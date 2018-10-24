Почему советника президента США принял президент России?

Я думаю, что мы там встретимся. Пока она (встреча) ещё не организована, но, полагаю, мы встретимся.

Президент США прокомментировал информацию, которая стала известна в результате встречи президента России с Джоном Болтоном в Кремле. Речь идёт о возможной встречи глав России и США. По словам Дональда Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. В столице Франции в этот день будут проходить мероприятия, посвящённые вековой годовщине окончания ПМВ (Первой мировой войны).Дональд Трамп:Напомним, что накануне помощник президента Юрий Ушаков сделал заявление для прессы, где сообщил, что встреча будет серьёзно готовиться. В частности, будет подготовлен круг вопросов для обсуждения «в узком составе».Между тем, в России обсуждается сам формат встреч представителей верховной власти РФ с советником президента США по вопросам национальной безопасности. Многие эксперты удивлены тем, что Болтона принял даже президент России, учитывая несопоставимость статусов советника президента США и главы Российского государства. Повис в воздухе вопрос, принял бы президент США кого-либо из советников президента РФ в Вашингтоне? Или это в США определённые круги расценили бы как «доказательство» того, что Трамп – «агент Кремля»?Возвращаясь к будущей встрече Путина и Трампа в Париже, нужно отметить, что главная тема для обсуждение будет связана с заявлением хозяина Белого дома о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что накануне Болтон предлагал обсудить вопрос неучастия Китая в этом договоре, но в Кремле заявили, что без представителей самого Китая обсуждать позицию этой страны не имеет смысла и попросту нетактично. Возможно, для делегации США слова о политическом такте выглядели незнакомыми...