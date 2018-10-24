«Агент Кремля» в борьбе за литовское кресло

Основным критерием успеха и гарантией на мягкое кресло чиновника в странах Прибалтики по праву можно назвать твердые антироссийские взгляды, которые яро демонстрируются на публику. И когда политик Вигаудас Ушацкас начал действовать вразрез с этими представлениями, его все чаще стали называть «агентом Кремля».Девять лет назад Ушацкас был министром иностранных дел Литвы, однако президент республики Даля Грибаускайте уволила его за «недопустимую пророссийскую политику». Глава МИД тогда выступал за переход Литвы на безвизовый режим с Россией. После экс-министр стал послом Евросоюза в России.Теперь, вернувшись на родину, дипломат решил придать значимости и силы литовской политике. Он заявил, что «Литва, вступив в ЕС и НАТО, утратила стратегическую линию во внешней политике и не учитывает в ее проведении национальные интересы», и благодаря ему она будет проводиться с опорой на ценности, мудрость и национальные интересы. Если он, конечно, победит на президентских выборах, которые состоятся в мае следующего года.Русофобия дает основной доход прибалтийским политикам. Однако кандидат в президенты заявил о желании отказаться от оскорбительной риторики в отношении России, например, не называть ее террористическим государством (как делает это действующий президент Грибаускайте).Кроме того, во время дебатов с другим кандидатом, Ингридой Шимоните, Ушацкас заявил, что не видит прямой военной угрозы для Прибалтики со стороны России. Шимоните возразила ему, сказав, что Москва угрожает безопасности Вашингтона. На это экс-министр спросил ее: «Вы действительно верите, что Россия сейчас нападет на государство НАТО? Тогда почему мы еще в НАТО?»Также политик выступает за конструктивный диалог с Россией. В начале октября он организовал международную конференцию «Спустя 20 лет после «Нидской инициативы»», на которую были приглашены в том числе и российские представители. Это вызвало сильнейшую критику со стороны его коллег. Его инициативу назвали «угрозой для Литвы».И тут, чтобы вконец не прослыть агентом Кремля и не проиграть президентскую гонку, Вигаудас Ушацкас выбрал единственно выигрышную стратегию – антироссийскую.В его предвыборных обещаниях основными тезисами теперь стали поддержка американской внешней политики, увеличение оборонного бюджета и создание американской военной базы в Литве. Кандидат обвинил действующее литовское правительство в том, что оно недостаточно активно работает для привлечения американских военных на свою территорию, а также заявил, что действия России «разрушают архитектуру европейской безопасности и угрожают безопасности Литвы», поэтому военная база необходима.Однако в то, что эта военная база будет построена на территории Литвы, не верят ни США, ни сам Ушацкас. У Литвы нет на это денег, а американцы явно продемонстрировали, что не заинтересованы строить базы только за свои деньги.Так почему человек, известный своим умом и прагматичностью, делает такие глупые заявления? Все дело в том, что в декабре его однопартийцы будут выбирать кандидата в президенты от партии, и такие проамериканские и пронатовские лозунги призваны удовлетворить потребность в антироссийской истерии в первую очередь его коллег консерваторов.