Неудобные вопросы для международной безопасности. Русская версия ежегодника SIPRI
По очевидным причинам, значительное количество публикаций на тему обороны, безопасности и военной политики выходит на английском языке. Однако русскоязычная публика не остается в стороне и получает возможность ознакомиться с интересующими материалами, пусть даже и с определенной задержкой. На днях была опубликована русская версия ежегодника SIPRI «Вооружение, разоружение и международная безопасность» за 2017 год. При этом исходная книга была дополнена Специальным приложением за авторством российских специалистов.
Как и в прошлом, русская версия ежегодника стала плодом сотрудничества Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Центр международной безопасности ИМЭМО РАН подготовил перевод англоязычного издания, а кроме того, сформировал Специальное приложение с рядом новых статей.
Необходимо отметить, что русский перевод ежегодника SIPRI «Вооружение, разоружение и международная безопасность» за 2017 год вышел достаточно поздно: уже существует новый выпуск этого издания. Тем не менее, оно не потеряло своей актуальности и представляет большой интерес как для специалистов, так и для широкой общественности. Кроме того, нельзя не отметить, что русский перевод ежегодника с приложением размещены в свободном доступе, тогда как книги в оригинале распространяются только на платной основе.
Темы и статьи
Ежегодник с приложением отличается солидным объемом – свыше 770 страниц. Собственно книга от SIPRI содержит 15 глав в 4 разделах, не считая нескольких статей-дополнений, предисловий и т.д. В этих разделах и главах содержится вся основная информация о процессах в области международной безопасности и военно-политической сфере, имевших место в 2016 году. Как всегда, введение ежегодника описывает общие тенденции и вопросы, после чего следует подробное их рассмотрение в разных частях и главах.
За введением в книге следует глава «Вооруженные конфликты и мирные процессы», открывающая часть I «Вооруженные конфликты и их урегулирование». В главе рассматриваются проблематика войн 2007-2016 годов, ситуация в Колумбии и специфика конфликтов с участием исламистских вооруженных организаций. Кроме того, отдельную статью посвятили Глобальному индексу миролюбия за 2017 год.
Следующая глава посвящена конфликтам и общей ситуации в Африке и на Ближнем Востоке. В ней дается общий обзор событий 2016 года; рассматриваются процессы борьбы с крупными террористическими организациями; а также исследуются военные расходы ближневосточных и африканских стран.
Четвертая глава посвящена европейской безопасности. Авторы статей обращают внимание на растущую нестабильность в регионе, рассматривают конфликты в странах бывшего СССР, а также изучают ситуацию в Турции. Во всех случаях речь идет о событиях 2016 года.
Глава 5 носит название «Миротворческие операции и урегулирование конфликтов». За кратким обзором ситуации в этой области следуют развернутые статьи о глобальных и региональных тенденциях, а также о конкретных событиях. Публикуется статья о защите гражданского населения в условиях вооруженного конфликта. В качестве примера в ней взяты события в Южном Судане. Наконец, представлена сводная таблица по миротворческой деятельности в 2016 году.
Часть II книги посвящена безопасности и развитию в 2016 году. В ней содержатся три главы не самого большого объема. По определенным причинам, полные тексты этих глав не попали в русскоязычное издание ежегодника, и от них остались только заметки с кратким обзором ситуации. Во второй части книги рассмотрены сохранение мира и проблемы устойчивого развития в опасных местах; реагирование на кризисы и вынужденные перемещения в нестабильных условиях; а также взаимосвязь между изменением климата и вооруженным конфликтом.
Часть III носит простое и понятное название «Военные расходы и вооружения, 2016». Она начинается с главы 9 «Военные расходы». Вместе с кратким обзором в главе содержатся пять отдельных статей на разные темы. Авторы SIPRI последовательно рассмотрели мировые тенденции в области торговли оружием, отдельно изучили расходы США, оценили влияние «нефтяных шоков» на рынок вооружений, а также выполнили «Продление в прошлое данных СИПРИ о военных расходах». Последняя статья главы посвящена транспарентности данных о военных тратах.
10 глава описывает международную торговлю оружием и динамику его производства. Специалисты изучили собственно тенденции в торговле оружием в 2016 году. Затем рассматриваются вопросы поставки вооружений в качестве военной помощи и прозрачность таких поставок. Еще две статьи посвящены стоимостному объему экспорта стран, а также производству продукции и оказанию военных услуг.
11 глава затрагивает «Ядерные силы мира». В 9 статьях последовательно рассматриваются ядерные потенциалы ряда стран. Изучено ядерное вооружение США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР. Также в главе присутствует отдельная статья на тему глобальных запасов и производства расщепляющихся материалов в 2016 году. Закрывает главу публикация «Ядерные взрывы в 1945-2016 гг.»
Затем следует часть IV «Нераспространение, контроль над вооружениями и разоружение». 12 глава посвящена контролю и нераспространению ядерного оружия. В ней рассматривается российско-американское сотрудничество в этой сфере, международные проекты по укреплению безопасности, а также инициативы и многосторонние договоры в области ядерного оружия. Еще одна статья посвящена выполнению Ираном т.н. всеобъемлющего плана действий.
Следующая глава затрагивает вопросы химической и биологической безопасности. Первая статья этой главы рассматривает ситуацию с сирийским химическим оружием и подозрениями в его применении. Далее рассматриваются подозрения о применении БОВ в Ираке. Еще две статьи посвящены вопросам контроля над химическим и биологическим оружием.
14 глава затрагивает контроль над обычными вооружениями и содержит три статьи на эту тему. Первая рассматривает международное гуманитарное право и участие Международного комитета красного креста. Также изучаются гуманитарные режимы контроля над вооружениями. Последняя статья поднимает вопрос перезапуска контроля над обычными вооружениями в Европе.
Последняя глава носит название «Контроль в сфере торговли оружием и товарами двойного назначения». В ней приводятся статьи на тему договора о торговле оружием и многостороннего эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения. Рассматриваются режимы экспортного контроля, а также события в сфере контроля над торговлей силами Евросоюза.
В трех дополнениях к ежегоднику приводятся соглашения по контролю над вооружениями и разоружению; международные организации по сотрудничеству в сфере безопасности и хронология 2016 года.
Специальное приложение
Специальное приложение к ежегоднику «Вооружение, разоружение и международная безопасность» от ИМЭМО РАН разделено на три части: «Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии», «Научная экспертиза» и «Документы и справочные материалы». По своему объему приложение уступает основной книге, но представляет не меньший интерес.
В первой части Специального приложения приводятся статьи на тему «Эрозии стратегической стабильности», проблем многостороннего ядерного сдерживания, особенности американского «Ядерного обзора» 2018 г. Также имеются материалы на тему ядерного потенциала КНДР и его влияния на обстановку в регионе; проблем договора о запрещении производства расщепляющихся материалов и кризиса европейской безопасности.
Вторая часть приложения включает статьи на темы эволюции Шанхайской организации сотрудничества; отношений Китая, Индии и Пакистана; конфликтов на Ближнем Востоке и в Сирии; а также изменений в российской Госпрограмме вооружений. Далее следует третья часть с обзором основных документов России в сфере национальной безопасности, обороны и контроля над вооружениями. В ней рассмотрено законодательство и нормативные акты, действовавшие в 2017 году.
Введение в международную безопасность
Содержательная часть ежегодника открывается введением за авторством директора SIPRI Дэна Смита. Он рассмотрел 2016 год и сделал общие выводы о его достижениях и проблемах. Кроме того, он сравнил 2016 год с предыдущим, что тоже привело к определенным выводам. Наконец, во введении новой книги приводится краткое содержание всех основных статей, указывающее на главные тенденции и проблемы в обозреваемый период.
Д. Смит пишет, что 2016 год не принес никаких масштабных изменений в сфере международных договоров. В то же время, в этом году негативные явления в международной сфере компенсировались тем, что существующие соглашения продолжают функционировать и справляются со своими задачами. Впрочем, имелись основания для беспокойства на тему дальнейшего развития ситуации и долгосрочной перспективы.
В целом, в 2016 году не удалось разрешить ни одну из основных проблем, оказывающих негативное влияние на безопасность и международную стабильность. В ряде регионов продолжаются вооруженные конфликты, хотя в некоторых случаях появляются положительные тенденции. Так, масштабы войн на Ближнем Востоке в 2016 году уменьшились в сравнении с предыдущим. Однако конфликты не прекращаются, и в некоторые из них вмешиваются иностранные государства, преследующие свои интересы.
Директор Института отмечает, что в 2016 году имели место некоторые обнадеживающие процессы, но в целом ситуация не улучшилась. Все основные глобальные показатели в области безопасности и мира ухудшались. Военные расходы и объемы торговли вооружением постоянно росли. Активизировалось развитие военных технологий, а количество вооруженных конфликтов выросло.
Д. Смит также пишет, что в 2016 году на повестке дня появились несколько неудобных вопросов. В первую очередь, возникает вопрос о постепенной утрате достижений в построении мира, полученных вскоре после завершения холодной войны. Кроме того, появляется риск того, что ведущие страны мира, вступающие в конкуренцию друг с другом, не смогут объединять усилия для совместного решения проблем. Директор SIPRI полагает, что в США и странах Европы снизилась заинтересованность в международных институтах. Курс на защиту собственных интересов может стать дополнительным дестабилизирующим фактором.
Отдельно Д. Смит упоминает взаимодействие человека и окружающей среды. В связи с влиянием, оказываемым человеком на природу, нынешнюю геологическую эпоху предлагается назвать антропоценом. Концепция этой эпохи еще до конца не сформирована, но и ее, как считают в SIPRI, необходимо учитывать при изучении вопросов мира и безопасности. Защита природы от негативного воздействия человека требует совместных усилий множества стран. Ведущие государства опять вступили в серьезную конкуренцию, и на этом фоне предложение о сотрудничестве может быть полезным.
В сфере торговли оружием, согласно SIPRI, сохраняются тенденции к росту. В 2016 году общие военные расходы планеты достигли 1686 млрд долларов США – на 0,4% выше, чем в 2015 году. При этом обновлен рекорд по объемам торговли после 1990 года. В 2012-16 годах общий объем передач военной продукции вырос на 8,4% в сравнении с предыдущим пятилетним периодом и превышает показатели любой другой «пятилетки» с 1990 года. Одновременно с этим объем продаж сотни ведущих оборонных предприятий мира упал на 0,6%. Это означает, что 100 лидеров сокращают свое присутствие на рынке, а их места постепенно занимают производители из-за пределов первой сотни.
Рекомендуется к ознакомлению
По определенным причинам, русская версия ежегодника SIPRI «Вооружение, разоружение и международная безопасность» выходит с заметным опозданием относительно исходной книги. Вследствие этого русскоязычная аудитория, предпочитающая локализованные издания, только в конце 2018 года получает возможность ознакомиться с особенностями международной обстановки в 2016-м.
Впрочем, у такой ситуации есть некоторые плюсы. В первую очередь, в отличие от исходной версии, перевод ежегодника доступен всем желающим на безвозмездной основе. Кроме того, книга сопровождается Специальным приложением от специалистов российского ИМЭМО РАН, подготовленным уже в этом году на основе актуальных данных. Также необходимо отметить, что читатель, изучая прошлогодний ежегодник, может сравнить выводы и прогнозы его авторов с дальнейшим развитием событий в реальной жизни.
Появляется возможность рассмотреть не только ситуацию в разных областях, но и увидеть взгляды на нее, а также изучить оценки, актуальные для недавнего прошлого. Подобное изучение обстановки в мире, различных событий и реакции на них может представлять большой интерес.
Русское издание ежегодника Стокгольмского института исследований проблем мира выходит с определенным опозданием относительно оригинальной версии, но это не делает его менее ценным. Переведенный выпуск книги «Вооружение, разоружение и международная безопасность» за 2017 год рекомендован к прочтению всем, кто интересуется вопросами стратегической безопасности, международных отношений и продаж продукции военного назначения.
Русское издание ежегодника SIPRI с приложением от ИМЭМО РАН:
https://imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4276
Как и в прошлом, русская версия ежегодника стала плодом сотрудничества Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Центр международной безопасности ИМЭМО РАН подготовил перевод англоязычного издания, а кроме того, сформировал Специальное приложение с рядом новых статей.
Необходимо отметить, что русский перевод ежегодника SIPRI «Вооружение, разоружение и международная безопасность» за 2017 год вышел достаточно поздно: уже существует новый выпуск этого издания. Тем не менее, оно не потеряло своей актуальности и представляет большой интерес как для специалистов, так и для широкой общественности. Кроме того, нельзя не отметить, что русский перевод ежегодника с приложением размещены в свободном доступе, тогда как книги в оригинале распространяются только на платной основе.
Темы и статьи
Ежегодник с приложением отличается солидным объемом – свыше 770 страниц. Собственно книга от SIPRI содержит 15 глав в 4 разделах, не считая нескольких статей-дополнений, предисловий и т.д. В этих разделах и главах содержится вся основная информация о процессах в области международной безопасности и военно-политической сфере, имевших место в 2016 году. Как всегда, введение ежегодника описывает общие тенденции и вопросы, после чего следует подробное их рассмотрение в разных частях и главах.
За введением в книге следует глава «Вооруженные конфликты и мирные процессы», открывающая часть I «Вооруженные конфликты и их урегулирование». В главе рассматриваются проблематика войн 2007-2016 годов, ситуация в Колумбии и специфика конфликтов с участием исламистских вооруженных организаций. Кроме того, отдельную статью посвятили Глобальному индексу миролюбия за 2017 год.
Следующая глава посвящена конфликтам и общей ситуации в Африке и на Ближнем Востоке. В ней дается общий обзор событий 2016 года; рассматриваются процессы борьбы с крупными террористическими организациями; а также исследуются военные расходы ближневосточных и африканских стран.
Четвертая глава посвящена европейской безопасности. Авторы статей обращают внимание на растущую нестабильность в регионе, рассматривают конфликты в странах бывшего СССР, а также изучают ситуацию в Турции. Во всех случаях речь идет о событиях 2016 года.
Глава 5 носит название «Миротворческие операции и урегулирование конфликтов». За кратким обзором ситуации в этой области следуют развернутые статьи о глобальных и региональных тенденциях, а также о конкретных событиях. Публикуется статья о защите гражданского населения в условиях вооруженного конфликта. В качестве примера в ней взяты события в Южном Судане. Наконец, представлена сводная таблица по миротворческой деятельности в 2016 году.
Часть II книги посвящена безопасности и развитию в 2016 году. В ней содержатся три главы не самого большого объема. По определенным причинам, полные тексты этих глав не попали в русскоязычное издание ежегодника, и от них остались только заметки с кратким обзором ситуации. Во второй части книги рассмотрены сохранение мира и проблемы устойчивого развития в опасных местах; реагирование на кризисы и вынужденные перемещения в нестабильных условиях; а также взаимосвязь между изменением климата и вооруженным конфликтом.
Часть III носит простое и понятное название «Военные расходы и вооружения, 2016». Она начинается с главы 9 «Военные расходы». Вместе с кратким обзором в главе содержатся пять отдельных статей на разные темы. Авторы SIPRI последовательно рассмотрели мировые тенденции в области торговли оружием, отдельно изучили расходы США, оценили влияние «нефтяных шоков» на рынок вооружений, а также выполнили «Продление в прошлое данных СИПРИ о военных расходах». Последняя статья главы посвящена транспарентности данных о военных тратах.
10 глава описывает международную торговлю оружием и динамику его производства. Специалисты изучили собственно тенденции в торговле оружием в 2016 году. Затем рассматриваются вопросы поставки вооружений в качестве военной помощи и прозрачность таких поставок. Еще две статьи посвящены стоимостному объему экспорта стран, а также производству продукции и оказанию военных услуг.
11 глава затрагивает «Ядерные силы мира». В 9 статьях последовательно рассматриваются ядерные потенциалы ряда стран. Изучено ядерное вооружение США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР. Также в главе присутствует отдельная статья на тему глобальных запасов и производства расщепляющихся материалов в 2016 году. Закрывает главу публикация «Ядерные взрывы в 1945-2016 гг.»
Затем следует часть IV «Нераспространение, контроль над вооружениями и разоружение». 12 глава посвящена контролю и нераспространению ядерного оружия. В ней рассматривается российско-американское сотрудничество в этой сфере, международные проекты по укреплению безопасности, а также инициативы и многосторонние договоры в области ядерного оружия. Еще одна статья посвящена выполнению Ираном т.н. всеобъемлющего плана действий.
Следующая глава затрагивает вопросы химической и биологической безопасности. Первая статья этой главы рассматривает ситуацию с сирийским химическим оружием и подозрениями в его применении. Далее рассматриваются подозрения о применении БОВ в Ираке. Еще две статьи посвящены вопросам контроля над химическим и биологическим оружием.
14 глава затрагивает контроль над обычными вооружениями и содержит три статьи на эту тему. Первая рассматривает международное гуманитарное право и участие Международного комитета красного креста. Также изучаются гуманитарные режимы контроля над вооружениями. Последняя статья поднимает вопрос перезапуска контроля над обычными вооружениями в Европе.
Последняя глава носит название «Контроль в сфере торговли оружием и товарами двойного назначения». В ней приводятся статьи на тему договора о торговле оружием и многостороннего эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения. Рассматриваются режимы экспортного контроля, а также события в сфере контроля над торговлей силами Евросоюза.
В трех дополнениях к ежегоднику приводятся соглашения по контролю над вооружениями и разоружению; международные организации по сотрудничеству в сфере безопасности и хронология 2016 года.
Специальное приложение
Специальное приложение к ежегоднику «Вооружение, разоружение и международная безопасность» от ИМЭМО РАН разделено на три части: «Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии», «Научная экспертиза» и «Документы и справочные материалы». По своему объему приложение уступает основной книге, но представляет не меньший интерес.
В первой части Специального приложения приводятся статьи на тему «Эрозии стратегической стабильности», проблем многостороннего ядерного сдерживания, особенности американского «Ядерного обзора» 2018 г. Также имеются материалы на тему ядерного потенциала КНДР и его влияния на обстановку в регионе; проблем договора о запрещении производства расщепляющихся материалов и кризиса европейской безопасности.
Вторая часть приложения включает статьи на темы эволюции Шанхайской организации сотрудничества; отношений Китая, Индии и Пакистана; конфликтов на Ближнем Востоке и в Сирии; а также изменений в российской Госпрограмме вооружений. Далее следует третья часть с обзором основных документов России в сфере национальной безопасности, обороны и контроля над вооружениями. В ней рассмотрено законодательство и нормативные акты, действовавшие в 2017 году.
Введение в международную безопасность
Содержательная часть ежегодника открывается введением за авторством директора SIPRI Дэна Смита. Он рассмотрел 2016 год и сделал общие выводы о его достижениях и проблемах. Кроме того, он сравнил 2016 год с предыдущим, что тоже привело к определенным выводам. Наконец, во введении новой книги приводится краткое содержание всех основных статей, указывающее на главные тенденции и проблемы в обозреваемый период.
Д. Смит пишет, что 2016 год не принес никаких масштабных изменений в сфере международных договоров. В то же время, в этом году негативные явления в международной сфере компенсировались тем, что существующие соглашения продолжают функционировать и справляются со своими задачами. Впрочем, имелись основания для беспокойства на тему дальнейшего развития ситуации и долгосрочной перспективы.
В целом, в 2016 году не удалось разрешить ни одну из основных проблем, оказывающих негативное влияние на безопасность и международную стабильность. В ряде регионов продолжаются вооруженные конфликты, хотя в некоторых случаях появляются положительные тенденции. Так, масштабы войн на Ближнем Востоке в 2016 году уменьшились в сравнении с предыдущим. Однако конфликты не прекращаются, и в некоторые из них вмешиваются иностранные государства, преследующие свои интересы.
Директор Института отмечает, что в 2016 году имели место некоторые обнадеживающие процессы, но в целом ситуация не улучшилась. Все основные глобальные показатели в области безопасности и мира ухудшались. Военные расходы и объемы торговли вооружением постоянно росли. Активизировалось развитие военных технологий, а количество вооруженных конфликтов выросло.
Д. Смит также пишет, что в 2016 году на повестке дня появились несколько неудобных вопросов. В первую очередь, возникает вопрос о постепенной утрате достижений в построении мира, полученных вскоре после завершения холодной войны. Кроме того, появляется риск того, что ведущие страны мира, вступающие в конкуренцию друг с другом, не смогут объединять усилия для совместного решения проблем. Директор SIPRI полагает, что в США и странах Европы снизилась заинтересованность в международных институтах. Курс на защиту собственных интересов может стать дополнительным дестабилизирующим фактором.
Отдельно Д. Смит упоминает взаимодействие человека и окружающей среды. В связи с влиянием, оказываемым человеком на природу, нынешнюю геологическую эпоху предлагается назвать антропоценом. Концепция этой эпохи еще до конца не сформирована, но и ее, как считают в SIPRI, необходимо учитывать при изучении вопросов мира и безопасности. Защита природы от негативного воздействия человека требует совместных усилий множества стран. Ведущие государства опять вступили в серьезную конкуренцию, и на этом фоне предложение о сотрудничестве может быть полезным.
В сфере торговли оружием, согласно SIPRI, сохраняются тенденции к росту. В 2016 году общие военные расходы планеты достигли 1686 млрд долларов США – на 0,4% выше, чем в 2015 году. При этом обновлен рекорд по объемам торговли после 1990 года. В 2012-16 годах общий объем передач военной продукции вырос на 8,4% в сравнении с предыдущим пятилетним периодом и превышает показатели любой другой «пятилетки» с 1990 года. Одновременно с этим объем продаж сотни ведущих оборонных предприятий мира упал на 0,6%. Это означает, что 100 лидеров сокращают свое присутствие на рынке, а их места постепенно занимают производители из-за пределов первой сотни.
Рекомендуется к ознакомлению
По определенным причинам, русская версия ежегодника SIPRI «Вооружение, разоружение и международная безопасность» выходит с заметным опозданием относительно исходной книги. Вследствие этого русскоязычная аудитория, предпочитающая локализованные издания, только в конце 2018 года получает возможность ознакомиться с особенностями международной обстановки в 2016-м.
Впрочем, у такой ситуации есть некоторые плюсы. В первую очередь, в отличие от исходной версии, перевод ежегодника доступен всем желающим на безвозмездной основе. Кроме того, книга сопровождается Специальным приложением от специалистов российского ИМЭМО РАН, подготовленным уже в этом году на основе актуальных данных. Также необходимо отметить, что читатель, изучая прошлогодний ежегодник, может сравнить выводы и прогнозы его авторов с дальнейшим развитием событий в реальной жизни.
Появляется возможность рассмотреть не только ситуацию в разных областях, но и увидеть взгляды на нее, а также изучить оценки, актуальные для недавнего прошлого. Подобное изучение обстановки в мире, различных событий и реакции на них может представлять большой интерес.
Русское издание ежегодника Стокгольмского института исследований проблем мира выходит с определенным опозданием относительно оригинальной версии, но это не делает его менее ценным. Переведенный выпуск книги «Вооружение, разоружение и международная безопасность» за 2017 год рекомендован к прочтению всем, кто интересуется вопросами стратегической безопасности, международных отношений и продаж продукции военного назначения.
Русское издание ежегодника SIPRI с приложением от ИМЭМО РАН:
https://imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4276
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter