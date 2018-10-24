Россия обгоняет США по военной робототехнике?

В мире отмечается достаточно жёсткая конкуренция между Россией и США в сфере создания роботизированных военных единиц.Однако так было не всегда. В 90-е годы наша страна имела очень серьёзные провалы в разработке беспилотных летательных аппаратов и в области управления роботами. Но российской оборонной промышленности удалось за несколько десятилетий не только встать на ноги в этой сфере, но и нивелировать существующее отставание.Успехи российских учёных в создании современной робототехники сегодня видны в Сирии, где наши роботы выполняют боевые задачи. Одна из решённых задач по использованию роботов в САР - разминирование Пальмиры и других населённых пунктов. Россия здесь превратилась в мощного игрока.На сегодняшний день наша страна уступает своему заокеанскому противнику в создании беспилотных летательных аппаратов, но значительно преуспела в создании боевых роботов на гусеничном ходу.В этом видео сойдутся в схватке американские наземные роботы SWORDS, IROBOT WARRIOR, CAMEL, BLACK KNIGHT, MAARS и российские «Уран-9», «Уран-14», «Уран-6», Т-14, «Нерехта-2».Видео «Схватка. Военные роботы России и США» расскажет о достижениях и потенциалах военного роботостроения двух стран: