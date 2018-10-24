Почему советника президента США принял президент России?
Президент США прокомментировал информацию, которая стала известна в результате встречи президента России с Джоном Болтоном в Кремле. Речь идёт о возможной встречи глав России и США. По словам Дональда Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. В столице Франции в этот день будут проходить мероприятия, посвящённые вековой годовщине окончания ПМВ (Первой мировой войны).
Дональд Трамп:
Напомним, что накануне помощник президента Юрий Ушаков сделал заявление для прессы, где сообщил, что встреча будет серьёзно готовиться. В частности, будет подготовлен круг вопросов для обсуждения «в узком составе».
Между тем, в России обсуждается сам формат встреч представителей верховной власти РФ с советником президента США по вопросам национальной безопасности. Многие эксперты удивлены тем, что Болтона принял даже президент России, учитывая несопоставимость статусов советника президента США и главы Российского государства. Повис в воздухе вопрос, принял бы президент США кого-либо из советников президента РФ в Вашингтоне? Или это в США определённые круги расценили бы как «доказательство» того, что Трамп – «агент Кремля»?
Возвращаясь к будущей встрече Путина и Трампа в Париже, нужно отметить, что главная тема для обсуждение будет связана с заявлением хозяина Белого дома о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что накануне Болтон предлагал обсудить вопрос неучастия Китая в этом договоре, но в Кремле заявили, что без представителей самого Китая обсуждать позицию этой страны не имеет смысла и попросту нетактично. Возможно, для делегации США слова о политическом такте выглядели незнакомыми...
Дональд Трамп:
Я думаю, что мы там встретимся. Пока она (встреча) ещё не организована, но, полагаю, мы встретимся.
Напомним, что накануне помощник президента Юрий Ушаков сделал заявление для прессы, где сообщил, что встреча будет серьёзно готовиться. В частности, будет подготовлен круг вопросов для обсуждения «в узком составе».
Между тем, в России обсуждается сам формат встреч представителей верховной власти РФ с советником президента США по вопросам национальной безопасности. Многие эксперты удивлены тем, что Болтона принял даже президент России, учитывая несопоставимость статусов советника президента США и главы Российского государства. Повис в воздухе вопрос, принял бы президент США кого-либо из советников президента РФ в Вашингтоне? Или это в США определённые круги расценили бы как «доказательство» того, что Трамп – «агент Кремля»?
Возвращаясь к будущей встрече Путина и Трампа в Париже, нужно отметить, что главная тема для обсуждение будет связана с заявлением хозяина Белого дома о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что накануне Болтон предлагал обсудить вопрос неучастия Китая в этом договоре, но в Кремле заявили, что без представителей самого Китая обсуждать позицию этой страны не имеет смысла и попросту нетактично. Возможно, для делегации США слова о политическом такте выглядели незнакомыми...
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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