Двухсредный автомат АДС принят на вооружение Минобороны РФ
Министерство обороны России приняло на вооружение двухсредный автомат АДС, способный вести огонь как на воздухе, так и под водой. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на представителя Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Николая Комарова на выставке "Интерполитех-2018".
Как сообщил представитель ЦКИБ-СОО на автомат уже поступили первые заказы, начато производство. По словам Комарова АДС уникальный автомат, способный стрелять как под водой, так и на воздухе. Переключение режимов ведения огня производится установкой в нужное положение переключателя "вода-воздух", после чего зарядить соответствующие патроны: обычный 5,45х39 мм или специальный боеприпас для жидкости 5,45х39 ПСП. 40-мм гранатомет может использовать все модификации ВОГ-25.
Автомат создан по схеме "булл-пап", что позволило сделать автомат довольно компактным: вес – 4,6 килограмма, длина — 68,5 сантиметра. Для удобства применения автомата как правшам, так и левшам, выброс гильз можно сделать с любой стороны. Дальность стрельбы на воздухе - 500 метров, данные стрельбы под водой не разглашаются, но согласно открытым источникам, убойная сила патрона ПСП под водой сохраняется до 25 метров. На автомат могут устанавливаться все типы прицелов, а так же прибор малошумной стрельбы.
Разработчики заявляют, что автомат сильно заинтересовал зарубежных заказчиков и уже подаются первые заявки на его поставки за рубеж, но приоритетом являются интересы российской армии, поэтому в первую очередь поставки начнутся в вооруженные силы России.
Как сообщил представитель ЦКИБ-СОО на автомат уже поступили первые заказы, начато производство. По словам Комарова АДС уникальный автомат, способный стрелять как под водой, так и на воздухе. Переключение режимов ведения огня производится установкой в нужное положение переключателя "вода-воздух", после чего зарядить соответствующие патроны: обычный 5,45х39 мм или специальный боеприпас для жидкости 5,45х39 ПСП. 40-мм гранатомет может использовать все модификации ВОГ-25.
Автомат создан по схеме "булл-пап", что позволило сделать автомат довольно компактным: вес – 4,6 килограмма, длина — 68,5 сантиметра. Для удобства применения автомата как правшам, так и левшам, выброс гильз можно сделать с любой стороны. Дальность стрельбы на воздухе - 500 метров, данные стрельбы под водой не разглашаются, но согласно открытым источникам, убойная сила патрона ПСП под водой сохраняется до 25 метров. На автомат могут устанавливаться все типы прицелов, а так же прибор малошумной стрельбы.
Разработчики заявляют, что автомат сильно заинтересовал зарубежных заказчиков и уже подаются первые заявки на его поставки за рубеж, но приоритетом являются интересы российской армии, поэтому в первую очередь поставки начнутся в вооруженные силы России.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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