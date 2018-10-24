Дуда вновь призвал ФРГ отказаться от «Северного потока-2»
Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Газопровод не должен быть построен, подчеркнул Дуда в ходе совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
По его словам, реализация проекта нарушит сложившийся энергетический баланс, создаст угрозу энергетической безопасности целого ряда стран как на востоке, так и в центре Европы. Кроме того, он укрепит доминирующее положение российского «Газпрома».
Дуда выразил убеждение, что «Северный поток-2» является не экономическим, а геостратегическим проектом, и призвал Германию покупать больше сжиженного природного газа, например, того, что поставляют Соединенные Штаты.
Это тоже будет стратегическим политическим решением, заявил он.
Штайнмайер не согласился с польским президентом, отметив, что во главе угла должна стоять всё же экономическая составляющая.
Дуда также выразил удивление тому обстоятельству, что с однозначной негативной оценкой «Северного потока» не выступили и представители Еврокомиссии.
Напомним, проект СП-2 предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год. Против его строительства активно выступают несколько стран, в том числе США, Польша, Латвия, Литва и Украина. Последняя, в частности, опасается потерять гарантированную прибыль от транзита российского газа через свою территорию.
В свою очередь Москва многократно заявляла, что СП-2 является исключительно экономическим проектом. При этом президент РФ не исключил сохранения транзита топлива через Украину, если он будет соответствовать экономическим требованиям.
Газопровод не должен быть построен, подчеркнул Дуда в ходе совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
По его словам, реализация проекта нарушит сложившийся энергетический баланс, создаст угрозу энергетической безопасности целого ряда стран как на востоке, так и в центре Европы. Кроме того, он укрепит доминирующее положение российского «Газпрома».
Дуда выразил убеждение, что «Северный поток-2» является не экономическим, а геостратегическим проектом, и призвал Германию покупать больше сжиженного природного газа, например, того, что поставляют Соединенные Штаты.
Это тоже будет стратегическим политическим решением, заявил он.
Штайнмайер не согласился с польским президентом, отметив, что во главе угла должна стоять всё же экономическая составляющая.
Дуда также выразил удивление тому обстоятельству, что с однозначной негативной оценкой «Северного потока» не выступили и представители Еврокомиссии.
Напомним, проект СП-2 предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год. Против его строительства активно выступают несколько стран, в том числе США, Польша, Латвия, Литва и Украина. Последняя, в частности, опасается потерять гарантированную прибыль от транзита российского газа через свою территорию.
В свою очередь Москва многократно заявляла, что СП-2 является исключительно экономическим проектом. При этом президент РФ не исключил сохранения транзита топлива через Украину, если он будет соответствовать экономическим требованиям.
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