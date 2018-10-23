Медведев: Санкции вводим против тех, кто вредит России

Премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что вводимые Россией санкции против Украины коснутся тех, кто наносит вред интересам России и в списки попадут сотни физических лиц, сообщают российские центральные СМИ.Как следует из заявления Медведева, вводимые Россией ограничительные меры ни в коем случае не коснутся украинского народа в целом, но затронут сотни физических и юридических лиц на Украине, списки которых уже готовятся. В категорию физических лиц, подпадающих под российские санкции, войдут украинские физические лица, которые своими действиями нанесли и наносят вред России. По словам премьер-министра санкции затронут не только бизнесменов, но и представителей других профессий, а также компании и фирмы, контролируемые такими людьми.В обязательном порядке одной из мер станет запрет поставок в Россию определенных категорий товаров, произведенных на Украине, что сильно ударит "по карману" некоторых лиц, так как товарооборот между странами весьма значительный, а введенные ограничения грозят "большими денежными потерями".Кроме того будут приняты меры к блокированию украинских активов на территории России, принадлежащих подпадающим под санкции физическим и юридическим лицам. Блокированные активы будет невозможно вывести на Украину.Глава кабинета министров подчеркнул, что предложения по санкциям правительством уже разрабатываются и будут подготовлены в кратчайший срок.