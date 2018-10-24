Могерини: "Чёрное море - европейское". Так скажи об этом Вашингтону
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини объявила о том, что Россия нарушает международное право в акватории Азовского моря. По словам Могерини, Россия неправомерно проверяет суда, которые следуют в Азовское море под различными флагами. Главный дипломат ЕС:
При этом Могерини не назвала ни одного корабля, который был бы «задержан на длительное время» по пути в Азовское море и обратно. Также г-жа Могерини ни слова не произнесла по поводу того, что евроассоциированная Украина и вовсе занимается государственным пиратством, захватывая суда. На днях стало известно, что российское рыболовецкое судно «Норд» по решению украинского суда выставляется на торги.
Начальная цена: 1,5 млн гривен (около 3,5 млн рублей). При этом совершенно не ясным остаётся то, кто готов купить «Норд» при учёте того, что теперь любой его маршрут в российской части акватории Азовского моря приведёт к автоматическому возврату судна РФ. То есть Украина собирается попросту получить деньги и подставить покупателя.
Между тем, Федерика Могерини заявила о том, что Чёрное море является «европейским».
РИА Новости приводит заявление главы дипломатической службы ЕС:
Надо думать, что г-жа Могерини адресовала этот пассаж США, которые уже на постоянной основе отправляют свои военные корабли в Черноморский бассейн при учёте того, что сами Штаты никакого территориального отношения к Европейскому контингенту не имеют, находясь за многие тысячи километров.
Такие инспекции со стороны России приводят к длительным задержкам, которые возросли в последнее время.
При этом Могерини не назвала ни одного корабля, который был бы «задержан на длительное время» по пути в Азовское море и обратно. Также г-жа Могерини ни слова не произнесла по поводу того, что евроассоциированная Украина и вовсе занимается государственным пиратством, захватывая суда. На днях стало известно, что российское рыболовецкое судно «Норд» по решению украинского суда выставляется на торги.
Начальная цена: 1,5 млн гривен (около 3,5 млн рублей). При этом совершенно не ясным остаётся то, кто готов купить «Норд» при учёте того, что теперь любой его маршрут в российской части акватории Азовского моря приведёт к автоматическому возврату судна РФ. То есть Украина собирается попросту получить деньги и подставить покупателя.
Между тем, Федерика Могерини заявила о том, что Чёрное море является «европейским».
РИА Новости приводит заявление главы дипломатической службы ЕС:
Позвольте мне напомнить, что Чёрное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе.
Надо думать, что г-жа Могерини адресовала этот пассаж США, которые уже на постоянной основе отправляют свои военные корабли в Черноморский бассейн при учёте того, что сами Штаты никакого территориального отношения к Европейскому контингенту не имеют, находясь за многие тысячи километров.
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