В США заявили о кибероперации против России

США испытывают серьёзную угрозу со стороны Москвы. И против этой угрозы направлена кибероперация. В сравнении с тем, что предпринимает Россия, операция киберкомандования США является очень умеренной.

Американские СМИ публикуют материалы, которые фактически можно было бы расценивать как откровенное объявление России войны в киберпространстве. Так, в New York Times вышел материал, в котором рассказывается, что профильное командование США провело «первую кибероперацию» против Российской Федерации.В материале американского издания заявлено, что целью киберкомандования США являются отдельные оперативные сотрудники ведомств России, которые якобы занимаются вмешательством в американские выборы и публикуют дезинформацию.Речь идёт о выборах, которые в США пройдут в ноябре. Киберкомандование, как пишет NYT, проводит операцию по нейтрализации «российских киберспециалистов». Опять "Петров и Боширов"?..Здесь нужно отметить, что на днях американский Департамент юстиции объявил о том, что Россия «вновь развязала информационную войну, чтобы повлиять на сей раз на промежуточные выборы в США».Из материала:Таким образом, не предоставив ни единого реального доказательство о вмешательстве в выборы, в США откровенно заявляют о фактически военных действиях в условиях виртуального пространства против РФ. И всё это организовано на фоне визита Джона Болтона в Москву, который, как заявлено, прилетел "договариваться".Президент Владимир Путин напомнил Болтону слова, которые содержатся на гербе США: единство в многообразии. По словам Путина, это свидетельствует о том, что нужно искать точки соприкосновения, не обращая внимания на разногласия.