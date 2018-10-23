Минобороны заказало разработку двухзвенной БРЭМ для Арктики

Российское военное ведомство на сайте госзакупок разместило заявку на проведение опытно-конструкторских работ в интересах Минобороны России. Требование одно - разработать ремонтно-эвакуационную машину для эксплуатации в арктических условиях.Объявленный закрытый конкурс на проведение ОКР продлится до 26 ноября, когда определится победитель. Выигравшему предстоит создать гусеничную двухзвенную ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-ГД (шифр "Эвакуатор ГМ"). Всего на проведение ОКР по этой теме выделяется 169,4 млн. рублей, которые будут разделены на три части: в 2018 год планируется выделить 18,5 млн рублей, в 2019 - 148 млн рублей, в 2020 - более 2,9 млн рублей. Работы должны быть закончены до 10 ноября 2020 года.Напомним, что в ВС РФ в арктических бригадах используются двухзвенные тягачи ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ с броневой защитой обитаемого отсека и грузоподъемностью 10 и 30 тонн соответственно. На основе ДТ-30 созданы арктические варианты зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА". ДТ-10 в амфибийном бронированном варианте применяются для оснащения арктических бригад в качестве техники для перевозки личного состава.ДТ-10 имеет массу 27,5 тонн. Вместимость — 5 человек в кабине и 57 человек в отсеках звеньев. И 10 тонн груза. Двигатель 710 л. с. Машина может двигаться по твердому грунту со скоростью 45 км/ч, по болоту 23 км/ч, плыть со скоростью 6 км/ч. Запас хода 700 км.ДТ-30 весит 29 тонн. Грузоподъемность 30 тонн. 5 посадочных мест. Двигатель 710 л.с. обеспечивает скорость движения в 37 км/ч на грунте и 4 км/ч по воде. Запас хода 500 км.