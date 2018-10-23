Испытания очередного модульного катера признаны успешными
На Камчатке завершились испытания многофункционального модульного катера «СМК-2187» (проект 23370М) для спасательного отряда войск и сил на Северо-востоке, сообщает пресс-служба ВВО.
Испытания проходили в строгом соответствии с утвержденной программой. На разных этапах испытаний представители завода-изготовителя осуществляли проверку мореходных качеств судна, его маневренности, функционирования навигационного оборудования и судовых систем.
Отмечается, что «СМК-2187» проекта 23370М является пятнадцатым катером в серии многофункциональных модульных судов поисково-спасательного обеспечения, строящихся для флота в рамках госконтракта с Минобороны РФ.
Испытания признаны успешными. В ближайшее время катер-катамаран будет принят госкомиссией. Судно войдет в состав аварийно-спасательной службы ТОФ на Камчатке.
Катер разработан в развитие проекта 23370, в сравнении с которым обладает увеличенной скоростью хода (до 13 узлов), улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного персонала, обновленным водолазным комплексом. Соответствует классу судов смешанного плавания (река-море).
Предназначен для производства поисково-спасательных и подводно–технических работ в пунктах базирования сил ВМФ, в том числе для осуществления водолазных спусков.
Длина катера – 24,2 м, ширина – 8,5 м. Водоизмещение – 130 т (полное – 150 т). Дальность плавания – не менее 300 миль (полным ходом – 250 миль), мореходность – 5 баллов, автономность 5 суток. Экипаж –7 человек, мест для дополнительного персонала – 4.
Испытания проходили в строгом соответствии с утвержденной программой. На разных этапах испытаний представители завода-изготовителя осуществляли проверку мореходных качеств судна, его маневренности, функционирования навигационного оборудования и судовых систем.
Отмечается, что «СМК-2187» проекта 23370М является пятнадцатым катером в серии многофункциональных модульных судов поисково-спасательного обеспечения, строящихся для флота в рамках госконтракта с Минобороны РФ.
Испытания признаны успешными. В ближайшее время катер-катамаран будет принят госкомиссией. Судно войдет в состав аварийно-спасательной службы ТОФ на Камчатке.
Катер разработан в развитие проекта 23370, в сравнении с которым обладает увеличенной скоростью хода (до 13 узлов), улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного персонала, обновленным водолазным комплексом. Соответствует классу судов смешанного плавания (река-море).
Предназначен для производства поисково-спасательных и подводно–технических работ в пунктах базирования сил ВМФ, в том числе для осуществления водолазных спусков.
Длина катера – 24,2 м, ширина – 8,5 м. Водоизмещение – 130 т (полное – 150 т). Дальность плавания – не менее 300 миль (полным ходом – 250 миль), мореходность – 5 баллов, автономность 5 суток. Экипаж –7 человек, мест для дополнительного персонала – 4.
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- Минобороны РФ, ship.kampo.ru
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