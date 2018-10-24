Украинский ОПК в руках херсонских детей лейтенанта Шмидта

В очередной раз убеждаюсь в том, что смена гендиректора «Укроборонпрома» не принесла каких-либо положительных изменений в работу концерна.Как и во времена Романова, «успешный менеджмент» продолжает активно прокручивать разнообразные аферы по изъятию бюджетных средств в личное пользование. Изобретательности отдельных из них позавидовал бы сам Остап Бендер со своими 400 сравнительно честными способами отъема денег у населения.Так, полиция подозревает должностных лиц ГП «Николаевский бронетанковый завод» в сговоре с ООО «Укравто Конверсия» с целью вывода государственных средств в сумме 4,15 млн. грн.!В марте 2017 года НБТЗ для выполнения заказа Минобороны заключил договор с «Укравто Конверсия» на поставку шести двигателей с коробкой передач LHD TYP 2855A.6 на общую сумму 5181080,99 грн.В начале 2018 года предприятие оплатило 80% аванса — 4,15 млн. грн., но обещанных в двухнедельный срок комплектующих так и не дождалось.Однако завод не стал подавать в суд на возвращение аванса (что лишь подтверждает причастность руководства предприятия к махинации).Только через два месяца после окончания срока поставки «Укравто Конверсия» якобы все-таки поставила обещанные двигатели, которые из-за несоответствия требованиям ей вернули обратно для замены.Отметим, что документального подтверждения запоздалой поставке и возврату нет. Зато есть показания заведующей складом, из которых стало известно, что коробки передач с комплектующими узлами и блоками изготовлялись в цехах самого завода.По указанию директора ОМТС НБТЗ она в начале июня подготовила 12 ящиков с логотипом Iveco, в которые грузчики загрузили различные металлические предметы по весу двигателей и коробок передач к ним. Затем ящики были закрыты, опломбированы и помещены в состав. В дальнейшем эти ящики были продемонстрированы представителю ГП «Укроборонпром» как двигатели по указанному договору с «УкрАвто Конверсия».Следует заметить, что руководил НБТЗ все это время херсонский предприниматель Николай Кистрин. До своего назначения на завод он был советником своего земляка – гендиректора «Укроборонпром» Романа Романова!Примечательно, что «успешный менеджер» покинул должность директора НБТЗ в августе этого года, аккурат накануне открытия уголовного дела о пропавших двигателях. Официальная версия увольнения – задержка зарплат.Сразу после ухода Кистрина предприятие подало иск на фирму по невыполнению упомянутого договора с требованиями выплаты предприятию 658 тыс. грн. штрафа и пени за несвоевременно поставленные двигатели.Это далеко не первый и не последний пример столь «грамотной» работы Романо-Букинской команды.Немногим ранее за ненадлежащее исполнение государственного контракта по поставке военной техники для Вооруженных Сил Украины с ГП «Житомирский бронетанковый завод» взыскано 1,2 миллиона гривен за непоставленную МОУ военную технику.Очевидно, что такая «успешная деятельность» украдипромовских кадров лишь добивает еще трепыхающиеся предприятия украинского ОПК. Ну а когда пилить и добивать станет нечего, руины отдадут на приватизацию. Вот такое оно, «перспективное» завтра украинского ОПК от херсонских детей лейтенанта Шмидта.