Русский капкан для Трампа. Важные последствия выхода из ДРСМД
Воистину непаханым полем для аналитической деятельности военных экспертов, а также политологов и журналистов стала недавняя новость о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), о чём 20 октября заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Вероятность принятия такого решения была бескомпромиссно преподнесена западным средствам массовой информации как объективная контрмера Вашингтона на «многолетнее нарушение договора со стороны Российской Федерации». И это несмотря на то, что за последние годы в районе румынского города Девеселу и польского посёлка Редзиково в рамках ЕвроПРО возведены стационарные противоракетные комплексы «Aegis Ashore», которые оснащены наземными модификациями модульных универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, способных применять не только сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты RIM-174ERAM (SM-6) и экзоатмосферные перехватчики RIM-161C (SM-3 Block IB), но и ударные модификации данных перехватчиков с индексом SM-4 (RGM-165), а также малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM и тактические ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER.
И если информацией о поступлении на вооружение и боевом крещении SM-4 (официально проект был закрыт в 2003 году) или более современных корабельных БРСД «ArcLight» в составе корабельных УВПУ Mk 41 VLS ВМС США мы на текущий момент не располагаем, то об испытательных пусках LRASM c корабельных УВПУ Mk 41 уже давно известно. А это значит, что специалисты «Lockheed Martin» и «Raytheon» смогут легко адаптировать LRASMы и конструктивно идентичные JASSM-ER для применения с наземных модификаций Mk 41, входящих в состав комплекса «Иджис Эшор». Вооружившись картой и линейкой, очень легко определить, что в радиус действия вышеуказанных тактических крылатых ракет, запущенных с объекта в Девеселу, попадают: надводные корабли ЧФ ВМФ России в акватории Чёрного моря, большая часть стратегически важных объектов Краснодарского края, Республики Крым, а также восточных районов Ростовской, Белгородской и Курской областей. В случае с «Эшором» в польском Редзиково ситуация ещё «веселее»: в радиусе действия данных ракет оказываются Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области.
Вывод: одно только возведение комплексов «Иджис Ашор» в Восточной Европе, способных во мгновение ока трансформироваться из противоракетных в ударные (благодаря ракетам AGM-158B/C), полностью противоречит пунктам Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Так что нарушения ДРСМД касаются исключительно американской стороны, в то время как «Кинжалы», «Искандеры» и другое ракетное вооружение, развёртываемое ГШ ВС России в Южном и Западном военных округах, — не что иное, как ответные меры на действия Пентагона.
Вполне понятно, что выход США из рамок ДРСМД значительно поднимет градус геостратегической напряжённости, ужесточит риторику сторон относительно раздела зон контроля в Переднеазиатском и Азиатско-Тихоокеанском регионах, а также заметно форсирует уже существующую гонку вооружений. И Вашингтон здесь всеми силами пытается позиционировать себя в качестве ведущей стороны, которая, не считаясь с достижениями оборонных отраслей России и Китая, готова перехватить инициативу на глобальном ТВД, в очередной раз доказывая мировому сообществу незыблемость однополярной системы. На первый взгляд, именно такой план прослеживается в позавчерашнем заявлении Дональда Трампа на встрече с журналистами в Белом доме, где американский лидер заявил, что «США готовы наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока все остальные ядерные державы не испугаются».
Но вот ведь незадача! Несмотря на крайне воинственную антироссийскую патетику Трампа в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне и аналогичную модель высказываний советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в вопросе выхода из ДРСМД наши американские «коллеги» продолжают искать поддержку у Великобритании, Японии и других «государств-подстилок». Да и сам Трамп не торопится исключать Штаты из ДРСМД, проводя консультации с компетентными специалистами из Пентагона. В итоге вечером 23 октября стало известно о том, что следующие переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоятся 11 ноября 2018 года в Париже, во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны. Очевидно, что вопросы, касающиеся ДРСМД, оказались куда важнее, чем выдуманная «охота на ведьм», с помощью которой американский лидер пытался аргументировать перенос переговоров на 2019 год. Но в чём же дело? Почему Белый дом резко пошёл на попятную, ожидая очередных переговоров с Владимиром Путиным?
Ответ здесь очевиден: США попросту не готовы к одновременной гонке вооружений с Россией и Поднебесной. В то время как боинговский проект гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A «Waverider» находится лишь на промежуточном этапе лётных испытаний, который заключается в тестировании ГПВРД «Pratt & Whitney SJX-61» на скоростях более 5,1М, российские 10-маховые гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», оснащённые проверенными и надёжными РДТТ, уже находятся на опытно-боевом дежурстве (на подвесках модернизированных тяжёлых перехватчиков МиГ-31К). Следовательно, ВКС России, несмотря даже на более скудное финансирование корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «КБ машиностроения» (г. Коломна) в сравнении со штатовскими компаниями, смогут гораздо быстрее увеличить количество «Кинжалов», состоящих на вооружении ВКС России. И это реальная проблема для командования ВС США в Европе.
Более того, на вооружении надводного компонента Военно-морских сил США по-прежнему нет зенитных управляемых ракет, способных обеспечить хотя бы 50%-ную вероятность перехвата аэробаллистических ракет большой дальности Х-47М2 «Кинжал». Сверхдальнобойные ЗУР RIM-174ERAM, обладающие конструктивными пределами по перегрузке в 25—30 ед., неспособны уничтожить «Кинжал», маневрирующий с перегрузками более 30G. Более «вёрткие» ЗУР RIM-162A/B ESSM Block 2, оснащённые газоструйными системами отклонения вектора тяги, также не имеют возможности перехватить «Кинжал» в связи с ограничениями по скорости поражаемой цели.
И только французские противоракеты средней и большой дальности «Aster-30», имеющие в арсенале системы управления газодинамические двигатели поперечного управления (ДПУ), могут лишь частично противостоять новейшим российским «Кинжалам». Но для этого американцам потребуется, во-первых, адаптировать «Астеры» для пуска из транспортно-пусковых контейнеров Mk 13 (ячейки ПУ Mk 41), а во вторых, программно и аппаратно синхронизировать их инерциально-навигационные системы и активные РГСН с боевой информационно-управляющей системой «Иджис», на что потребуется внушительный период времени, за который количество «Кинжалов» на вооружении наших ВКС может превысить тысячи единиц.
Источники информации:
http://www.aif.ru/politics/world/vstrecha_putina_i_trampa_proydet_11_noyabrya_v_parizhe
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm3/sm3.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-896.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/23/tramp-pokazhet-kuzkinu-mat-chem-glava-ssha-napugaet-rossiyu-i-kitay.html
И если информацией о поступлении на вооружение и боевом крещении SM-4 (официально проект был закрыт в 2003 году) или более современных корабельных БРСД «ArcLight» в составе корабельных УВПУ Mk 41 VLS ВМС США мы на текущий момент не располагаем, то об испытательных пусках LRASM c корабельных УВПУ Mk 41 уже давно известно. А это значит, что специалисты «Lockheed Martin» и «Raytheon» смогут легко адаптировать LRASMы и конструктивно идентичные JASSM-ER для применения с наземных модификаций Mk 41, входящих в состав комплекса «Иджис Эшор». Вооружившись картой и линейкой, очень легко определить, что в радиус действия вышеуказанных тактических крылатых ракет, запущенных с объекта в Девеселу, попадают: надводные корабли ЧФ ВМФ России в акватории Чёрного моря, большая часть стратегически важных объектов Краснодарского края, Республики Крым, а также восточных районов Ростовской, Белгородской и Курской областей. В случае с «Эшором» в польском Редзиково ситуация ещё «веселее»: в радиусе действия данных ракет оказываются Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области.
Вывод: одно только возведение комплексов «Иджис Ашор» в Восточной Европе, способных во мгновение ока трансформироваться из противоракетных в ударные (благодаря ракетам AGM-158B/C), полностью противоречит пунктам Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Так что нарушения ДРСМД касаются исключительно американской стороны, в то время как «Кинжалы», «Искандеры» и другое ракетное вооружение, развёртываемое ГШ ВС России в Южном и Западном военных округах, — не что иное, как ответные меры на действия Пентагона.
Вполне понятно, что выход США из рамок ДРСМД значительно поднимет градус геостратегической напряжённости, ужесточит риторику сторон относительно раздела зон контроля в Переднеазиатском и Азиатско-Тихоокеанском регионах, а также заметно форсирует уже существующую гонку вооружений. И Вашингтон здесь всеми силами пытается позиционировать себя в качестве ведущей стороны, которая, не считаясь с достижениями оборонных отраслей России и Китая, готова перехватить инициативу на глобальном ТВД, в очередной раз доказывая мировому сообществу незыблемость однополярной системы. На первый взгляд, именно такой план прослеживается в позавчерашнем заявлении Дональда Трампа на встрече с журналистами в Белом доме, где американский лидер заявил, что «США готовы наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока все остальные ядерные державы не испугаются».
Но вот ведь незадача! Несмотря на крайне воинственную антироссийскую патетику Трампа в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне и аналогичную модель высказываний советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в вопросе выхода из ДРСМД наши американские «коллеги» продолжают искать поддержку у Великобритании, Японии и других «государств-подстилок». Да и сам Трамп не торопится исключать Штаты из ДРСМД, проводя консультации с компетентными специалистами из Пентагона. В итоге вечером 23 октября стало известно о том, что следующие переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоятся 11 ноября 2018 года в Париже, во время празднования 100-летия завершения Первой мировой войны. Очевидно, что вопросы, касающиеся ДРСМД, оказались куда важнее, чем выдуманная «охота на ведьм», с помощью которой американский лидер пытался аргументировать перенос переговоров на 2019 год. Но в чём же дело? Почему Белый дом резко пошёл на попятную, ожидая очередных переговоров с Владимиром Путиным?
Ответ здесь очевиден: США попросту не готовы к одновременной гонке вооружений с Россией и Поднебесной. В то время как боинговский проект гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A «Waverider» находится лишь на промежуточном этапе лётных испытаний, который заключается в тестировании ГПВРД «Pratt & Whitney SJX-61» на скоростях более 5,1М, российские 10-маховые гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», оснащённые проверенными и надёжными РДТТ, уже находятся на опытно-боевом дежурстве (на подвесках модернизированных тяжёлых перехватчиков МиГ-31К). Следовательно, ВКС России, несмотря даже на более скудное финансирование корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и «КБ машиностроения» (г. Коломна) в сравнении со штатовскими компаниями, смогут гораздо быстрее увеличить количество «Кинжалов», состоящих на вооружении ВКС России. И это реальная проблема для командования ВС США в Европе.
Более того, на вооружении надводного компонента Военно-морских сил США по-прежнему нет зенитных управляемых ракет, способных обеспечить хотя бы 50%-ную вероятность перехвата аэробаллистических ракет большой дальности Х-47М2 «Кинжал». Сверхдальнобойные ЗУР RIM-174ERAM, обладающие конструктивными пределами по перегрузке в 25—30 ед., неспособны уничтожить «Кинжал», маневрирующий с перегрузками более 30G. Более «вёрткие» ЗУР RIM-162A/B ESSM Block 2, оснащённые газоструйными системами отклонения вектора тяги, также не имеют возможности перехватить «Кинжал» в связи с ограничениями по скорости поражаемой цели.
И только французские противоракеты средней и большой дальности «Aster-30», имеющие в арсенале системы управления газодинамические двигатели поперечного управления (ДПУ), могут лишь частично противостоять новейшим российским «Кинжалам». Но для этого американцам потребуется, во-первых, адаптировать «Астеры» для пуска из транспортно-пусковых контейнеров Mk 13 (ячейки ПУ Mk 41), а во вторых, программно и аппаратно синхронизировать их инерциально-навигационные системы и активные РГСН с боевой информационно-управляющей системой «Иджис», на что потребуется внушительный период времени, за который количество «Кинжалов» на вооружении наших ВКС может превысить тысячи единиц.
Источники информации:
http://www.aif.ru/politics/world/vstrecha_putina_i_trampa_proydet_11_noyabrya_v_parizhe
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm3/sm3.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-896.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/23/tramp-pokazhet-kuzkinu-mat-chem-glava-ssha-napugaet-rossiyu-i-kitay.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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