Россия создаёт подводный беспилотник для Севморпути. Когда в плавание?

Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов.

Наша задача – создать неядерный двигатель, который будет дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее. Такие аппараты будут обеспечивать безопасность плавания по Северному морскому пути и решать другие задачи, включая сейсморазведку. Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом.