сложности 1722 машины Griffon, по меньшей мере, в 10 вариантах.Минометный транспортер, известный под обозначением МЕРАС (Mortier Embarque Pour l'Appui au Contact), будет оснащен минометом 2R2M на поворотном столе, ведущим огонь через открытые люки. Разработанный в инициативном порядке миномет 2R2M был куплен Италией для установки на бронемашины Freccia 8x8 и гусеничные Dardo, Малайзией (гусеничные ACV-19 и AV8 8x8), Оманом (модернизированные VAB 6x6) и Саудовской Аравией (модернизированные М113).TDA Armements производит полную линейку 120-мм боеприпасов, включая активно-реактивный снаряд, который имеет дальность 13 км по сравнению с 8 км стандартных снарядов. Ее экспериментальный управляемый минометный выстрел MGM (Mortar Guided Munition), снаряженный лазерной полуактивной ГСН сможет поражать цели на дальностях до 15 км с метровой точностью. После одобрения серийного производства ожидается, что MGM поступит на вооружение в середине следующего десятилетия.Минометный комплекс Soltam CARDOM (Computerised Autonomous Recoil rapid Deployed Outrange Mortar - компьютеризированный автономный откатный быстрого развёртывания дальнобойный миномёт) компании Elbit Systems представляет собой комбинацию 120-мм гладкоствольного миномета К6 этой же израильской компании с компьютеризированной СУО.В марте 2017 года Дания стала последним заказчиком комплексов CARDOM, выдав контракт на поставку и установку 15 минометов на новые БТР Piranha 5 с опционом еще на 6 систем.При установке миномета CARDOM на бронемашину Piranha 5 боекомплект составляет 40 выстрелов. Контракт стоимостью 16 миллионов долларов включает поставку и установку минометов, запасных частей, документации и комплект средств обучения; планируется, что датская армия получит комплексы в 2019-2020 годы. Поскольку армия на данный момент располагает только минометами наземной установки, эти поставки позволят значительно нарастить ее возможности.Заказчикам, желающим получить более легкое решение, чем CARDOM, компания Elbit предлагает 120-мм миномет Soltam Spear Mk 2, который отличается системой отката, снижающей 30 тонн миномета CARDOM до 10-15 тонн, что позволяет Spear Mk 2 устанавливать на автомобили 4x4, например, AM General HMMWV и Sandcat от Plasan.Как и CARDOM, миномет Spear Mk 2 оснащен компьютеризированной СУО, инерционной навигационной системой и системой автоматического наведения. Расчет два или три человека может развернуть миномет менее чем за минуту и в первую минуту отстрелять до 16 выстрелов. Spear Mk 2 совместим со всеми типами 120-мм мин для гладкоствольных минометов. Вариант Spear Mk 2, показанный 2016 году, был продан трем европейским странам и нескольким азиатским странам, включая Таиланд.Компания New Technologies Global Systems (NTGS), подразделение испанской Everis Aerospace and Defense, в декабре 2016 года получила заказ на 100 легких 120-мм минометов Alakran LMC (Light Mortar Carrier) от неназываемого заказчика с Ближнего Востока. Модульная система, разработанная специально для заказчиков, которым необходим высокомобильный миномет для оснащения сил быстрого реагирования, предназначен для установки на легкие машины с грузоподъемностью от 1,5 тонны. Первый заказчик в качестве шасси для Alakran LMC выбрал Toyota Land Cruiser 70.Миномет Alakran по украинскому проекту «Мобильный минометный комплекс» был выбран для установки на бронемашину Барс-8 4x4В походном положении миномет укладывается в горизонтальное положение на грузовую площадку или внутрь машины в зависимости от платформы, а для ведения огня опускает свою квадратную опорную плиту на грунт. Миномет может вращаться на 120° и вертикальные углы наведения составляют 45-90°.Компьютеризированная СУО позволяет привести миномет в готовность через 30 секунд после установки. Alakran может достичь максимально скорострельности 12 выстрелов в минуту и выдерживать длительный темп 4 выстрела в минуту.По завершении огневой задачи машина готова к движению через 15 секунд. Боекомплект зависти от шасси, на которое устанавливается миномет, но, как правило, это 40 выстрелов. В качестве альтернативы комплекс Alakran LMC может оснащаться 120-мм нарезными стволом или 81-мм или 82-мм гладкоствольными стволами.На выставке Eurosatory 2018 компании ST Engineering и Hirtenberger Defence Systems (HDS) подписали соглашение о сотрудничестве и продвижении 120-мм минометных комплексов в Европе. Компании будут продвигать в Европе минометный комплекс SRAMS (Super Rapid Advanced Mortar System) от ST Engineering в комбинации с СУО и 120-мм боеприпасами от HDS.Компания ST Kinetics продемонстрировала миномет SRAMS на собственном легком автомобиле Spider 4x4, заднем модуле сочлененного гусеничного вездехода Bronco ATV и БТР Теггех 8x8, а также на платформах других производителей. Производство было начато в ОАЭ в соответствии с контрактом на 48 мобильных минометных системы Agrab (Скорпион) Мк 2, выданным компании International Golden Group, в которую вошли BAE Systems, Denel и ST Kinetics.Комплекс Agrab представляет собой миномет SRAMS на минозащищенной машине Denel RG-31 Мк 6Е (фото вверху). Миномет SRAMS, установленный на задней площадке платформы, может вращаться на 40° в каждую сторону от осевой линии. Цифровая СУО от Thales South Africa Systems позволяет расчету из трех человек - командир, водитель, заряжающий - привести в готовность оружие через минуту после остановки машины. Двенадцать выстрелов уложены на двух стеллажах, в двух магазинах карусельного типа размещаются еще по 23 мины.Это соглашение позволит компаниям удовлетворить потребности европейских армий в 120-мм самоходных минометных комплексах.