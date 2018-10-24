Россия создаёт подводный беспилотник для Севморпути. Когда в плавание?
Руководитель направления физико-математических исследований ФПИ Игорь Денисов поделился со СМИ информацией о начале строительства совершенно нового судна. Речь идёт о сверхдальнем морском беспилотнике, который будет осуществлять работу на Северном морском пути. Созданием этого уникального судна занимается ЦКБ «Лазурит». При этом подчёркивается, что это демонстратор, и что аппарат подводный.
РИА Новости приводит заявление Игоря Денисова:
Игорь Денисов отметил, что первые испытания этого аппарата состоятся на маршруте от Севастополя до Сочи. А к 2022-2023 годам запланирован первый переход по СМП – под ледяной коркой. Заявленное расстояние запланированного перехода – 10 тыс. км.
Важное замечание – подводный беспилотный аппарат создаётся на основе неядерной силовой установки. Своё заявление по поводу разработки сделал глава проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
Кстати, название для подводного БПА уже подобрано – «Сарма».
Для справки: сарма – ветры, дующие на Байкале, являются самыми мощными ветрами на этом российском озере. Порывы сармы достигают 50 м/с. Известны случаи, когда скорость ветра на Байкале достигала невероятных 60 м/с.
РИА Новости приводит заявление Игоря Денисова:
Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов.
Игорь Денисов отметил, что первые испытания этого аппарата состоятся на маршруте от Севастополя до Сочи. А к 2022-2023 годам запланирован первый переход по СМП – под ледяной коркой. Заявленное расстояние запланированного перехода – 10 тыс. км.
Важное замечание – подводный беспилотный аппарат создаётся на основе неядерной силовой установки. Своё заявление по поводу разработки сделал глава проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
Наша задача – создать неядерный двигатель, который будет дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее. Такие аппараты будут обеспечивать безопасность плавания по Северному морскому пути и решать другие задачи, включая сейсморазведку. Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом.
Кстати, название для подводного БПА уже подобрано – «Сарма».
Для справки: сарма – ветры, дующие на Байкале, являются самыми мощными ветрами на этом российском озере. Порывы сармы достигают 50 м/с. Известны случаи, когда скорость ветра на Байкале достигала невероятных 60 м/с.
- Использованы фотографии:
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