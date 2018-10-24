Первый штурм православия не удался. Киев и Фанар приступили к правильной осаде

Объявленные Россией ответные санкции Украине стали реакцией на развёрнутое Киевом с опорой на константинопольского патриарха наступление на православную церковь на Украине. Таково мнение многих экспертов.Как мы знаем, немедленно после оглашения решения Фанара (стамбульский квартал, где находится резиденция константинопольского патриарха) относительно «снятия» анафемы с лидеров раскольнических сообществ и «введения» ставропигии КПЦ на Украину состоялось заседание Совбеза РФ, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация и возможные шаги Москвы по защите православных христиан. И, вероятно, тогда и было принято решение о введении санкций. И, скорее всего, это только начало.Впрочем, и без российского давления ситуация развивается совсем не так, как этого хотели в Киеве и на Фанаре. Собственно, вся эта затея изначально несла в себе колоссальные противоречия: патриарх Варфоломей инициировал этот разрушительный процесс исключительно по просьбе Порошенко, что является абсолютным нонсенсом, поскольку Украинская православная церковь или какая-нибудь ее епархия к нему не обращались. Эту «неловкость» он надеялся компенсировать, втянув представителей УПЦ МП в переговоры с назначенными им «экзархами» или проведя «объединительный собор», или хотя бы добившись признания константинопольской ставропигии (присваивается православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху, в данном случае – константинопольскому) со стороны хоть какой-то части УПЦ МП.Но ни один из этих вариантов пока не сработал. Варфоломеевских «экзархов» в УПЦ МП даже на порог не пустили, а украинские православные прервали общение с КПЦ, и какие-либо встречи с эмиссарами Фанара теперь даже в теории невозможны.Со «ставропигией» дело тоже не слишком пошло. Единственным достижением на этом направлении стало то, что митрополит Александр (Дробинко), одиозный персонаж с огромным шлейфом безнравственных и просто криминальных историй, объявил себя клириком Константинопольской церкви, вероятно, полагая, что таким образом подаст пример пастве и пастырям, которые немедленно ринутся под омофор Варфоломея. Однако, учитывая репутацию Дробинко, маловероятно, что он может стать для кого-то примером. Видимо, осознав свой «фальстарт», он «включил заднюю», объявив, что он никуда не переходил, что его не так поняли, он пока никуда не переходит, а это были всего лишь «теоретические обсуждения».Также на сегодня невысока вероятность участия в планируемом Варфоломеем и раскольническими группировками «объединительном соборе» представительской делегации УПЦ МП или хотя бы группы, которую можно было бы представить таковой. Даже уже упомянутый Дробинко, и тот пока остерегается, осторожно заявляет, что пока что не принял решения о своем участии в предполагаемом сборище. То есть у него появились отчетливые сомнения в том, чья возьмет.Весьма показательными стали результаты собрания духовенства Одесской епархии Украинской православной церкви (МП), прошедшего 22 октября 2018 года в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.В ходе форума всем присутствующим было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви и позицию ее предстоятеля, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?» На этот вопрос из 413 священнослужителей Одесской епархии, присутствовавших на собрании, 406 ответили «Да», 3 клирика ответили «Нет», а 4 воздержались.Такой результат голосования священников говорит о безоговорочной поддержке единства с Московским патриархатом, Одесской епархией.Подобная ситуация и в других православных епархиях. Да и численный расклад не в пользу «автокефальщиков».Только в трех областях Западной Украины раскольнические «Киевский патриархат» и «УАПЦ» имеют численное преимущество. Во всех остальных регионах несомненным лидером по числу приходов является УПЦ Московского патриархата.«Политнавигатор» со ссылкой на блог украинского политолога Михаила Павлива публикует таблицу, показывающую соотношение православных и раскольников в областях Украины.«В УПЦ около 5 тысяч монахов и 207 монастырей. В «Киевском патриархате» чуть более 200 монахов и 62 монастыря. Например, в Тернопольской области у «КП» три монастыря и в них пять монахов», – поясняет Павлив.Впрочем, «объединительный собор» могли бы провести и без участия представителей УПЦ МП, однако для него есть еще одно препятствие – позиция лидера «УПЦ КП» Филарета Денисенко. Который согласен участвовать в «соборе» только в том случае, если он будет проводиться по его правилам, под его руководством и изберет его «предстоятелем» создаваемой «церкви». Он сказал прямо: я был, есть и буду патриархом. Его переговоры с лидером другой раскольнической группировки, «митрополитом» «УАПЦ» Макарием Малетичем, из-за такого подхода Денисенко зашли в тупик.Напомним, что в 2008 году попытка «пробить» автокефалию сорвалась из-за такой позиции Филарета. Маловероятно, что он изменит свою позицию. Особенно если учесть, что и в расколе Денисенко оказался из-за своей приверженности принципу «лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».Напомним, что в 1990 г. после смерти патриарха Пимена (Извекова) митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко) был не только одним из претендентов на избрание новым патриархом. Он был уже избран патриаршим местоблюстителем и с 4 мая по 6 июня 1990 г. фактически исполнял обязанности патриарха и возглавлял работу по созыву Поместного собора. Но патриархом Филарет не стал. Летом 1991 г. он еще принимал новоизбранного патриарха Алексия II в Киеве и призывал бороться с раскольниками-автокефалистами. Еще весной 1992 г. он участвовал в Архиерейском соборе и убеждал архиереев дать украинской церкви каноническую самостоятельность, хотя уже с 1990 г. украинское церковное управление обладало самой широкой автономией во всех внутренних церковных делах.Филарету было мало даже широкой автономии. Не став патриархом московским, он стремился к патриаршеству хотя бы в пределах Украины, в чем митрополита киевского поддерживали тогдашний президент Леонид Кравчук, и националисты-радикалы из Верховной рады.К решительным шагам Денисенко подстегнули и обнародование в СМИ весьма неприятных сведений о его «второй» жизни. Журналисты обвинили митрополита Киевского в жестоком обращении с духовенством (епископа Ионафана, одного из украинских архиереев, от Филарета прятали монахи чуть ли не в подвале — боялись за жизнь епископа), в нарушении монашеских обетов, выразившемся в многолетнем сожительстве с некоей Евгенией Петровной и их с Филаретом детьми (!).Обвиняли Филарета и в многочисленных финансовых злоупотреблениях, присвоении церковных денежных средств, во взяточничестве. Ситуация для него складывалась критическая.Однако самое непредвиденное и печальное для Филарета произошло на Архиерейском соборе Русской православной церкви в марте 1992 г. Большинство украинских епископов по вопросу о независимости украинской церкви поддержало не его, а российских архиереев. Общий голос украинских первосвященников был таков: наша паства нас не поймет и отвергнет, если, вернувшись с Собора, мы сообщим ей, что теперь являемся не частью Русской православной церкви, а самостоятельной юрисдикцией.Дело обернулось для Филарета всеобщим порицанием и требованием уйти на покой и обеспечить проведение выборов нового предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата.Решив не вступать в конфронтацию с собором, митрополит Филарет заявил, что для достижения церковного мира на Украине готов выполнить всё, что от него требуют.Архиереи в большинстве своем решились ему поверить и предложили дать крестоцеловальную клятву, что он уйдет на покой после избрания своего преемника, хотя некоторые призывали патриарха Алексия II: «Не верьте Филарету, он все равно обманет!»И Филарет обманул. Вернувшись в Киев, он 7 апреля 1992 г., в праздник Благовещения, во Владимирском кафедральном соборе заявил, что Собор в Москве был для него Голгофой, где его распинали, и претерпел он все это ради независимости украинской церкви.Потрясенный патриарх Алексий II обратился к Филарету с телеграммой-запросом: правда ли то, что мы узнаём о ваших словах?Филарет ответил (и это был его последний ответ патриарху московскому) в том смысле, что это не его, патриарха московского, дело, всё, происходящее на Украине в церковных делах, относится к исключительному ведению самого Филарета, и никого больше. Это был раскол.О его намерении и дальше во чтобы то ни стало оставаться «патриархом» говорит и то, что он явочным порядком продолжает украшать себя все новыми регалиями.Так, он добавил к своему «титулу» Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Теперь Филарет именуется следующим образом: «Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева — Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенские Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».Можно не сомневаться, что престарелый, но все еще довольно бодрый и энергичный Денисенко не уступит ни в чем. Но и его «избрание» неприемлемо в силу его одиозности.Примечательно, что украинские наблюдатели не исключают возможности жесткой конфронтации между различными раскольническими группировками. Ничего в этом удивительного нет – их «архиереи» скоры на руку и не уступают в решительности «авторитетам» из 90-х, в их распоряжении не только боевики, способные «отжимать» храмы, но и настоящие «ликвидаторы», способные «исполнить» кого потребуется.Напомним, что в мае этого года «Киевский патриархат» сообщил о попытке убить Денисенко, предпринятой «епископом» этой же раскольнической группы Севастьяном Возняком.Кстати, некоторые киевские эксперты прямо говорят, что идеальным выходом из патовой ситуации, в которой оказались «автокефальщики», стала бы смерть Филарета. Который, правда, помирать не собирается, и окружен не только профессиональными медиками, но и опытными телохранителями.От себя добавим, что лучшей сакральной жертвы, чем Денисенко, не найти. И соответствующая подготовка в украинских СМИ началась. В частности, украинское издание «Обозреватель» публикует сообщение генерал-лейтенанта внешней разведки Василия Богдана, который предупреждает, что «в связи с получением Украиной автокефалии и подготовкой к объединению церквей, Кремль может пойти на физическое устранение «патриарха киевского» Филарета». По его словам, аналогичная опасность также угрожает и священникам УПЦ МП, которые согласились на объединение.«По религиозному вопросу мы можем ожидать, что могут быть приняты не только канонические меры Московским патриархатом чисто в религиозном поле. Не исключается и физическое устранение тех религиозных украинских проводников, от которых сейчас зависит проведение объединительного собора и создание единой поместной православной церкви Украины, которая и получит Томос», — рассказал Богдан, подчеркнув, что ключевые фигуры, которыми может «заняться ГРУ», — это «патриарх» Филарет и «митрополит УАПЦ» Макарий.То есть может быть даже не одна, а сразу две сакральные жертвы. Тем более что Порошенко стремится к тому, чтобы создаваемую официальным Киевом «Единую поместную православную украинскую церковь» (ЕППУЦ) возглавил действующий архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ-МП) — митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).Об этом, в частности, сообщил журналист Станислав Речинский, советник главы МВД Украины Арсена Авакова, бывший пресс-секретарь главы УПЦ-МП митрополита киевского Владимира (Сабодана).«Все в семью, все в семью. И церковь тоже. Это я о том, что Порошенко лоббирует в США и перед Вселенским патриархом назначение на главу единой поместной церкви не Филарета. А своего карманного винницкого митрополита УПЦ-МП Симеона. Он его еще после смерти митрополита Владимира пытался лоббировать на его место», — пишет Речинский в Facebook.Отметим, также, что Филарета уже объявили «агентом Москвы».«Патриарх Филарет – ключевая фигура в московской игре. Патриарх Кирилл сделал глубокий вдох и поставил на недоговороспособность главы УПЦ КП. А если все сорвется на этот раз, учитывая степень наэлектризованности публики, разочарование может перейти в апатию, которая на годы отложит реанимацию проекта «автокефалия». Особенно если она не будет нужна предполагаемой новой украинской власти», – сетует украинский еженедельник «Зеркало недели».Выходом из создавшейся ситуации авторы материала видят создание константинопольского «экзархата» на Украине.«Ситуацию на шахматной доске в корне меняет появление константинопольской ставропигии – фактическое присоединение Украины ко Вселенскому патриархату. Даже если Объединительный собор провалят, для всех желающих остается возможность сохранять единство с церковью Константинополя, действующей в Украине: присоединиться к ней в индивидуально-приходском порядке. Судя по тому, что сказано в итоговом документе Синода на Фанаре, Киев – это только первый этап, далее ставропигии могут появиться по всей Украине. Такой план называют даже более предпочтительным для Константинополя», — сообщает издание.Однако это приведет лишь к тому, что, помимо УПЦ МП и упомянутых раскольнических группировок, на Украине возникнет еще и «экзархат» КПЦ с крайне немногочисленной паствой. Что, конечно никоим образом не приведет к единству, а, напротив, добавит сумятицы.Похоже, что сам Варфоломей уже осваивается с ролью украинского «предстоятеля». Так, согласно сообщению генерального консула Украины в Стамбуле Александра Амана, константинопольский патриарх встретился с детьми погибших на Донбассе боевиков «АТО».«Вселенский патриарх Варфоломей встретился с украинскими детьми, родители которых погибли на Донбассе, защищая нашу землю. По-отечески теплая и приятная встреча. И конечно, каждый ребенок получил от его святейшества подарок», — написал дипломат.Конечно, осиротевших детей жаль, но едва ли подобный поступок Варфоломея, который ставит его на одну из сторон конфликта (в котором православные сражаются друг с другом) в роли армейского капеллана, соответствует его претензиям на «вселенскость».Впрочем, и положение самого Варфоломея очень непростое. Выжидательная позиция большинства поместных церквей вовсе не означает поддержки его решения. Заявление же Священного кинота Святой горы Афон вообще является для Фанара катастрофой. Напомним, что 19 октября было объявлено, что Афон в административном отношении он не подчиняется константинопольскому патриарху, поскольку тот не является правящим архиереем Афонской автономии (самоуправляемой части Греции, управление которой осуществляется двадцатью афонскими монастырями, а именно собором игуменов, а в перерыве между соборами — официальными представителями главенствующих монастырей). И потому «решение Московского патриархата (о разрыве канонического общения с Фанаром) никак не может относиться к Афону и живущим там представителям Русской церкви».И еще одну ошибку, грозящую тяжкими последствиями, Варфоломей совершил, заявив, что против него ведется «черная пропаганда», поскольку «наши братья славяне не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации (греческой) в православии».Это шовинистическое заявление, несомненно, будет оценено не только славянскими, но и всеми негреческими церквями, которым новый «догмат» о «первенстве греческой нации в православии» едва ли придется по вкусу.Как бы то ни было, можно констатировать, что «автокефальщики» столкнулись с целым «пакетом» проблем и трудностей как объективного, так и субъективного характера. Их первый штурм православной твердыни Украины провалился. Им приходится переходить к планомерной и правильной осаде. Для чего в первую очередь надо навести порядок в своих рядах и определить, кто же будет командовать. Это, в свою очередь, может спровоцировать нешуточную драку в рядах самих осаждающих.Попытка киевского режима «сплотить нацию» приводит к возникновению все новых и стремительно расширяющихся трещин, разделяющих и противопоставляющих друг другу вчерашних единомышленников.